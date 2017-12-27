揭秘华西村:女不外嫁 富三代开豪车去村企上班

“以前华西村太穷，外来的姑娘不愿意嫁。后来条件好了，又不愿意外嫁。大家都在村里，婚姻大多数通过介绍，一来二去，就导致大家都成了亲戚了”。

原标题：华西村的年轻人们：98%毕业就回乡 婚姻多“内部解决” 开豪车在村企上班

低调、内部通婚、开着豪车去村企上班……长期以来，“天下第一村”华西村的年轻人，和华西村也被贴上了许多标签。

新京报记者近日走访华西村发现，和时下国内农村年轻人大规模向外“流动”的现状不同，多年来，华西村一直保持着大约98%的年轻人返乡率。这些年轻人，一般毕业后一两年内结婚，婚姻多靠熟人介绍。即便是在外自由恋爱的，最终也会把另一半带回华西。

目前，华西集团共有控股子公司283家，其中控股1家上市公司，联营参股公司80家，产业涉及金融、融资租赁、钢铁、化纤、农业等多个板块。华西村年轻人回乡后，会在各个村企工作。

由于普遍富裕，许多年轻人开着豪车去村企上班。

多位年轻人表示，不喜欢被贴上“富三代”标签，他们和父辈一样努力工作的同时，也会注重享受。

华西村

种田的华西村年轻人喜迎丰收，他们其中许多开着豪车在村企上班（本文图片均为华西村提供）

不愿离乡

98%年轻人选择留在华西村

对于华西村的年轻人，许多华西村附近的村镇也觉得有些神秘。“虽然是同学，但感觉很多时候和他们想法不一样，他们往往一毕业就回家结婚了，很少找外地人。”江阴一位人士告诉新京报记者。

按照华西村党委副书记、华西组织人事负责人缪华的话说，极少数人在外求学后会选择在外工作，绝大多数人毕业后还会回到华西村。缪华说，据其掌握的情况，毕业回乡的比例达到98%。

外界曾有声音认为，华西村对村民实行了经济控制，导致村民不敢离开华西村。

“过去，老书记吴仁宝比较强势，连自己的儿子在外面就业，都被叫了回来，以至于外界形成了华西村封闭的印象，实际上老书记对村民并不强制，只是希望华西村能够发展好。”出生在81年的华西村村民梅振华告诉记者，华西村年轻人毕业后多选择返乡，一方面是出于照顾父母等情感因素，一方面也是出于经济因素。

梅振华本科毕业于哈尔滨理工大学。“我当时学习的是钢铁专业，毕业后也想在外找份工作，但当时村里正在发展钢铁产业。跟吴协恩书记聊了后，最终决定返乡。”梅振华认为中国人一向安土重迁，在华西村本身经济不错的情况下，毕业回乡是顺理成章的选择。

89年生的史宇杰大学期间学的是食品专业，毕业后原本准备去某上市酒企工作，犹豫良久后还是回到了“家门口”，进了华西村的一家食品厂工作。

一个村子有多大的就业承载量？按照史宇杰的话说，现在华西村里的企业接近300家，“无论多冷门的专业，都能找到合适的工作。” 史宇杰认为。

普遍“女不外嫁”

毕业一两年就结婚

在选择回乡后，华西村的年轻人一般一两年内就步入婚姻殿堂。

“我找的是我们初中同学，也是同乡。”梅振华从哈尔滨理工大学毕业后，进入华西村钢铁厂工作，并在24岁那年结婚。

史宇杰找的是自己高中同学，24岁大学毕业后，步入婚姻殿堂，目前已经有了两个儿子。

史宇杰的哥哥史进杰则找的是自己大学同学，并不是江阴本地人，也是24岁结婚。

除了自由恋爱，更多的华西村许多年轻人在回乡后，通过熟人介绍的方式，找到了自己的另一半。

“我把自己的外甥女介绍给了同事葛孝通，没想到他们一下子就对上眼了。”葛孝通出生于1992年，毕业后回家，亲戚、朋友、工作单位帮其介绍了多次，史宇杰也曾把自己的几个妹妹介绍给葛孝通，但都没成功。“工作后，圈子窄了很多，许多人只能靠介绍，才能解决婚姻问题。”史宇杰表示。

“我们华西村，已经形成了这种毕业就结婚的氛围，一般毕业就结婚了，先成家再立业。“据华西村宣传部门人士透露，华西村年轻人结婚时间普遍在24岁、25岁左右。

华西村姑娘少外嫁

值得一提的是，华西村姑娘，很少外嫁，外嫁后一般都会把另一半带回本村生活。这也给外界留下了“排外“的印象。

“以前华西村太穷，外来的姑娘不愿意嫁。后来条件好了，又不愿意外嫁。大家都在村里，婚姻大多数通过介绍，一来二去，就导致大家都成了亲戚了”。

梅振华称，除了被认为排外，许多人还认为华西村是家族统治。“实际上，多年通婚后，大家多多少少都带了点亲戚关系，如果意义上讲，也算是一个家族的。”梅振华表示。

开着豪车去上班

“富三代”甘拿5000块工资

“早些年，我们统一购买，给村里购买了捷达轿车，但后来条件好，许多人追求个性化了，我们也就不统一购买了。”华西村党委书记、华西集团董事长吴协恩接受新京报记者采访表示，在华西村，豪车并不是什么稀罕事物。

新京报记者在华西村探访发现，华西村的“富三代”们大多拥有豪车。

每天清晨7：30，就有7位华西村年轻人开着凯迪拉克、宝马、奥迪到华西都市农业高品质稻米生产基地上班，换上工作服，穿上胶鞋，走进农田，培土、育苗、……

一年前，华西村党委书记吴协恩想让华西也种出安全香醇的大米，在日本考察了十几个农场，最终决定在全村选派7名35岁以下的年轻人去日本学习水稻种植，发展现代农业。报名的有100多人，经过层层筛选和日本老师面选，最终确定了7人，全部是大学本科以上学历，均无务农经历。

在日本，7人学会了育苗、插秧、施肥、加工、操作农业器械甚至拆卸农机。

勤劳工作

新京报记者在基地探访时，发现7人正在做饭，而在此前，这些人从未进过厨房。由于农场比较由于长时间劳作，7人被晒得黝黑。

“除了除草会聘请阿姨，其他所有的事情都是我们搞定的。”据史宇杰介绍，回国后，7人投身农业，负责了千亩农田。从农资采购、物联网操控灌溉，研发平田设备和播种自动上土装置，设计包装电商推广……“华西牌”大米评上了“江苏好大米金奖”。

“目前，这些小伙子每个月工资5000元，未来发展好了，会给他们加工资。”据基地负责人介绍，目前华西大米基地的产值一年大概有400万元，接下来准备将进行复制。

多位受访者表示，村里开着豪车去上班的富三代并不少见。

据吴协恩介绍，华西村初创期，村里生活条件很差，现在最担心就是年轻人吃不了苦。华西村与贵州穿洞村、西点军校等合作，培养年轻人的“吃苦精神”。

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