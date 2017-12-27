94岁男子娶98岁前女市长:健身房相识女方主动求婚

在他车后的保险杠上用绳子绑着几个易拉罐，车尾还贴着一张纸，上面写着“刚刚结婚”，他开着车开心地绕着街区转了一圈才返回来接他的新娘。

新闻来源：成都商报

原标题：高龄婚礼！94岁男子娶98岁前女市长 健身房相识 女方主动求婚

今年8月5日，98岁的美国纽约州奥兰治县米德尔顿市（Middletown）前市长格尔特鲁德·莫科托夫（Gertrude Mokotoff）和94岁的男友艾尔文·曼恩（Alvin Mann）在亲朋好友的见证下，交换了结婚誓言和戒指，正式成为夫妻。

《纽约时报》报道称，两位老人一生传奇，他们的故事也成为了《纽约时报》社交媒体上年度最受欢迎的故事。

更传奇的是，两人相识于健身房，相恋已经8年，最终是女方率先求婚。两个月前，格尔特（昵称）打破了两人的相恋状态，主动向艾尔文求婚，她打趣道：“因为我厌倦了这样追在他后面。”

▲艾尔文和格尔特在米德尔顿市政厅交换结婚誓言，亲吻对方 图据《纽约时报》

两位九十岁老人的结合

“从现在开始，我们将一起度过余生”

格尔特和艾尔文8年前相识于米德尔顿市的一家健身房，如今他们依然每周到这里锻炼两次。

“一个共同的朋友对我说，我想让你见一位非常漂亮的年轻女士。”艾尔文回忆说。两人第一次约会时，他开车带着格尔特去了米德尔顿一家叫“Something Sweet”的餐厅。“他是一个完美的绅士。”回忆第一次约会，格尔特这样说。艾尔文则补充道，她身上有一种东西吸引着我，让我想继续和她聊下去。

一见钟情，两人走到了一起，他们谈梦想、谈目标，分享彼此的生活。

玛丽·格瑞拉（Mary Gurrera）是格尔特的同屋，当格尔特和艾尔文开始约会后，她每周五晚都会离开，让他们能有独处的时间。“每次当艾尔文敲门的时候，格尔特的表情都会变得很开心，他们真的是为彼此而生。”

基思·舒勒（Keith Schuler）是艾尔文20年的邻居，他常常看到艾尔文和格尔特就像两个高中情侣一样，手牵手亲吻，周末一起开车去纽约，“如果我不是亲眼所见，我根本不会相信。”

格尔特比艾尔文年长近5岁，“我一直被取笑在和一名熟女约会。”他笑着说，“但年龄从来没有困扰过我，我们一拍即合，而且我也不打算让她离开我。”

随着时间的流逝，两人的关系日益紧密。今年6月的一个晚上，在曼哈顿大都会歌剧院看完演出后，两人驱车回家，格尔特决定打破现状让两人的关系更进一步。“我向他求婚了。”她打趣道，“因为我厌倦了这样追在他后面。”

8月5日，在米德尔顿市现任市长约瑟夫（Joseph DeStefano）和50名亲朋好友的见证下，两人在市政厅举行了结婚仪式，交换誓言和戒指，成为夫妻。

当吉他手开始弹奏“彩虹之上”时，手里拿着一小束白玫瑰的格尔特从一个小房间走出来，慢慢走向她的爱人，等在另一端的艾尔文则激动得热泪盈眶。

“这就像是一份提前到来的生日礼物。”格尔特在牵起艾尔文的手之前说。8月20日，是她99岁的生日。“我98岁，99岁，这都只是一个数字。至少我现在还是98岁，对不对？所以不要着急。”她笑着说。今年94岁的艾尔文则说，“对于我们来说，年龄从来都不是障碍，我们仍然在做着生活中我们想做的事情。”

在交换结婚誓言和戒指后，亲友们为这对新人送上热烈的掌声、祝福和拥抱，有不少客人甚至感动落泪。市长约瑟夫激动地说：“他们的热情感染着我们，他们结婚的决定鼓舞着我们。”

▲艾尔文的红色丰田车，车尾贴着一张纸，上面写着“刚刚结婚” 图据《纽约时报》

仪式结束后，艾尔文悄悄从后门溜了出去。片刻之后，他开着自己红色丰田车出现在市政厅前，当客人们走向他的时候，他一脚踩下油门，又开车呼啸着离开。在他车后的保险杠上用绳子绑着几个易拉罐，车尾还贴着一张纸，上面写着“刚刚结婚”，他开着车开心地绕着街区转了一圈才返回来接他的新娘。

