1月荧屏鲜肉戏骨齐聚 关晓彤新剧能否搬回口碑？

2017年霸屏的大女主戏，在2018年依然势头不减，有消息称范冰冰主演的《巴清传》（原名《赢天下》）也有望于年初与观众见面。

新浪娱乐讯 2018年将至，各卫视开年大剧自然备受关注。其中，湖南卫视黄金档将播出由魏大勋、姜妍等主演的《我的青春遇见你》，搭配关晓彤[微博]、宋威龙主演的《凤囚凰》和姜潮[微博]、李溪芮主演的《我站在桥上看风景》两档周播剧，满满的青春气息扑面而来。同时，1月荧屏还将迎来多位演技派。其中，已经先于网络播出的《虎啸龙吟》将在电视台播出；吴奇隆[微博]与赵丽颖[微博]、陈伟霆[微博]等主演的《蜀山战纪》续集《蜀山战纪2踏火行歌》也将播出，虽然没有了几位流量艺人的加持，但吴奇隆带领一众新人探险也充满新鲜感。

2017年霸屏的大女主戏，在2018年依然势头不减，有消息称范冰冰[微博]主演的《巴清传》（原名《赢天下》）也有望于年初与观众见面。这样看来，开年大戏不仅整体阵容强大，题材也很丰富，看来不愁满足不同口味的观众了。

《凤囚凰》

导演：李慧珠[微博]、邓伟恩、黄斌

编剧：于正[微博]

主演：关晓彤、宋威龙

时间：1月14日

平台：湖南（周播）

点评：IP大潮中，改编自同名小说的《凤求凰》命途多舛，最后走定下的女主角关晓彤自恋情公布后热度居高不下，加之《轩辕剑之汉之云》《极光之恋》先后播出，看来是大有霸屏的趋势了。不过，前两部剧口碑均不理想，而《凤囚凰》中楚玉的“缝纫机”造型也曾被群嘲，想要让关晓彤在口碑上扳回一局，看来要寄希望于演技和剧情了。另外，于正不仅担任了这部剧的编剧，还将在剧中亮相，其他主演如宋威龙米热等均来自于正工作室或其所属的欢娱影视，新人扎堆，能否撑起这部剧，且看开播后的效果吧。

《虎啸龙吟》

导演：张永新

编剧：常江

主演：吴秀波[微博]、刘涛[微博]、张钧甯[微博]

时间：1月29日

平台：安徽卫视

点评：《军师联盟》播出时就收获了不错的口碑，如今第二部《虎啸龙吟》卷土重来，虽然已经先于网络播出，但司马懿与诸葛亮的较量等情节实在抓人，加之刘欢、司马懿两位“女装大佬”调和紧张刺激的剧情，想必在电视台播出后也能有不错的反响。

《蜀山战纪2踏火行歌》

导演：黄伟杰

编剧：马焱、肖娴婧

主演：吴奇隆、雨婷儿、陈哲远

时间：1月30日

平台：浙江卫视（周播）

点评：虽然是《蜀山战纪》的续集，但《蜀山战纪2踏火行歌》与前作却大不相同。演员阵容上，只有吴奇隆依然出演，没有了赵丽颖、陈伟霆等流量艺人，反而是雨婷儿、陈哲远等一系列新人登场，想必会带来足够的新鲜感；剧情也与上一部不同，讲述身世神秘的少女余英男寻找救命恩人时的惊险奇遇，吴奇隆也从上部剧中的大反派变成了酒壶在侧的落魄江湖浪客。全新的面孔和故事，不知会否让这部剧续写《蜀山战纪》的辉煌成绩。

《最好的安排》

导演：李小平

编剧：徐兵

主演：颖儿[微博]、付辛博[微博]、王耀庆

时间：1月13日

平台：山东卫视

点评：颖儿和付辛博的定情作！剧情从赵子慧（颖儿 饰）的视角出发，讲述了这位职场白领与富二代暖男徐天（付辛博 饰），以及上司闫若舟（王耀庆 饰）之间的爱恨纠葛。值得一提的是，颖儿于12月初宣布了怀孕的好消息，与付辛博剧中虽然虐恋，但剧外却是幸福美满，也是实力诠释“最好的安排”了。

