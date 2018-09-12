新浪医美·“青云奖” 2018年青年医师光电美容技能创新大赛正式启动

近年来，中国医疗美容市场连续保持大幅增长态势，不仅关注医美的人群日趋壮大，人们对于医美的消费投入也是稳步提升，尤其是光电美容领域，以创伤小、恢复快、效果显著，成为消费者们的关注热点。

随着市场的逐步扩大，医疗美容领域的专业医生团队也在进行着飞速扩张。医生的专业性是求美者安全变美的前提，技术创新性则是医美行业的发展保障，而青年医师正是医美行业不断蓬勃发展的源动力。新浪医美致力于以专业媒体的独特角度聚焦医美行业，通过更客观、公正的方式支持医美行业的健康发展，为此，新浪医美联合中国整形美容协会国际交流合作部和赛诺龙（北京）医疗科技有限公司，共同举办2018青年医师光电美容技能创新大赛，旨在为医疗美容行业挖掘出更多优质的青年医师，增强行业队伍的新兴力量。

“青云奖”2018青年医师光电美容技能创新大赛

9月12日，“青云奖”2018青年医师光电美容技能创新大赛正式启动。本次大赛秉持着为全国青年医师提供技术提升、学术交流的理念，通过专业知识、学术展示和现场答辩的赛制，致力打造一个平等、交流、提升的平台，为扶持培养优秀人才，并壮大中国医美行业专业医生团队而努力。

此次大赛采取自主报名的方式，全国青年医师均可通过网络报名，大赛邀请业内顶尖专家、知名医师担任权威评委和晋级导师，对每位选手进行多环节考察，从基础理论到创新意识逐层审核，并结合线上投票和线下点评的互动模式，甄选出光电美容领域具有极佳创新意识的青年人才。

以创新为核心，以专业为准绳，“青云奖”将成为广大青年医师展示实力和技能提升的全新平台。在此，新浪医美与中国整形美容协会国际交流合作部、赛诺龙（北京）医疗科技有限公司一起，诚挚地邀请您来参赛。

一、组织架构

主办单位

新浪网新浪医美频道

联合主办单位

中国整形美容协会国际交流合作部

赛诺龙（北京）医疗科技有限公司

二、赛事亮点

1、全方位多层次考核

大赛分为报名、初审和决赛三个阶段，通过评委会专家评选和网络投票结合的方式，在保证公平公正的前提条件下，从创新意识、技术水平、现场风采等全方位考察参赛选手的综合能力，这将是一场智慧的交峰与思维的碰撞的盛会。

2、“权威评委+晋级导师”的评审阵容

此次大赛邀请了14位医疗美容光电领域的著名专家组合成评审团队，为参赛选手做出点评和指导，务必让每一位参赛选手在比赛之余得到更多收获。

三、评审团队

1、权威评委（排名不分先后）

（1） 卢忠

卢忠

复旦大学附属华山医院激光中心主任，主任医师，中国整形美容协会理事激光美容分会副会长，中国医师协会皮肤科分会激光亚专业委员会秘书长，上海市医学会激光医学分会秘书长，擅长色素性皮肤病、痤疮、过敏性皮肤病的激光医学及治疗。

（2） 章伟

章伟

上海市皮肤病医院医学美容科主任，主任医师，硕士生导师，中国美容整形协会理事，中国美容整形协会激光美容分会委员，主要从事美容性和过敏性皮肤病治疗，擅长运用激光、射频等光电技术治疗痤疮、痤疮疤痕、雀斑、黄褐斑、鲜红斑痣等，另外对荨麻疹、湿疹等过敏性皮肤病治疗也有很深的造诣。

（3） 赖维

赖维

中山大学附属第三医院皮肤科主任，主任医师，教授，博士生导师，中华医学会医学美学与美容学分会美容皮肤科学组副组长，卫生部卫生专业技术资格考试命题专家，国家自然科学基金项目评审专家，擅长各种常见和疑难皮肤病的诊治、化妆品皮肤病的诊断、鉴定和治疗，及美容相关产品的临床和实验室评价。

