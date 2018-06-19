江苏镇江市医美机构将实行信用管理制 大幅增加检查频次

日前，市卫生监督所召集全市医美机构负责人齐聚一堂，决定在江苏省镇江市范围内开展医疗美容机构依法执业信用分类管理。
原文章标题：医美机构将实行信用管理制 市卫生监督所：大幅增加对失信机构检查频次
随着生活质量的提高，市民对医疗美容的需求不断增加，医美市场越发鱼龙混杂。为加强医疗美容机构科学管理，激励守信，惩戒失信，日前，镇江市卫生监督所召集全市医美机构负责人齐聚一堂，决定在本市范围内开展医疗美容机构依法执业信用分类管理。今后，市卫生监督所会对严重失信的医美机构加强检查频次。
市卫生监督所监督二科科长朱志勇介绍，目前全市正规的医疗美容机构共有21家，其中市区14家，涉及美容外科、美容皮肤科、美容牙科、美容中医科这四大类。他说：“即便是正规合法的医美机构也不代表它可以开展所有医美项目，它只可以开展审批通过的项目。”
为了让商家加强自律，本次医美机构的信用等级分类共有四大类，从高至低分为A级（守法诚信）、B级（一般守信）、C级（一般失信）、D级（严重失信）四个等级。经过执法部门按规定评分以及就医者调查结果，市卫生监督所会通过最后的总分给医美机构分级。记者了解到，分级后，医美机构需要在店面醒目位置设置信用评价公示栏，公示自己的信用评定等级。今后，消费者可以清楚知道该机构的诚信情况，从而为自己的消费选择提供参考。
市卫生监督所所长陈国年介绍，国家对医美机构的整治力度越来越大，本次对评定等级为A级（守法诚信等级）的医疗美容机构，他们会坚持自律为主、监管为辅原则，在信用等级有效期内，除专项检查外，每年日常监督检查不多于1次。而对评定等级为D级（严重失信等级）的医疗美容机构，他们会坚持严格监管原则，大幅增加监督检查频次，除专项检查外，每年日常监督检查至少4次，禁止它参与评优、评先，并将其严重失信行为通报相关部门。