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没有苹果肌 还谈什么少女脸

没有苹果肌 还谈什么少女脸
2018年06月20日 09:24 新浪医美
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眼睛下方两厘米处，呈现倒三角形，当你有表情或笑的时候会因为面部肌肉的挤压而隆起，因为看起来像是圆润有光泽，气色好还会粉粉哒，所以称之为苹果肌。

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　　（文：美容美学专家侯典举 微博

　　有些人天生自带桃花面相，看起来甜美可人又青春洋溢。仔细看看五官好像都没有和别人特别不一样的地方，但总是觉得特别好看。尤其是笑起来就像饱满多汁的苹果，忍不住想咬上一口。别说是直男很喜欢，就连女孩子看了都移不开目光。

笑容笑容

　　一些笑容非常治愈 

　　似乎可以直抵人心

　　杀伤力绝对百分之百

　　只要他们一笑

　　整个世界都是暖的

　　只要他们一笑

　　连自己也禁不住跟着嘴角上扬

　　来总结后发现

　　想要有一个魔力的笑容

　　首先你得拥有苹果肌

苹果肌苹果肌

　　饱满的苹果肌 

　　可以让脸颊呈现出如苹果般的曲线

　　是可爱的符号

　　让人显得年轻有活力

　　更常常被作为旺夫相的表现之一

　　什么是苹果肌

苹果肌在哪苹果肌在哪

　　眼睛下方两厘米处，呈现倒三角形，当你有表情或笑的时候会因为面部肌肉的挤压而隆起，因为看起来像是圆润有光泽，气色好还会粉粉哒，所以称之为苹果肌。

　　苹果肌和包子脸对比

　　有人会分不清苹果肌和包子脸，苹果肌是笑起来，脸颊上突起来的圆润弧线，包子脸笑起来整张脸是胖乎乎的！

苹果肌的优点苹果肌的优点

　　漂亮苹果肌有什么优点 

　　1、满满的亲和力

苹果肌饱满苹果肌饱满

　　苹果肌饱满 

　　笑起来的样子甜滋滋

　　有了苹果肌

　　没有陌生的距离感，亲切感十足

减龄减龄

　　2、减龄神器 

　　一个饱满的苹果肌

　　30岁看上去20岁

　　40岁看上去还是二十岁

　　60岁看上去还是20岁

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