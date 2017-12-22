宫颈癌疫苗该不该打 华大基因董事长:钱多了的去打

中国基因测序界龙头华大基因董事长汪健针对部分中国女性选择到美国或者香港去注射宫颈癌疫苗的现象明确表示，“我反对，疫苗4000块钱，5年打一次，你做早期检测，50块钱，3年检测一次。”

澎湃新闻记者 贺梨萍

2017年7月，中国内地打破无宫颈癌疫苗可打的局面，迟到十年终于引入。然而，疫苗价格较高、疫苗预防效果，及有待观察的安全性，仍在让“疫苗该不该打”这一问题众说纷纭。

汪健

近日，中国基因测序界龙头华大基因董事长汪健在一段采访中透露了其个人观点。针对部分中国女性选择到美国或者香港去注射宫颈癌疫苗的现象，汪健明确表示，“我反对，疫苗4000块钱，5年打一次，你做早期检测，50块钱，3年检测一次。”

所谓的宫颈癌疫苗即指人乳头瘤病毒HPV疫苗。HPV有上百种亚型，其中三十多种可以致病，同时可分为高危型和低危型。目前已知至少14种高危亚型HPV，其中16、18亚型最为高危。

目前全球共有三种用于预防宫颈癌的HVP疫苗。默沙东公司的HPV疫苗四价Gardasil即针对HPV16、18、6、11四种亚型，HPV疫苗九价Gardasil则在原先4种亚型上又增加了31、33、45、52和58五种HPV病毒亚型；另外，葛兰素史克公司的二价疫苗Cervarix针对的是HPV16、18 型。而目前在中国内地批准上市的是二价和四价，覆盖HPV病毒亚型更为全面的九价在中国内地还没有进入临床实验。

这也就是中国女性选择到美国或者香港去注射宫颈癌疫苗的背景。目前，中国35%的女性患有宫颈疾病，每年新增恶性宫颈病变人数高达13.15万，约占世界宫颈癌患者总数的28.8%。

汪健认为其更看重的是“经济账”和结果。“5年打一次，你本来是千分之一、万分之一的机会，当然你钱多了没事干你去打没有问题，普通老百姓（61.830， 0.64， 1.05%）去打那个还不如去做一个检测就完了。”汪健把付出相对高昂的代价去打疫苗的这种宫颈癌预防措施比作“好像你把山上都派上卫兵”，随后又把他推崇的基因检测比作“无人机半个月巡视一遍”，他称这是 “预防预测方案不一样，它完全是商业导向的。”

另外，汪健还补充强调“外国人的疫苗很多的亚型跟中国不一样，不能信它的。”不过，据复旦大学附属妇产科医院宫颈疾病诊治中心主任隋龙此前接受采访时表述，在上海发现的宫颈癌患者中16、18这两种亚型占70%。

除了汪健提到的“经济账”以及病毒亚型不同，目前围绕HPV疫苗的争议还包括预防效果和副作用。

隋龙就曾提到，接种疫苗能防止绝大多数宫颈癌的产生，但不能百分之百地起到保护作用。预防效果一方面一方面也是和上述提到的亚型有关，“即使HPV疫苗对16、18这两种高危亚型HPV的保护力达到100%，仍有相当一部分妇女因持续感染16和18亚型以外的高危型HPV而可能罹患宫颈癌。”隋龙表示。

并且，上述提到的三中疫苗目前均只能预防各自覆盖的特定亚型HPV感染，并不能清除已感染的HPV病毒。

此外，近年来，香港、日本、瑞典等地均曝出接种HPV疫苗后出现不良反应的案例，重则甚至导致死亡、瘫痪。

值得一提的是，华大基因此前早就推出的HPV基因分型检测，宣称可以对全部14中高危HPV型别、及两种生殖道疣的主要致病病毒（6、11亚型）精确分型。数据显示，截至目前，华大基因HPV检测样本超过250万，覆盖了全国27个省72个市