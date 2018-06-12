女子注射脂肪后右眼失明 超60%注射美容并发症发生在“三无”机构

湘潭35岁的何女士为塑造“天庭饱满”的面相，在一家整形美容机构进行了自体脂肪注射术，不幸引发视网膜中央动脉栓塞，导致右眼失明。

原文章标题：女子注射脂肪后右眼失明 整形手术选医院要四看

近日，有媒体报道，湘潭35岁的何女士为塑造“天庭饱满”的面相，在一家整形美容机构进行了自体脂肪注射术，不幸引发视网膜中央动脉栓塞，导致右眼失明。由于错过了最佳治疗时机，已酿成不可逆转的终生失明。

面部美容注射可造成失明

加拿大眼科学家琼·卡鲁思警告，在面部美容注射中，误把脂肪注射进血管，会导致向眼球供血的重要动脉堵塞，造成失明。

有三甲公立医院皮肤美容科医生表示：“如果打到血管里面，就会造成血管的栓塞，这条血管供应的区域就会出现缺血性的改变、坏死，比如隆鼻，操作不当会造成眼动脉的栓塞，造成失明。更严重的，这些栓子会跑进颅内，会引起对应的区域缺氧性的改变，出现像中风、脑梗塞这样的。”

超60%注射美容并发症发生在“三无”机构

中国目前约有1万多家医疗美容机构，2015年度市场总额高达4000亿元人民币，且以每年约30%的速度递增。巨大的收益、较低的违规成本、“被”简单的技术门槛，使得注射美容行业吸引了大批“门外汉”来做“专业事情”。虚假广告、假冒医生、黑心诊所、“越界”医疗、伪劣药品等诸多“美容乱象”引发了大量“毁容甚至丧命”的悲剧事件，注射假肉毒毒素致死、注射透明质酸致盲、注射脂肪致死等词条屡屡见诸各大媒体头版。

数据进一步显示，当前60%以上的注射美容并发症发生在非医院、非医生、非正规产品的“三无”情况下，材料来源不明、安全没有保障，消毒不彻底，从业人员没有执业资格等导致群众健康利益受损。

小贴士：做微整形手术要四看

★一看资质 “微整形”需在取得《医疗机构执业许可证》的美容医疗机构内开展，并且开展的诊疗科目需经卫生行政部门核定；

★二看人员 医疗美容服务实行主诊医师负责制。医疗美容项目必须由主诊医师负责或在其指导下实施；

★三看产品 美容医疗机构使用的医用材料须经有关部门批准；

★四看消毒 医疗美容机构需配备与其规模相适应的消毒设备，并按照消毒技术规范的要求开展消毒工作。