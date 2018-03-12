“那个小伙子姓顾，第一眼见到他，我对他的印象就很不错，不胖也不丑，给人感觉还挺的俊朗。可就是这么一个小伙子竟然被分手31次！！”

原标题：1米6小伙相亲被分手31次，他说一定是因为太矮，然而……

狗年春节已经渐渐成为过往

然而对于很多单身男女来说

春节相亲成了不那么美好的回忆

除去收入等因素

由于身高、体重，相貌等原因

导致相亲失败的情况频频发生

硬条件平平的男女

找对象真的就没有优势了吗？

哭泣

网友吐槽

失败

相亲被拒

太丑？

看脸的世界啊

我不是胖！

网友@西城东就，则说出了很多男生的心声：没有丑姑娘，只有不收拾自己的丑姑娘，但凡一个女生，只要把体重控制好，穿戴整洁，不会难看到哪里去。只有胖，不修边幅的姑娘才会被嫌弃。

在一片讨论声中，似乎自身“硬条件”不太好的青年男女在相亲的大路上很难走。

矮个儿男生“被”分手31次！

“胖”、“矮”、“丑”真的会成为婚姻路上的绊脚石？

随着春天的到来，很多未婚青年男女开始寻找自己的另一半。按照婚姻管理导师，一级婚姻家庭咨询师朱身勇就表示，他曾经接触过不少男生，其中有一部分就是因为体型胖，身高矮而导致一再被女方拒绝。“有男生向我抱怨过，明明在未见面时，家庭背景，学历，工作都挺匹配，甚至看了照片，对方都觉着不错，加了微信也聊得挺热络。没想到一见面就没了下文。

朱身勇回忆起自己过去辅导过的一个案例，虽然是几年前的事情，但因为当事人情况非常特殊，因此朱老师至今记忆犹新。“那个小伙子姓顾，第一眼见到他，我对他的印象就很不错，不胖也不丑，给人感觉还挺的俊朗。可就是这么一个小伙子竟然被分手31次！！”朱身勇表示，究其原因就是因为，这个小顾个头有点矮，作为一个男生，身高差不多在1米6。

想长高

作为村里最会读书的小伙子，小顾在学生时代就发现自己的身高停滞了，而村里的乡亲们又给他取了“矮子”的外号。进入大学后，有了喜欢的女生也不敢表白，最后在室友一起鼓励向对方告白，结果女方劈头盖脸一句话：我的男朋友起码要有1米8。这句话，击碎了小顾所有的期望。工作后，小顾由家人和单位大姐介绍也与几个女性有过恋爱，不过都以失败而告终。

“其实很多次，女方并不是觉得他的身高不行提的分手，可都被小顾‘对号入座’被认为是身高不足引发的‘惨案。根据他自己的计算，先后被分手达31次。我接受他的案子后，我先帮他个人做了辅导，后面又把正在与小顾闹矛盾的女朋友也叫来加入其中。通过多次的心理辅导，小顾终于明白恍然大悟，原来他一直担心的身高问题，很多时候根本就不是这些女生要分手的理由。解开心结后的小顾，顺利结婚了还有了孩子，现在的家庭幸福。”朱身勇以他自己的经验表示，在相亲时，无论男女，硬条件上不足的确会产生各种各样的问题，由此让当事人心里产生波动甚至消极对待也是常有的事。

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