医疗器械关乎医美行业的未来 需严格监管

主讲人：王树才 国家药品监督管理局医疗器械监管司副司长

在主题演讲上他表示，医疗器械广泛用于医疗美容行业，安全风险依然大量存在，没有医疗器械就没有医美产业，国家相关部门需对医疗器械安全监管工作高度重视。

1。 严格审批审核，按照风险程度分类，推进审批制度改革，改变临床试验创新管理方式，优化审批流程，加大实验监督抽查力度，不断提升医疗器械审批审核水平

需要一些我国自己生产的高端产品，深化改革，对穿心医疗器械优先审批，将先进的安全的不断投入健康医美产业

2。 推进体系建设，依法规定医疗企业生产资格，明确职责，推进质量管理规范，督促医疗企业建立健全管理制度

3。 分级管理，公开接受社会监督，联合国家其他相关部门针对使用量高，关注度大的产品开展专项整治工作，打击非法企业行为，开展监测，对发现的问题及时要求企业整改。开展网络经营医疗器械的专项审查

4。 健康产业发展日新月异，不断发展，未发生区域性系统性风险，但必须认识到医疗器械质量安全相关问题，加大责任与法律意识宣传，强化企业责任，尤其是网络快速发展今天，医疗器械产供销网络化与国际化为其带来了挑战

医疗器械对于医美行业影响巨大，我们将继续坚持人文健康理念，加快推进医疗器械改革创新步伐，密切协作，不断完善机制，指导行业发展。王树才表示，希望成都市作出表率，既要打造医美之都，也要打造医疗安全之都，共同促进行业健康与发展。