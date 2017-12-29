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《王者出击》baby陈赫“互嘲” 张继科杠上黄景瑜

2017年12月29日 16:10 中国新闻网
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陈赫与angelababy的首次同框就硝烟不断，选择英雄阶段两人开启嘲讽模式，angelababy建议陈赫选英雄“大乔”一定美翻全场，而陈赫则回怼“有本事去选兰陵王”。

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　　《王者出击》baby陈赫“互嘲” 张继科杠上黄景瑜

　　《王者荣耀》真人实景对抗赛《王者出击》本周迎来第三期“能源争夺战”，熟悉节目玩法的Angelababy和陈赫这对好朋友首次在节目中同框就硝烟不断，互相嘲讽全然不念旧情；而同样令人期待的是，张继科与黄景瑜竟然“撞”英雄杠上了“兰陵王”，一个是奥运冠军，一个是柔术高手，谁是终极刺客，有待节目上线后一探究竟。

Baby戏谑陈赫“最胖亚瑟” 自嘲手短被奚梦瑶秒杀Baby戏谑陈赫“最胖亚瑟” 自嘲手短被奚梦瑶秒杀

　　陈赫与angelababy的首次同框就硝烟不断，选择英雄阶段两人开启嘲讽模式，angelababy建议陈赫选英雄“大乔”一定美翻全场，而陈赫则回怼“有本事去选兰陵王”，最终出于战术考量，陈赫选择了英雄“亚瑟”，baby则在一旁补刀“你应该选择亚瑟，因为你很胖”。

　　不过冤冤相报何时了，戏谑陈赫太胖的Angelababy在打野阶段也遭遇“峡谷鄙视链”，在人形背板触碰正负两极才能赚取京东豆的环节，无论Angelababy怎么变换姿势都差一截，双手不够腿来凑，甚至扭到腰都没能挣到钱。这个让Angelababy悻悻而归的环节，对手长腿长的超模奚梦瑶[微博]来说不费吹灰之力，不仅秒解三块人形背板更现场表示“太简单了，一点挑战难度都没有。”

　　“最强兰陵王“争夺战 黄景瑜“坐地”秒杀张继科

　　本场分属红蓝两队的黄景瑜和张继科虽然不约而同选择了“兰陵王”，但是张继科“带口罩”的兰陵王形象让一众粉丝直呼“神还原”，而作战能力极强的两位英雄狭路相逢，究竟哪一个“兰陵王”才是最强刺客，节目中鉴定真晓。

　　值得一提的是，张继科和黄景瑜两人首度对决1V1solo堪称本场最激烈的厮杀。眼见张继科主动出击，不时跳动用手试探，面对如此攻势，黄景瑜竟然变换招式坐在了地上，还挑衅说“坐着跟你打”让张继科瞬间懵圈，而黄景瑜立即抓住时间空挡趁势将其抓住并用腿别倒，一击秒杀张继科。虽然黄景瑜坐地秒杀张继科画风清奇，但作为一名柔术高手，将柔术擅用地面压制的策略运用到节目对抗中，着实让人刮目相看。

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标签: 张继科陈赫baby黄景瑜互嘲

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