（4） 程淑蕊

程淑蕊

前北京黄寺美容外科医院激光科主任，曾为北京军区268医院美容科负责人，为经北京高级法院认可的北京医美纠纷调解中心专家。在血管性、色素性、斑痕性、光老化性及损容性的的皮肤病的治疗中积累了丰富的经验。表国家级论文十余篇，获科技成果奖多项。

（5） 王朝辉（中国台湾）

王朝辉（中国台湾）

台湾光泽医疗美学集团执行长，中国整形美容协会海峡两岸分会委员，亚太美容外科医学会理事，中国台湾美容医学医学会理事，擅長光电治疗、注射微整、自体脂肪移植，及线雕等项目，对皮肤类疾病处理如痤疮、色素沉淀、多汗症等治疗有丰富经验。

（6） 宗雪正美（日本）

宗雪正美（日本）

日本自由之丘美容整形医院Sophia分院院长，日本抗老龄医学会认证医生，日本最大美容整形点评网站排行榜中，千叶县排名第一的微整类美容医生，擅长面部光电、注射治疗，及运营光电与线雕结合的治疗肌肤下垂等。

（7） Leif Liu Rogers（美国）

Leif Liu Rogers（美国）

美国Privet医学美容塑形中心创始人兼首席执行官，美国Illuma整形外科中心创始人兼首席执行官，美国比弗利山庄CORR高端康复中心创始人兼首席执行官，美国医学与整形美容外科协会副会长，美国哥伦比亚大学医学博士，美国整形外科委员会专业认证医师，赛诺龙卓越中心超过20年的医生经验，赛诺龙仪器国际培训师。2、晋级导师（排名不分先后）

1。 黄绿萍

黄绿萍

中国医学科学院整形外科医院激光美容中心主任，主任医师，博士，中国整形美容协会激光分会常委，中华医学会整形外科分会激光美容学组组长，专业从事激光治疗、注射美容等非手术治疗超过10年时间。曾留学美国，受训于美国著名的Mayo clinic 整形外科中心。发表论著十余篇，参编著作4本。

2。 夏志宽

夏志宽

陆军总医院皮肤激光美容中心主任，博士，硕士研究生导师，中国整形美容协会继续医学教育分会常委，中华医学会皮肤性病学分会激光学组秘书长，主要从事皮肤病、皮肤激光美容、微创注射美容工作，发表中文及SCI论文50余篇，主持、承担国家自然科学基金面上项目等课题共12项。

3。 孙娜娜

孙娜娜

遵义医科大学附属医院美容医院皮肤激光科科主任，副教授，贵州省医疗美容质控中心副主任，中国整形美容协会血管瘤与脉管畸形分会委员，中华医学会激光医学分会皮肤整形美容学组委员，卫生部“十一五”规划教材《医疗美容技术》配套光盘副主编，专业特长为色素性皮肤病、各型痤疮、瘢痕修复以及面部年轻化非手术综合抗衰治疗。

4。 李凯

李凯

第四军医大学西京皮肤医院分中心主任，医学博士，中国抗衰老协会激光分会委员，欧洲皮肤科协会会员，主要从事激光美容相关研究，擅长激光美容及面部年轻化。先后负责国家自然科学基金2项，发表专业相关SCI收录论文二十余篇。

5。 高琳

高琳

第四军医大学西京皮肤医院分中心主任，医学博士、副主任医师、副教授，中华医学会皮肤性病学分会激光学组委员，发表SCI收录论文20篇。皮肤美容治疗方面，擅长运用激光治疗各种皮肤问题，掌握各种新型激光系统的操作，同时以结合激光美容及注射美容，达到个性化的非手术抗衰老治疗为主要研究方向。

