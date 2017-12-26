80后奶爸拆光120平精装房 给女儿造了一个游乐场

一个宽敞的，能让女儿跑来跑去的地方，是他们最初想要的，所以对于120㎡左右的小三房来说，内部空间的打开是必须的，除了承重墙和必要的隔断，其余的墙，全！都！拆！掉！

这是一个把家改成游乐场的故事

主人公方聪一家五口住在上海

本来住的就是精装修的房子

质量什么的当然没话说

只是平庸得不能再平庸

就像方聪说的那样，稍微一不留神

走进谁家都会以为是自己家

我也时常迷路在小区的a.b.c单元里，像这样。。。。。

迷失在小区里



就这样，每天下班后只能够规规矩矩的守着沙发和茶几，最大尺度的舒适可能就是翘着二郎腿看报纸了吧。

看着女儿一天天长大，从一开始的蹒跚学步，现在整天像个体操运动员似上蹿下跳，真不忍心看着她只能绕着这些笨重的大家具磕磕碰碰。

大大的沙发，占据了客厅空间的一半位置

沙发超占空间

不过话说回来客厅还能怎么玩儿呢？

必须要有一个新面貌！

大人小孩都可以玩耍！

?

自打方聪敲定了要进行重新装修之后

一家人就开始各种奇思妙想

…

妈妈说要有一个大大的厨房

和宝宝一起包饺子

爸爸说要有个读书喝咖啡的地方

宝宝说要带朋友来一起玩耍像在游乐园一样

…

他们激动地给新家起了个名字“蜂仓”

一大家子期待着这里即将

像小蜜蜂的家一样，忙碌又美好

围裙妈妈和宝宝一起包饺子的画面

方聪随手画的，这是理想中的美好生活

毕竟是生活了6年的家

立个旗帜简单，操作起来相当折腾。。。。。

但是看看女儿，想想一家人激动了好久的蜂仓

说干就干！！

首先就是把287公斤、5.14个立方的三人沙发

外加一个1米1宽、2米3长的美人靠打包

物流送回老家，出师告捷！

用了一个星期的时间，东西能送就送，能扔就扔

（这个步骤真的相当不适纠结症患者）

一家人打包整理

一个宽敞的，能让女儿跑来跑去的地方

是他们最初想要的

所以对于120㎡左右的小三房来说

内部空间的打开是必须的

除了承重墙和必要的隔断

其余的墙，全！都！拆！掉！

电视背景墙，拆！厨房的墙，拆！卧室的墙，拆！

说拆就拆

毫不手软

全部拆

虽然才刚刚开始，但痛快地拆掉了墙之后

看着敞亮的空间

感觉梦想中的家已经开始萌芽啦~

?

方聪本来就经营着一家设计公司，

干过景观设计、建筑设计。。。。。

。这次能设计自己的房子了

当然把自己所有的想法都发挥出来

红色突出部分，是特别为女儿设计的房间

不久前，方聪读了一本书《打造梦想的面包房》书中记录了一位设计师就地取材

为面包师的小儿子打造树屋那种朴实、自然的幸福感打动了他

他也要为爱玩爱闹的女儿在城市里打造一个专属树屋

有能够保证她有休息的空间

整个空间可以满足两个孩子和一个成人的床位

满足迎接二老的计划

也为外婆随时的到来而做准备

然而理想很丰满，现实很骨感。用木头改造空间，由于设计结构复杂。眼看着基础装修就要接近尾声了，方聪拿着图纸还是找不到合适的实木定制厂家。

来来回回好几个月，从上海到杭州，竟然幸运地遇到了一个厉害的公司，老板马叔拍着图纸说没问题，“蜂仓”又绝处逢生，再次燃起了希望。

终于硬装要顺利完成了

女儿开心地在家里跑来跑去

感觉梦想中的家一步一步在成型

大家都被这地板抬升的大平台弄得欣喜不已

整个地台包括了原来的客厅、儿童房和阳台区域

以电视墙为中心，形成环路

无限延长了孩子的奔跑路径

“终于可以愉快的玩一起追的游戏了~~”

