想离婚先考试！西安法院用“婚姻考试卷”判离婚

这份试卷总体分恋爱回顾、夫妻和家庭矛盾梳理、未来展望3个方面，在法官薛敏丹看来，从试卷的回答情况，可以初步分析婚姻的真实情况。

原标题：西安夫妻离婚先“考试” 答卷作参考是否准予离婚；

西安一法院推出“婚姻考试卷” 离婚要先考试这事你咋看

新闻来源：华商报

婚姻考试卷

问：谈恋爱的时间有多久、结婚纪念日、家务事是怎么分工的？

答：

问：在恋爱时对方说的哪句话或做的哪些事让人感动？

答：

问：发生矛盾时谁先打破僵局，通过什么方式？

答：

问：你在家庭中尽了什么责任，做得好和不好的都有哪些，打算如何改进？

答：

上学要考试，找工作要考试，拿驾照要考试，但你听说过，离婚也要考试吗？

由法官亲自命题的“婚姻家庭考试卷”，其中涉及离婚夫妻的诸多生活细节和情感态度，采用考试答卷方式处理离婚案件，再根据回答的内容来参考评判是否准予离婚。

从今年2月份开始，一份命题人是主审法官，根据答卷内容来参考评判是否准予离婚的“考卷”，在西安市未央区法院张家堡法庭出现。

法官出题“考试” 夫妻离婚先答卷

2月26日，三秦都市报记者在未央区法院张家堡法庭找到了试卷的“命题人”薛敏丹法官。

薛敏丹给记者出示了一份空白试卷，这份试卷中有“谈恋爱的时间有多久、结婚纪念日、家务事是怎么分工的”“在恋爱时对方说的哪句话或做的哪些事让人感动”等问题，也有“发生矛盾时谁先打破僵局，通过什么方式？”“你在家庭中尽了什么责任，做得好和不好的都有哪些，打算如何改进”等问题。

这份试卷总体分恋爱回顾、夫妻和家庭矛盾梳理、未来展望3个方面，在法官薛敏丹看来，从试卷的回答情况，可以初步分析婚姻的真实情况，对于矛盾不大的，夫妻感情没有破裂的，先由人民陪审员进行调解，传授婚姻家庭生活和谐的“秘诀”，力争调和。对于矛盾较大、调解无效的案件，再开庭审理，快审快结，从而有效节约了庭审时间和司法资源。

案件审理中为什么要考试？

“婚姻家庭考试卷”的构思，薛敏丹是受到外地法院做法的启发而来的。她说，去年她曾看到外地法院有此类做法，夫妻双方对答完的试卷相互进行打分，根据考试得分，法官来参考权衡，再通过详细调查综合评判，判断是否准予离婚。但与外地法院做法有区别的是，她的这份试卷不进行打分，在原有的基础上，增添了一些特殊的问题。“婚姻家庭考试卷”并非真正意义的“考试”，只是希望了解当事人婚姻的真实情况。

薛敏丹告诉记者，离婚纠纷案件的开庭审理是围绕感情是否破裂等焦点问题展开的。夫妻双方离婚，有很多表面的东西一般看不出来，但通过试卷就能了解到，通过让夫妻双方做试卷来加以考察，有助于判决更加公正。另一方面，考卷不仅是为了检测二人感情，更重要的是通过试卷，二人可以从家庭、伦理道德、责任感等角度出发，回忆起夫妻之间的点滴，从而也能起到挽救婚姻的作用。

这份考卷真的有用吗？

从今年2月初开始，薛敏丹法官的这份“婚姻家庭考试卷”开始投入到实践当中。在庭审前的调解阶段，征得双方当事人同意后进行。在离婚案件中，也会遇到一方当事人不同意的情况，按照正常程序，试卷不适用时，则迅速转入下一个诉讼程序，但在这个过程中，薛敏丹还是会尽最大努力来劝说，希望当事人能冷静下来，自己多付出一份努力，就能更多地去挽回一段婚姻。

目前已有十多对当事夫妻填写了这份“婚姻家庭考试卷”，从效果来看，可以说喜忧参半。

前不久，薛敏丹审理两起离婚案件，两对年轻夫妻都填写了这份试卷，从试卷回答情况可以看到两种不同的态度。一对博士夫妻，在填写试卷时，很多问题都没有做出回答，甚至在矛盾梳理和未来规划改进等问题上都不愿回答，有些问题更是用“是”“否”等一个字来应付。薛敏丹说，从试卷情况可以看出，他们对目前的家庭生活已经完全失去了信心，初步判断两人的感情已经破裂。目前，两人就孩子、财产分配等问题还在协商，达成一致后，法院将准予离婚。

另一对年轻夫妻，女方提出离婚，女方指控男方爱上网玩游戏，不照顾孩子，生活常常受到男方家庭的干涉。在试卷评测后，男方对于每个问题，回答得都很仔细。在未来改进方面，也很诚恳地说出了自己的不足和下一步改进内容。而女方在试卷回答方面，也很详细地写出了过往恋爱时的美好情景，在未来改进方面也提出了自己的想法。最终，当法官将男方的试卷拿给女方后，女方态度出现了很大改观，这对夫妻故而没有离婚。

本报记者谢斌

来源：三秦都市报

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