ROSA.K快闪店空降北京瑰丽酒店，引爆全城关注

2018年7月2日韩国时尚品牌ROSA.K于北京瑰丽五星级酒店正式开业，将进行为期一个月的运营。

韩国知名的设计手提包品牌ROSA.K（又名洛莎克）在北京时尚中心北京瑰丽酒店开设快闪店，北京瑰丽酒店是五星级豪华酒店位于中国朝阳区中心位置，和ROSA.K的这次合作，也是其与比利时著名品牌delvaux活动之后，再次出手时尚行业的重要举措。

自7月2日开始至7月31日，这次位于北京瑰丽酒店1层运营的ROSA.K快闪店，将会进行为期一个月的运营。据ROSA.K品牌有关人士表示：这次快闪店活动，虽然是由北京瑰丽酒店率先提议，但ROSA.K品牌也早有此意，双方的筹备进展都很顺利。届时，中国的消费者在北京瑰丽酒店ROSA.K的快闪店里能够购买到ROSA.K的主打产品PRAHA DAILY、MUSICBOX、MY RIBBON等。 另外在洛莎克快闪店的运营期间，凡是在北京瑰丽酒店居住的旅客及注册中国购物网站的客户均可享受优惠折扣。

笔者认为，洛莎克的这次快闪店营销活动代表着ROSA。K品牌向中国时尚消费市场进击的重要一步。此前ROSA.K在2018年3月乐天免税店小公洞店开店后，曾一度居于韩国杂货品牌销售额的第一位的位置，已经获得越来越多的中国消费者喜爱。

另据ROSA.K的相关人士透露：洛莎克此次在与北京瑰丽酒店快闪店的合作运作过程中，真切地感受到了国外消费市场尤其是中国市场对韩国时装越来越高的消费需求。洛莎克也会借此良机，继续努力，不断追求产品设计与品质的更高层次的水平，力争成为全球著名时尚品牌。