民警来到报警人住的房子，在辖区某老小区的一楼，两室一厅。报警女孩指着客厅上方的监控探头说，这个探头原本照着客厅的方向，那天她回来，发现探头被挪了位置，家里的东西也被翻动过。

新闻来源：北京时间

原标题：女孩借住闺蜜家打开衣柜惊呆：有个1米8的壮汉

“啪”衣柜门一开，里面蜷缩着个身高1米8的男人。

民警都被吓了一跳，你躲人家姑娘衣柜里，想干什么！

12月24日下午，闸弄口派出所接到一起报警求助，报警人是个90后女孩，她说，自己住在闺蜜家，今天进门发现屋里有被人翻动的痕迹。

姑娘说自己太害怕了，不敢进房间，赶紧出来报警。

民警来到报警人住的房子，在辖区某老小区的一楼，两室一厅。

报警女孩指着客厅上方的监控探头说，这个探头原本照着客厅的方向，那天她回来，发现探头被挪了位置，家里的东西也被翻动过。

女孩说，这套房子是闺蜜的，前段时间闺蜜的前男友经常找上门吵架，所以闺蜜就叫她搬过来一起住，壮壮胆。

这几天，闺蜜去韩国旅游了，她一个人在家。

民警在现场翻开搜寻，一直没有发现，“啪”打开主卧的房间衣柜时，大家都惊呆了，衣柜里有个男人！

衣柜里窝了个男人

这个男人很年轻，身高1米8左右，长腿蜷缩在衣柜里，头埋在一堆女性衣物里，抬头看到民警也有点呆，片刻后，竟然对民警笑着点点头：“嗨……”

原来是闺蜜前男友

我想求复合……

男子被民警带回派出所，进一步询问才知道，原来他就是闺蜜的前男友。

民警说，男子1994年出生，个子高大，外形阳光，在做房产销售，他和女朋友高中、大学都是同学，两人相恋5年，经常为了一些琐事吵架，分分合合好多次了。

今年10月底，男子因为一些琐事和女友吵架并分手，事后他感到后悔，为了挽回女朋友，他多次来到女友家楼下喊叫，上门骚扰，有一次还从一楼窗户外未上锁的窗户爬进女友家里，向正在客厅看电视的女友道歉。

男子对民警说，他总觉得两个人吵吵闹闹，分分合合是恋爱中很正常的事，没想到今年10月两人分手后女友真的铁了心不跟他好了，为了换回这段感情，他再一次通过女友家卫生间的窗户爬进她房间，躲进衣柜里，准备等她回来给她一个惊喜。

好吧，惊喜有没有不知道，惊吓是肯定的。

目前，男子因非法侵入住宅被江干公安依法处以行政拘留15天的处罚。

被带走了

都市快报记者 蒋大伟 通讯员 许佳悦

来源：都市快报

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