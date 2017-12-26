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有车房还遭嫌：30岁没100万打一辈子光棍

2017年12月26日 15:52 新浪新闻
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按照刘先生的话讲，不聊不知道，一聊吓破胆。可能感觉到自己也无所谓了吧，女孩最后直接怼了句“你30岁都没100万，打一辈子光棍吧”，让他觉得可气又好笑。

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　　新闻来源：扬子晚报

　　原标题：“30岁存款没100万，打一辈子光棍吧！”有房有车小伙相亲竟遭嫌弃

　　快到年底了

　　年龄又长一岁

　　找着对象了吗

　　有没有被家人安排相亲

　　郑州一位小伙的相亲经历

　　看完让人大跌眼镜

不明真相不明真相

　　郑州的刘先生这两天可谓是郁闷至极！为什么？原来他被自己的相亲对象给嫌弃了！到底咋回事儿？先来看看他和相亲对象的微信聊天记录！

两人的聊天内容两人的聊天内容
惨遭嫌弃惨遭嫌弃

　　难道小伙条件真的很差？

　　“我是家里的独子，家庭虽不算大富大贵吧，但也算小康，这几年做工程挣了些钱，前几年买房的时候基本花完了，导致现在手里都没啥存款，但也不至于遭人嫌弃吧。”

　　刘先生今年30岁，不是自己不想找对象，而是工作限制了自己找老婆。自己是干工程的，平常接触都是男的为主，根本没机会接触到女孩子，况且自己居无定所，经常是工程在哪里自己就住到哪里，一来二去就耽误了婚姻大事。

　　“真没想到一朝走入相亲路，坎坷曲折这么多，又被嫌弃了，现在女的对男的标准都这么要求高吗，还是世界太奇妙，只怪我见识少？”刘先生说。

心好累心好累

　　相亲姑娘条件怎么样呢？

　　“前几日，母亲单位的同事张阿姨给我介绍了一个93年刚毕业的小姑娘。”刘先生讲述道，张阿姨当时说这小姑娘各方面条件都不错，就是矮了点，胖了点，自己碍于情面就加了微信，想先在网上聊一聊看看感觉。

　　按照刘先生的话讲，不聊不知道，一聊吓破胆。刚寒暄了没几句，相亲女孩就开始了查户口模式，问题一个比一个犀利，让刘先生根本招架不住。

　　“聊了一会，小姑娘直接对我说不合适，以后别联系了，我想着不合适就不合适吧，反正这样的女孩我也伺候不了。”刘先生继续说，可能感觉到自己也无所谓了吧，女孩最后直接怼了句“你30岁都没100万，打一辈子光棍吧”，让他觉得可气又好笑。

　　刘先生苦笑着说道，自己还没嫌弃她呢，158的个头130斤，这身材在女性中应该不咋样吧，她最后怼那句，太伤男人自尊了，最后自己直接把她在微信中删除了。

内心崩溃内心崩溃

　　30岁存款不到100万

　　但是小伙有房有车

　　这就被嫌弃了！

　　小编粗略算了一下：如果按照工薪族的标准，23岁走出校园，前两年缓冲期，从25岁开始计算，30岁前存款100万，在不消费的情况下，每年需要净收入20万元，月薪16000元！这还没有加上房子和车子呢……

　　看完刘先生的相亲经历，

　　网友们都炸锅了！

　　@rains55：我36岁，有房有车，存款不到100万。但是我老婆19岁跟我到现在，从我一无所有吃苦一起走过。我只想说每个男人都是一支潜力股，女人你运气好坏只能看你自己的造化，优秀的男人不一定看得上你！

　　@大雪山大轮寺鸠摩智66：我86年的，长沙160平房子一套，无贷款。车子是宝马5系，还有30万左右的存款。年收入35万。可是我为什么要找你这种内心如此丑陋的女人呢？

　　@静等风来到：我83年的河北，我老婆20岁跟了我，偷出户口本和我结了婚。当时我要啥没啥！如今我家房子车子都写我老婆名字！这是她应得的！

　　@成功属于大家：30岁能赚100万的任务正常男人是不可能赚到的，赚到的都是非正常个体。

　　@三界喷子总管至尊大帝：老子28岁了，10万都没有，开的电车，老婆跟我一起上班，孩子都上小学三年级了，这种女人不配做老婆。

　　@Sun210946501：有房子，贷款也不多，车是迈腾，将近20w的车，年薪保底10w，我感觉这个条件不错了啊，不知道这女的有什么资本去说那种话的啊！

　　@珍惜snow：我老公26岁，没车，房贷接近50万，存款一两万，我居然当初嫁给了他，好吧，因为爱情……

　　@Dear-歡：我也是个女的，但就看不惯这种，你自己不能挣钱吗？还有你要求别人要有100万存款？也要看你自己有没有这个资本……有些女的长得又丑，提的要求还多！我觉得钱够用就行，找人过日子，又不是嫁车嫁房！

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标签: 相亲光棍存款嫌弃车房

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