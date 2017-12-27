女子忙创业不顾家 丈夫“听妈妈的话”起诉离婚

丈夫从小家境殷实，吃穿无忧，虽深爱妻子，却对母亲言听计从。前不久，在母亲的“指令”下，丈夫到未央区法院起诉离婚，原本彼此相爱的两个年轻人不得不对簿公堂。

新闻来源：华商网

原标题：嫌儿媳忙工作不顾家 婆婆“指令”儿子离婚

华商报讯（记者 宁军 通讯员 李欣）妻子独立自主，婚后自己开公司创业；丈夫从小家境殷实，吃穿无忧，虽深爱妻子，却对母亲言听计从。前不久，在母亲的“指令”下，丈夫到未央区法院起诉离婚，原本彼此相爱的两个年轻人不得不对簿公堂。

创业难顾家 引发婆媳矛盾

12月19日一大早，33岁的男子郑某走进未央区法院家事审判庭，神情失落，沉默不语。围坐在他身边的是他的父母、叔叔、堂哥、堂嫂，“亲友团”阵势庞大。而被告席上只有孤零零的一个人——郑某的妻子李某。在法官询问时，李某泪如雨下，诉说了她的经历。

原来，在李某2岁时，一场车祸夺去了父母的生命，她成了一名孤儿，后来由姨妈抚养成人。童年的经历使她从小就养成了坚毅、不服输的性格。在上学期间学习成绩优异，一直担任班干部；在工作期间业绩突出，担任公司主要领导。2015年，李某与郑某相识。郑某对她呵护有加，两人情感逐渐加深。李某结婚后辞职，自己开公司创业，饱尝创业不易的滋味，但她为了家庭、为了孩子依旧咬牙坚持。

因为平时工作忙碌，李某很少有时间在家陪伴丈夫和儿子，只能婆婆辛苦地照顾他们。丈夫郑某是家中独子，尽管已经33岁了，但从没有工作过，一直靠家里父母养着，婚后由她养着。李某说，她对此并不介意，因为郑某真的对她很好，也知道心疼她，两人很恩爱，几乎没有什么矛盾。但在婆婆看来，儿媳拼命工作，总是不顾家，对儿子和孙子照顾不周，所以婆媳之间产生了矛盾。

听妈妈的话 丈夫起诉离婚

本来婆媳矛盾问题由丈夫协调就能解决，但丈夫性格软弱，对母亲言听计从。

“我很爱我的丈夫，现在我们还有儿子，我要对我的家庭和孩子负责任！我更不愿意和婆婆发生矛盾，因为我老公确实也很为难。”李某表示，郑某让她第一次感受到家人的温暖，她更知道组建家庭的不易，所以她不愿离婚。

对于妻子的说法，原告郑某也表示，两人因彼此相爱步入婚姻，婚后感情也一直不错。当被问及为何起诉离婚时，郑某答道：“她确实也很辛苦，整天忙公司的事，白天离家很早，晚上回来很晚。白天基本都是我妈在照顾我和孩子，因为这个事情她们俩闹得很不愉快，我妈坚决让我离婚，于是我就起诉离婚了。”

法官调解 婆媳打开心结

法官立刻指出，婚姻是两个人的事情，作为成年人，婚姻的事情应该由自己决定、自行负责。家里有婆媳矛盾很正常，但郑某处理问题的方式不妥，造成了婆媳二人之间的矛盾加剧。

“讲实话，其实我也不想离婚。我俩自由恋爱，我老婆从小是孤儿，她为了家庭努力工作、毫无怨言，但是我妈要我离婚，我很尊重我妈，我也没有办法。”郑某表示。

随后，法官主动约见了郑某的母亲，与老人进行恳谈，讲明了家庭矛盾的关键点。“母爱是无私的，对孩子最好的爱不是束缚、不是控制，而应该是给他最大限度的自由。他的婚姻让他自己决定，您只需要在他的身后支持他、鼓励他，就是最好的爱。”面对法官的劝导，老人不住地点头，同时也向法官讲述了她的顾虑。

通过法官的三方调解，丈夫、妻子、婆婆三人都逐渐打开了心结。目前，夫妻二人已重归于好。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性(微博)