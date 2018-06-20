没有苹果肌 还谈什么少女脸

眼睛下方两厘米处，呈现倒三角形，当你有表情或笑的时候会因为面部肌肉的挤压而隆起，因为看起来像是圆润有光泽，气色好还会粉粉哒，所以称之为苹果肌。
（文：美容美学专家侯典举 微博）
有些人天生自带桃花面相，看起来甜美可人又青春洋溢。仔细看看五官好像都没有和别人特别不一样的地方，但总是觉得特别好看。尤其是笑起来就像饱满多汁的苹果，忍不住想咬上一口。别说是直男很喜欢，就连女孩子看了都移不开目光。
笑容
一些笑容非常治愈
似乎可以直抵人心
杀伤力绝对百分之百
只要他们一笑
整个世界都是暖的
只要他们一笑
连自己也禁不住跟着嘴角上扬
来总结后发现
想要有一个魔力的笑容
首先你得拥有苹果肌
苹果肌
饱满的苹果肌
可以让脸颊呈现出如苹果般的曲线
是可爱的符号
让人显得年轻有活力
更常常被作为旺夫相的表现之一
什么是苹果肌
苹果肌在哪
眼睛下方两厘米处，呈现倒三角形，当你有表情或笑的时候会因为面部肌肉的挤压而隆起，因为看起来像是圆润有光泽，气色好还会粉粉哒，所以称之为苹果肌。
苹果肌和包子脸对比
有人会分不清苹果肌和包子脸，苹果肌是笑起来，脸颊上突起来的圆润弧线，包子脸笑起来整张脸是胖乎乎的！
苹果肌的优点
漂亮苹果肌有什么优点
1、满满的亲和力
苹果肌饱满
苹果肌饱满
笑起来的样子甜滋滋
有了苹果肌
没有陌生的距离感，亲切感十足
减龄
2、减龄神器
一个饱满的苹果肌
30岁看上去20岁
40岁看上去还是二十岁
60岁看上去还是20岁
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