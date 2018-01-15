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怀孕啦？韩雯雯为朱孝天庆生晒合照挺大肚

2018年01月15日 10:53 新浪娱乐
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照片中，朱孝天为娇妻甜蜜下厨，两人牵手合照画面十分恩爱。而合照中，韩雯雯腹部隆起，疑似怀孕。也引得网友在发表生日祝福的同事也好奇发文发文：“雯雯这是怀孕了吗？”

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　　新浪娱乐讯 15日，朱孝天[微博]娇妻韩雯雯[微博]在微博晒出两人的恩爱照为其庆生，并写道：“你的生日，却在寒冷的环境下陪我开工，辛苦你了老公~祝你生日快乐，2018心想事成。”随后，朱孝天也甜蜜的转发了娇妻的微博感叹已经40岁。

　　照片中，朱孝天为娇妻甜蜜下厨，两人牵手合照画面十分恩爱。而合照中，韩雯雯腹部隆起，疑似怀孕。也引得网友在发表生日祝福的同事也好奇发文发文：“雯雯这是怀孕了吗？”“有宝宝啦！恭喜恭喜！”

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标签: 韩雯雯朱孝天怀孕庆生甜蜜

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