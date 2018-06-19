江苏镇江市医美机构将实行信用管理制 大幅增加检查频次

原文章标题：医美机构将实行信用管理制 市卫生监督所：大幅增加对失信机构检查频次

随着生活质量的提高，市民对医疗美容的需求不断增加，医美市场越发鱼龙混杂。为加强医疗美容机构科学管理，激励守信，惩戒失信，日前，镇江市卫生监督所召集全市医美机构负责人齐聚一堂，决定在本市范围内开展医疗美容机构依法执业信用分类管理。今后，市卫生监督所会对严重失信的医美机构加强检查频次。

市卫生监督所监督二科科长朱志勇介绍，目前全市正规的医疗美容机构共有21家，其中市区14家，涉及美容外科、美容皮肤科、美容牙科、美容中医科这四大类。他说：“即便是正规合法的医美机构也不代表它可以开展所有医美项目，它只可以开展审批通过的项目。”

为了让商家加强自律，本次医美机构的信用等级分类共有四大类，从高至低分为A级（守法诚信）、B级（一般守信）、C级（一般失信）、D级（严重失信）四个等级。经过执法部门按规定评分以及就医者调查结果，市卫生监督所会通过最后的总分给医美机构分级。记者了解到，分级后，医美机构需要在店面醒目位置设置信用评价公示栏，公示自己的信用评定等级。今后，消费者可以清楚知道该机构的诚信情况，从而为自己的消费选择提供参考。

市卫生监督所所长陈国年介绍，国家对医美机构的整治力度越来越大，本次对评定等级为A级（守法诚信等级）的医疗美容机构，他们会坚持自律为主、监管为辅原则，在信用等级有效期内，除专项检查外，每年日常监督检查不多于1次。而对评定等级为D级（严重失信等级）的医疗美容机构，他们会坚持严格监管原则，大幅增加监督检查频次，除专项检查外，每年日常监督检查至少4次，禁止它参与评优、评先，并将其严重失信行为通报相关部门。