木工师傅们继续在家里敲敲打打三天

“蜂仓”总算是顺利出炉了

再次打开门

看到的不再是包裹的严严实实的墙和采光不足的通道

一进门右手边是大人聚集的地方

水吧、卡座、餐桌，喝茶聊天

水吧对面是餐厅，长条椅子的设计

即使多来几个客人也能舒舒服服坐下

吃饭时是餐桌

扯掉餐盘又成了书香味最浓的地方

左手边的抬高地坪

是客厅和儿童房打通后的整体空间

你可以把他当做是日式榻榻米

也可以看成是一张“无边无际”的大床

总之，上面绝对不会再有“沙发”、“茶几”之类的家具

上面所有的物件和陈设都是以小孩的视线高度设计

女儿下意识地就把这里当做了她的场子

会常常站在台边上招呼大家去她的地盘玩

年三十的时候，爷爷奶奶坐在软垫上

女儿就爬上高柜，一会儿安静地看春晚

一会儿站起来表演唱歌

小型滑滑梯

电视柜本来也想取消的

但是拗不过老人家

那好吧，就做个漂亮的电视柜

漂亮的电视柜

因为女儿喜欢爬上爬下的

于是就设计了两个爬梯

一个是原先的隔墙

另一个是上高铺的爬梯

太好看了

事实证明女儿更加喜欢

通往树屋的爬梯~

翻过去，就是我的秘密基地喽~

开心的女儿

方聪管他设计的这个空间

叫做变形大木屋

所有的大人来都会说“哇，这什么gui”

小朋友来，二话不说开始各种折腾

爬上二楼

羡慕！

这张图往朋友圈一传

周围的朋友的小孩

都羡慕的不行~

爬爬爬

二楼可以是房间

也可以书房

更可以是游戏的地方

我最高

最幸运的是窗外是果岭公园

女儿才三岁就可以每天看远处的彩霞

看门前的小河和大大的草地

看到小朋友在草地上玩

马上就可以翻爬下来去加入他们

我就这么萌

树屋下面做了一个小木屋

全橡木的内里可以放下一张1.1米的小床

爷爷时常在这里打盹

太阳照进来，暖烘烘的

上下铺

另外一边还有一个高铺

超大的空间

方聪叫他空中阁楼

可以放下一张1.5米的床垫

还有个小阁楼

拉上帘子

靠着橡木看看书

现在是方聪最喜欢的事情

放张床垫

之所以称之为变形树屋

变形就隐藏在木屋的书桌和衣柜里面

变形书屋

1.2米长的书桌

带一个小朋友回来一起写作业也不怕~

可以带小朋友回来写作业

如果不想互相打扰

就推进去一点

一个坐在里面，一个坐在外面

超厉害

另一个柜子拉出来

就是一个可以两边拉取的衣柜

专属衣柜

有自己的专属衣柜啦~

拉起来帘子

对面就是爸爸妈妈和爷爷奶奶的房间

绝不亏待自己

方聪当然也不能亏待自己啦

原本房间不大

但是打掉两面墙之后

太阳都可以照到南北通了

靠墙部分的进深做成了飘窗

晒太阳、看风景

晒太阳看风景

整墙的飘窗柜，不仅多出了收纳空间，更多出了个美人榻

厕所和房间之间的墙也打掉了

换成了布帘

很时尚

爷爷奶奶的房间很小

所以没办法在结构上做什么改变

但放了高高低低，层次不一的家具

还还是让这个房间大了起来

多了一些变化

边上多了一排像是钢琴键一样的柜子

多了一排柜子

女儿还是把爷爷奶奶的房间

也当做了自己的游乐场

翻起盖子就可以躲猫猫

打开柜子就可以捉迷藏

这也是我的玩具

前前后后用了三个月的时间

终于“蜂仓”打造成功

作为设计师的方聪说，这是施工与设计的完美结合

在大家眼里是人人向往的生活~

梦想变现实

梦想中的那幅画面，也终于变成了现实

想起了周杰伦为自己女儿写的歌

他说希望女儿长大了会觉得他很厉害

其实方聪的女儿才幸福啊~~

因为现在就可以酷酷地对小伙伴说

“走，去我家玩，我爸给我建了个游乐场”

“走，去我家玩，我爸给我建了个游乐场”

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