《我的青春遇见你》

导演：李木戈

主演：魏大勋、姜妍

时间：1月2日

平台：湖南卫视

点评：在这部“青春怀旧”剧中，观众将看到收音机、老挂历、喇叭裤等20世纪90年代的风行的小物品，对于80后、90后观众来说会十分有代入感。剧中，一直以暖男形象吸粉无数的魏千翔[微博]此次再度延续“二十四孝好男人”的人设，可谓“哄妻套路王”； 《花样姐姐》中性感又可爱的“二胖”姜妍则饰演外在 “肤白貌美大长腿”骨子里 “蠢到深处自然萌”的“精致猪猪女孩”，也是十分贴切了。

《我站在桥上看风景》

导演：袁晓满

编剧：金国栋

主演：姜潮、李溪芮

时间：1月16日

平台：湖南卫视（周播）

点评：这部剧根据顾西爵同名小说改编而成，讲述了游戏公司总裁章峥岚（李溪芮 饰）在机缘巧合下与剑道教练萧水光（姜潮 饰）相识，并滋生情愫的故事。相比于让人再相信爱情的温暖剧情，这部剧从开机到播出的速度反而更让人惊叹，今年9月宣布开机，11月底随即杀青，如今又宣布即将于2018年1月播出，虽然如今电视剧拍摄普遍只需3个月，但这部剧实在快得有点让人不放心，但愿最终能有高质量的成片与高效率相辅相成。

《莫斯科行动》

导演：张睿[微博]

编剧：许阳

主演：夏雨[微博]、姚芊羽[微博]

时间：1月8日

平台：浙江卫视

点评：夏雨阔别荧屏已久，上一部作品还是2013年的《而立之年》。在这部根据1993年轰动一时的“中俄列车大劫案”真实事件改编的电视剧中，夏雨将化身机智警探，带领专案组与嫌疑人争斗斡旋、步步为营。而在国产剧中演过很多好儿媳的姚芊羽，摇身一变成为了犯罪团伙的头目，反派角色看上去很有新鲜感。

《小楼又东风》

导演：吴家骀

主演：严屹宽[微博]、宋轶[微博]、朱梓骁[微博]

时间：1月4日

平台：安徽卫视

点评：这部谍战剧主打“青春偶像”的招牌，在亲朋为不同信仰反目的大套路中，选择了让两位与女主有瓜葛的男性站在了对立面，最终女主成为了周旋于上层社会的中共优秀情报员。近期以来谍战剧扎堆播出，《风筝》被评价为终于让谍战剧回归了烧脑的主题，而陈晓[微博]、杨子姗[微博]主演的《红蔷薇》却遭“吐槽”男主戏份太少，不知《小楼又东风》又将表现如何？

《大话红娘》

导演：王小康[微博]

编剧：王静茹

主演：张俪[微博]、杨烁[微博]、张丹峰[微博]

时间：1月3日

平台：CCTV-8

点评：这是一部典型的生活剧，既有青年男女的痴缠爱恋，也有琐碎的家长里短，更少不了父母的催婚、青年相亲的戏码。此前因为“小包总”一角走红的杨烁，此次将化身妇科男医生，不仅被张俪饰演的女博士暗恋，甚至还阴差阳错与其闺蜜相亲。但最终还是有情人历经波折在一起的合家欢故事，作为央视八套的开年大剧，可以说非常接地气了。

《换了人间》

《换了人间》

导演：倪祖铭、杨晶、迟旭、姜瑞林

编剧：王朝柱

主演：唐国强[微博]、刘劲、王伍福

时间：1月初

平台：CCTV-1

点评：该剧将故事背景锁定新中国诞生前后，形象讲述了共产党、国民党在政治、军事、经济、秘密战线等各个领域的殊死较量，同时，也将再现国共和谈、北平和平解放、渡江战役、上海金融大战抗美援朝等历史事件。超正的剧情加上唐国强、刘劲、王伍福等“伟人专业户”的集体加盟，一看就很符合央视开年大戏的气质。

（热水少年/文）

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