6。 张振

张振

上海第九人民医院皮肤科/激光美容科，副主任医师，上海交通大学医学院整形外科学硕士、皮肤科学博士，中国整形美容协会激光分会秘书，中国医师协会皮肤科分会注射美容亚专业全国委员，主持相关基金项目3项，一项国家自然科学基金，主要临床研究方向为皮肤激光美容和微创美容，治疗各种难治性色斑和面部抗衰老等。

7。 李美青（中国台湾）

李美青（中国台湾）

长庚诊所美容医学中心副主任，台北长庚医院皮肤科助理教授，中国福建省皮肤科副主任医师，台湾大学EMBA商学硕士，美国皮肤科医学会会员，曾出版《美肌进化论》，《肌肤保养不NG——打破168个快速变老的保养迷思》等书籍，发表国际医学期刊19篇，赛诺龙国际雷射训练讲师。

四、参赛对象：

全国范围内，凡从事相关光电美容及治疗的青年医师均可报名参与评选。

五、参赛类目

大赛分为“美容类”和“治疗类”两大比赛类目：

1、美容类：祛皱紧肤、敏感肌肤、嫩肤美白、均匀肤色、提拉紧致；

2、治疗类：痤疮类疾病、瘢痕类疾病、良性色素性疾病、血管类疾病。

注意：每位参赛选手只可选择一个分类参加，报名提交后将不能更改。

六、大赛流程

1、报名

报名时间：2018年9月12日——2018年11月8日

网络报名：全国青年医师均可通过网络报名，报名时需提交个人信息及从业资质证明。

提交资料：报名成功后，将参评作品资料，包括并不限于：学术文章/报告、案例资料等，发送到：qingyunaward@sina.com

注意：提交案例中的照片需保证确保已获得肖像授权，且默认肖像权可转授权于新浪网及新浪微博等使用）

报名渠道：A、扫描本文底部的二维码进行报名；

B、在新浪医美首页（http://eladies.sina.com.cn/wzx/）点击报名链接；

C、在新浪医美官方微信公众号中发送“报名”，即可获得报名链接。

2、晋级

晋级选手公布时间：2018年11月15日——11月16日

晋级方式：2018年11月8日截止报名后，大赛组委会将组织晋级导师进行集中评审和筛选，并结合网络投票分数（评分占比为6：4），评选出30名选手进入决赛。

3、决赛

决赛时间：2018年11月23、24日

决赛方式：进入决赛的选手将于2018年11月23日及24日在“青云奖”2018青年医师光电美容技能创新大赛决赛现场上进行比拼。每位入选者有15分钟参赛作品阐述及5分钟答辩时间，并由专家团+现场投票结合（评分占比6：4），评选出最终获奖选手。

4、颁奖

颁奖时间：11月24日下午16：00

颁奖典礼：为项获胜者颁发奖杯、证书、奖品。

七、奖项设置

1、特别创新大奖：1名

获奖人将获得第39届ASLMS美国激光医学学会年会入场券一张

2、金奖（类别）：1名/类别（共2名）

获得AMWC国际医学抗衰大会亚太区入场券一张

3、银奖：1名/类别（共2名）

4、铜奖：2名/类别（共4名）

5、新秀奖：多名

所有参赛选手均获得：

a、获奖证书及奖杯

b、成为赛诺龙光电中心认证光电培训讲师

c、签约新浪医美科普专家团，获得全网推广资源

d、精美实物奖品

八：联系我们

1、报名联系：

周泉 电话：010-62676086

2、商务合作

毕争 电话：13661364266

注意事项

大赛组委会有权对参赛选手出现作弊违规行为做出处罚，作弊违规行为包括但不限于：使用辅助软件的作弊行为、网上买僵尸号的投票行为、找投票公司付费投票行为。第一次电话口头警告并减去相关的票数，第二次再出现类似情况，不再另行通知，票数系统将自动清零，严重者取消参评资格和获奖资格。

新浪医美保留本次大赛最终解释权。

大赛海报

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