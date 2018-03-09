大数据告诉你：中国人到底有多想生男孩

这种想生男孩的迫切，在不同孩次的性别比上有更直观的体现。1982年以来四次人口普査，二孩、三孩及以上的出生性别比，几乎都远高于一孩。

原标题：大数据告诉你，中国人有多想生男孩

每到妇女节，“男女平等”的讨论都是铺天盖地，遍及教育、经济、政治等诸多方面。然而多年来，光在“出生”这一点上，女性就落后男性不少，这正是一切不平等的开始。

2017年11月，世界经济论坛发布的《2017年全球性别差距报告》显示，在女性“健康与生存”指标上，全球144个经济体，中国排倒数第一。其中，“新生人口性别比例”方面，中国长期处于严重失衡状态。

中国将有3000万以上剩男

性别比，通常是以每100个女性所对应的男性数目为计算标准。

2010年，第六次人口普查，我国出生人口性别比为118.06，比10年前高出1.2个百分点；此后，这一比例持续下降，到2015年已降至113.51。

正常情况下，每出生100个女孩，相应会有103-107个男孩出生。由于男孩死亡率高于女孩，到婚育年龄，男女数量趋于均等。因此，联合国将103-107设为出生人口性别比的正常值。

近年中国出生人口性别比

这种失衡，已带来不少问题。专家估计，未来30年，中国将出现3000万以上“剩男”。就算足够幸运，诸如江西68.8万天价彩礼、河南一母亲因给不起儿子彩礼轻生，这种“因婚致贫”的中下签，也会被不少人抽中。

9省份出生性别重度失衡

性别失衡现象，曾遍布中国绝大多数省份。

2010年，全国9省份出生性别比超120，这9个省份出生人口占到全国的39.9%；西藏、新疆和北京3个出生性别比正常或略髙的地区，出生人口仅占全国的3.5%。

各省、自治区和直辖市出生性别比

“六普”出生性别比地图

一切都是为了生儿子

这种想生男孩的迫切，在不同孩次的性别比上有更直观的体现。1982年以来四次人口普査，二孩、三孩及以上的出生性别比，几乎都远高于一孩。

1982年以来分孩次出生性别比



这种性别选择，在农村地区尤甚。据了解，中国农村0-4岁少儿男女性别比已达122。当第一胎是女性时，第二胎的性别比甚至高达194.3。

2015年出生性别比

在乡村社会，风俗文化和传统观念依旧沿袭着父权制的规则，强化着性别差异的文化认同，导致女性难以获得与男性同样的权利。

一项针对湖北、安徽和广西6个县1508个村庄的调查指出，女儿结婚后留在本村不能享有村民待遇的情况普遍存在；财产只分给儿子，得到了大部分村民认同。

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