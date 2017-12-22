“傲然时光”里的江疏影：现代女性就是要掌控一切

当天的大女主，演员江疏影在诗意盎然的生日分享会上坦言，人生就是要有对美的追求，女人不可以懒。这与傲然以及She’s Mercedes所倡导的生活态度不谋而合——女人的美丽自信，除了外在的修炼，还源于内在的力量！网友看过节目之后纷纷留言说：“人长得美就算了，还这么拼，叫别人怎么活。”

傲然作为主持人来主持江江当天的生日分享会，一见面，两位美女不自然的先聊起了红唇，江江表示“我喜欢红唇，这是女性独立的标志性的颜色，很有力量，很有穿透力。”她还说，之所以要把生日趴，办成读诗会，是因为自己有对美的的追求，包括美丽的文字。所以在当晚的生日会上，江疏影亲自上台读诗，热情与粉丝互动。而江疏影的导演朋友们也在生日会上爆料，说江江非常敬业，是为数不多的会对剧本认真做功课的女演员。

生日会尾声，江疏影在朋友和粉丝的祝福下，吹灭蜡烛，许下心愿。希望一直在努力的江江可以给大家展现更多精彩。

生日会结束，傲然继续送饿了一天的江江去吃火锅，谈及生日会感悟，江疏影的第一句话便是”日子还是要过的！” 好谈定好理性的女子啊，小编表示，这格局真不是我等小姑娘能比拟的。有追求，就比较难快乐，因为总会对自己不满意。傲然进一步刨根问底，真的扛不住的时候怎么办？江江温婉的笑着说，“硬抗吧。第二天就会好起来。我的性格还是比较要强的，胆子也挺大的，就觉得No pain NO gain。女人不能懒。”在对抗焦虑上，江江补充说自己其实也有转变，慢慢喜欢上有“毛边”的东西，“以前觉得做不到就不行，现在会放开外界的评论了，人的态度会随着经历而改变。只是懂得了更讨巧，有效的进步。”

至于如何看待外界评论，江江表示刚出道的时候很不适应。“但现在不是那么在乎了，因为没有人比自己更了解自己，所以要放下那些嘈杂的声音，我会把那些评论转化成正能量”，她说。江江还表示，现在女性需要有自己一片天地，要掌控自己的生活，主动权越多，生活就会越美好。

每一位女生都有自己的喜好，要么是买买买，或许是吃吃吃，江江透露自己人生最大的乐趣就是————吃火锅！她说自己一天最多能吃五顿，最爱鸭血肥肠，不怕长胖！这对于女明星来说应该是被列入禁忌榜前几名的事情，对直爽的江江来说却不会成为束缚，因为这是她专属的解压方式，女人，要找到让自己快乐的通道，要快乐的前行，而不是愁苦的负重前行。

节目制作人傲然，作为一位在北京电视台主持多年汽车、时尚、家居等生活方式类节目的主持人，跨界是她最大的特点。凭借在时尚圈，汽车圈，以及家具设计圈的积累，傲然对生活的理解更为丰富，她不满足于自己只在演播室内做节目播报，她更喜欢通过外拍去寻求更鲜活的沟通体验，比如去进行汽车试驾、去家居样板间探寻发现设计之美、到时装设计师们的工作室中一起寻找灵感等等，这个过程，虽然奔波，但是傲然坦言很喜欢这种“在路上”的状态，因为她会接触到更多有态度，有自己价值观的的人。

傲然一直在想，如何让自己的传播更有影响力，让自己的节目更为跨界，于是在2017年初开始创办自己的个人公众号《傲然时光》。因为曾经的编导经历加上浓厚的兴趣，傲然开始自己策划定制短视频节目——《傲然时光Carsnap》。以专业，用心的态度，去与时尚界，汽车界，家居设计界的设计师共同探讨，挖掘汽车设计之美，她的作品颇受业内人士及车企的认可。现在策划的这档《傲然时光friends》网络节目，更打破了传统的汽车节目样态，以车为载体，去讲述傲然“女朋友们”的故事，去真实表现她们的生活态度。在自己送女友去工作的路途中，不作秀，只记录，安静的聊天聊人生。

傲然说，首期节目能够与江疏影以及She’sMercedes合作，是一个很高的起点。作为制作人，傲然很感激大家的合力支持。此次能够与She’sMercedes合作，不仅是因为其高端豪华品牌的定位，更重要的是She’sMercedes汇聚了全球精英女性的力量，在这里她们彼此分享、自由表达，遇见知己，更看见自己。本节目以车为载体，记录更多“梦想实践者”奔驰的状态，这是一种非常有意义的分享。制作人傲然表示，除了演员江疏影，接下来她还会邀请自己各行各业的朋友来分享她们的路上时光。还等什么？上车吧！