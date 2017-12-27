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新人办婚宴连上28道素菜：由岳母提议 每桌2000元

2017年12月27日 11:04 澎湃新闻
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为了让宾客吃得满意，双方父母去过深圳、香港的素菜馆取经，新娘母亲姚阿姨还通过素食好友圈，帮助设宴酒店联系了江苏盐城的素菜师傅，免费培训酒店的5名厨师。

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　　原标题；浙江诸暨一对新人摆全素婚宴，由吃素15年的新娘妈妈提议

　　藕做的“糖醋排骨”，豆腐、海苔、青椒制成的“酱椒鱼”，萝卜、金针菇、芹菜混合调色做成“龙虾”——浙江诸暨市一对新人12月23日办了一场全素婚宴，8道冷菜、20个热菜全部是素食。

苏州市广播电视总台“新闻夜班车”微信公号 图苏州市广播电视总台“新闻夜班车”微信公号 图

　　“我妈妈吃素15年了，全素宴是她提出来的，希望向亲友传递绿色健康的生活理念。”26日，正在泰国度蜜月的新娘姚俐仿告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），素食高营养、低热量，对健康有益，做得好的话，口感并不逊于荤菜，起初并不同意的公婆最终也接受了。

　　为了让宾客吃得满意，双方父母去过深圳、香港的素菜馆取经，新娘母亲姚阿姨还通过素食好友圈，帮助设宴酒店联系了江苏盐城的素菜师傅，免费培训酒店的5名厨师。

　　“酒店也乐意，现在吃素的人越来越多，这也是一次研学新菜谱的机会。”姚阿姨告诉澎湃新闻，素食的制作工艺比荤菜复杂，每桌的价格在2000元左右，与酒店的正常婚宴差不多，“当天吃完就有很多朋友跟我说，对菜的品相、口感度都很满意，以后他们孩子结婚也要办全素宴。”

　　澎湃新闻检索发现，湖南湘潭、岳阳，浙江宁波、嘉兴、温州，河北邯郸、石家庄，福建三明，青岛胶州等地都有新人设过全素婚宴。

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标签: 婚宴素菜健康婚礼绿色

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