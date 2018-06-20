没有苹果肌 还谈什么少女脸

眼睛下方两厘米处，呈现倒三角形，当你有表情或笑的时候会因为面部肌肉的挤压而隆起，因为看起来像是圆润有光泽，气色好还会粉粉哒，所以称之为苹果肌。

（文：美容美学专家侯典举 微博）

有些人天生自带桃花面相，看起来甜美可人又青春洋溢。仔细看看五官好像都没有和别人特别不一样的地方，但总是觉得特别好看。尤其是笑起来就像饱满多汁的苹果，忍不住想咬上一口。别说是直男很喜欢，就连女孩子看了都移不开目光。

笑容

一些笑容非常治愈

似乎可以直抵人心

杀伤力绝对百分之百

只要他们一笑

整个世界都是暖的

只要他们一笑

连自己也禁不住跟着嘴角上扬

来总结后发现

想要有一个魔力的笑容

首先你得拥有苹果肌

苹果肌

饱满的苹果肌

可以让脸颊呈现出如苹果般的曲线

是可爱的符号

让人显得年轻有活力

更常常被作为旺夫相的表现之一

什么是苹果肌

苹果肌在哪

眼睛下方两厘米处，呈现倒三角形，当你有表情或笑的时候会因为面部肌肉的挤压而隆起，因为看起来像是圆润有光泽，气色好还会粉粉哒，所以称之为苹果肌。

苹果肌和包子脸对比

有人会分不清苹果肌和包子脸，苹果肌是笑起来，脸颊上突起来的圆润弧线，包子脸笑起来整张脸是胖乎乎的！

苹果肌的优点

漂亮苹果肌有什么优点

1、满满的亲和力

苹果肌饱满

苹果肌饱满

笑起来的样子甜滋滋

有了苹果肌

没有陌生的距离感，亲切感十足

减龄

2、减龄神器

一个饱满的苹果肌

30岁看上去20岁

40岁看上去还是二十岁

60岁看上去还是20岁

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