“这简直太棒了！”查尔斯·莫克托夫（Charles Mokotoff）说，他是新娘格尔特的儿子，也是一位国际知名的古典吉他手，母亲婚礼上的音乐就是由他弹奏。

在之后的晚餐中，当新郎被问及身为一个已婚男人，生活将会发生什么改变时？艾尔文握着新婚妻子的手说：什么都不会改变，我们在一起做了很多事情，彼此都知道，不可能再找到别人了，“从现在开始，我们将一起度过余生。”

她，98岁的前任女市长

“一直是一位异常大胆的女性”

在两人认识之前，格尔特是米德尔顿的前任市长，艾尔文是一位退休商人。两人此前都有过婚姻，因为另一半的离开而寡居。两人一共有7个子女、12个孙子和孙女以及7个曾孙。

“人们总是问，是什么让我们保持年轻？”艾尔文说，医学和科学当然是其中的一部分原因，“但更重要的是我们生活无忧无虑，我们不让任何无法控制的事情烦扰自己。”

格尔特1918年出生在布鲁克林一个裁缝家庭，她本科毕业于布鲁克林学院，获得了哥伦比亚大学生物学硕士学位。1941年，23岁的格尔特和来自曼哈顿的心脏病专家鲁本·莫科托夫（Reuben Mokotoff）结婚。

1952年，格尔特说服当时的丈夫把家搬到了米德尔顿。搬到米德尔顿后的三十多年里，她一直在奥兰治县社区学院担任生物学教授，教医学技术和微生物学两门课，同时还养育了4个孩子。在上世纪60年代末退休后，格尔特不愿意过简单的退休生活，她开始尝试参与政治，并且两次当选为米德尔顿市的女议员，第二次选举她以一票的优势险胜了对手。

后来，格尔特还成为了米德尔顿市议会主席。1989年，71岁的她当选为米德尔顿第一位女市长，任期两年。作为市长，她为米德尔顿建造了一座现代化图书馆，对上世纪30年代建造的老派拉蒙剧院进行了翻修，她也因此受到了市民的赞誉。在米德尔顿，格尔特是一个广受欢迎、备受尊重的人物。

▲结婚仪式后，艾尔文夫妇和亲友们一起用餐 图据《纽约时报》

“我母亲一直是一位异常大胆的女性。”71岁的苏珊·莫科托夫·里夫比（Susan Mokotoff Reverby）说，她是莫科托夫和格尔特的长女兼这次婚礼的伴娘。她在韦尔斯利（Wellesley）从事女性和性别研究工作34年，现在已经退休。“她一直喜欢帮助别人，米德尔顿很大程度上是一个共和党的城镇，尽管她是一个民主党人，但她还是被选为市长，这说明了这里的人对她的认可。”苏珊说。

格尔特的第一任丈夫鲁本·莫科托夫在2002年去世，两人结婚后携手相伴走过了61年。

他，94岁的二战老兵

一直不停读书，去年获得了历史学学位

艾尔文1923年5月24日出生于新罕布什尔州的一个保险高管家庭。1943年，还未满20岁的艾尔文参军加入了第二次世界大战，战争期间他在货船、油轮和运兵船上担任二级工程师。“那是一段可怕的岁月，其他船只在我们周围沉没，我是能够活着回家的幸运者之一。”他回忆说。

1947年光荣退伍后他回家结了婚，然后在曼哈顿开了一家临时办公服务公司，为其他企业提供短期的秘书和文书服务。1960年，因为无法忍受住在城市里，艾尔文在卡茨基尔山（Catskill Mountains）附近的库德拜克维尔买下了现在住的房子，他把这里称之为天堂。

艾尔文和第一任妻子结婚20年后离婚，他和前妻生了唯一的亲生儿子，马克·曼恩。今年71岁的马克是这次婚礼的伴郎。艾尔文的第二任妻子玛贝拉。卡特（Maybelle Kart）是纽约州的一位艺术历史学家和艺术家，对方有两个女儿。这段婚姻持续了45年，直到2007年玛贝拉去世。

去年，艾尔文从圣玛丽学院获得历史学学位，成为学院最年长的学生。今年5月，学院还授予他荣誉博士学位。在93岁的时候，他每周两次开车80英里往返学校和家，成功完成了30个学分，获得了他从70多岁就开始想得到的学位。在此之前，他还在附近的棕榈滩州立大学获得了60学分，在佛罗里达大西洋大学获得了30学分。

“我们研究了很多历史事件，比如第二次世界大战，这些都是我真正经历过的，所以我大部分考试都考得很好，并不奇怪。”他笑着说。

▲艾尔文和格尔特夫妇 图据《纽约时报》

在20年的邻居在基思·舒勒（Keith Schuler）眼里，艾尔文是一个鼓舞人心和不可思议的人。“这个男人已经94岁了，但我常常看到他自己在森林里劈柴、砍树、割草，然后用他那台拖拉机把木头拉出森林。”

红星新闻记者丨 蒋伊晋

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