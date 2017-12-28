男子求婚仅10秒:护士女友急上班连说“嫁嫁嫁”

12月24日，江苏赵先生求婚，结果话还没说女友就说“行行嫁嫁嫁！”原来他的女友是护士，当时急着上班，成就了这只有10秒的求婚仪式。

新闻来源：重庆晨报

12月24日，江苏赵先生求婚，结果话还没说女友就说“行行嫁嫁嫁！”原来他的女友是护士，当时急着上班，成就了这只有10秒的求婚仪式。

视频火了以后，赵先生女友还摸不着头脑：“这求婚没啥特色咋就火了呢！”

网友也祝他们幸福

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感觉很幸福

祝幸福+1

真的是最短的求婚

善良的女孩要珍惜

有爱

希望珍惜

护士工作非常辛苦，压力大，病人随时都有可能需要他们。视频中的护士连求婚都急着上班，敬业又可爱。其实生活中，这样可爱的护士还有很多。

女子跳河 护士拍婚纱照途中来救人

护士拍婚纱照途中来救人

9月6日，刘玲（化名）出现在成都市锦江边，她趴在围栏上待了一会儿后，纵身跳进河里。路人见状大喊，一名小伙子随即跳进河里将刘玲救起。一名正在拍婚纱的新婚护士也火速赶到，为刘玲做胸外按压。几分钟后，生命体征已经消失的刘玲渐渐苏醒。

很感人

“我以前在茂县人民医院当过两年护士，当时我准备在附近吃饭，听到有人在喊救人，就过去参与救援了。”自称当过的护士的年轻女子邱雨说。

邱雨是一名新婚的新娘，当时身怀两个月的身孕，当天刚好专程来成都拍摄婚纱照。从茂县人民医院离职后，她在茂县做起了某外卖平台的代理商。

“90”后护士跪地救人 上万网友留言点赞

“90”后护士跪地救人

9月27日中午，一位身穿淡黄色衣服的女孩正跪在地上，紧急为一位躺在地上的伤者进行人工呼吸和心肺复苏抢救。1秒、2秒、3秒……女孩一边询问群众是否拨打“120”，一边有条不紊地急救伤者。随后，经记者打探核实，救人的女孩是重庆江津区中心医院新生儿科27岁的护士张嫡。

新生儿科护士

张嫡回忆，27日中午12点下班后，她开车路过客运中心，看到一位伤者躺在地上。张嫡于是立即靠边停车，就直接跪在地上，为老人进行心肺复苏和人工呼吸。大概做了5个循环之后，救护车赶到了现场，将伤者运走，她才悄悄地转身离开。

老人突发心梗晕倒 2名护士现场人工呼吸救回

2名护士现场为老人人工呼吸

6月17日，甘肃兰州，一名8旬翁突发心梗晕倒，路过的2名女孩见状立即上前急救。两名女孩随后一左一右跪在老人身边，解开上衣纽扣，开始为他做心肺复苏。她们一边给老人按压胸口，一边嘴对嘴为老人做人工呼吸。由于心肺复苏需要耗费大量的体力，两名护士就交替着做，前前后后十多分钟。王女士上前询问两名热心的女护士得知，她们在解放军兰州总医院工作。当她想进一步问其姓名时，二人摆摆手说，“我们只是做了力所能及的事情。”

护士是一群可爱又可敬的人！

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