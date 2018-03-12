《红海行动》超《美人鱼》成影史票房第二

《唐人街探案2》在当了21天冠军后，被《红海行动》“拉下马”。而随着密钥时间延长，票房已破33亿的《红海行动》下一个目标是超越《美人鱼》，当上华语影史票房亚军，已经肯定可以在今天达成。

春节档

▲《红海行动》正式超越《唐人街探案2》，成为今年春节档上映电影中票房最高的一部。

《美人鱼》此前将影史票房冠军宝座让位《战狼2》，如今又被《红海行动》超越。

早有预料2018年春节档新片的票房之争很激烈，万万没想到“冠军之战”竟然到上周末决出新的胜利者。《唐人街探案2》在当了21天冠军后，被《红海行动》“拉下马”。而随着密钥时间延长，票房已破33亿的《红海行动》下一个目标是超越《美人鱼》，当上华语影史票房亚军，已经肯定可以在今天达成。而在一片叫好声中，导演林超贤始终冷静，他直言“还是有做得不好的地方”。

冠军路上一直不断逆袭

《红海行动》以2015年中国海军的“也门撤侨”行动为背景，讲述了“蛟龙突击队”在战乱国家营救中国公民的感人故事。作为一部军事题材的主旋律电影，《红海行动》不仅贡献了媲美好莱坞电影的专业水准——惊险刺激、极为震撼的战争场面，更塑造了一批可爱可敬的军人群像。可能否在走传统合家欢路线的春节档获得观众青睐，业内一度疑惑很大。

本月片方在京组织的研讨会上，有关人士就透露，曾力劝出品人博纳影业集团总裁于冬改期，“当时我们一直劝他，‘别放春节档，恐怕这个片子票房不行’，于冬还是很有胆识、勇敢的冲向春节档。”事实上，于冬在春节档“开战前”就给出了《红海行动》票房30亿的预测，如今看来这并不是一句空话，截至记者发稿，这部电影票房已经突破33亿，已毫无疑问将正式超越《美人鱼》33.92亿，成为内地影史新任票房亚军。

回望《红海行动》冠军路，几次逆袭节点很是关键。2月16日大年初一破纪录收获13亿票房，《红海行动》在队列里很不起眼，11%的排片近乎垫底，票房1.28亿，和《熊出没变形记》差别不大。可迅速发酵的口碑让电影从年初二开始“翻身”，排片上涨票房自然看涨，2月17日当天即超越《西游记女儿国》成为单日票房三甲，年初四干脆超越《捉妖记2》成为单日票房亚军。2月22日，《红海行动》单日票房直接超越《唐人街探案2》跃居第一位，到了2月25日，该片累积21亿票房超过了《捉妖记2》的20亿，将春节档的票房亚军收入囊中。也是从25日开始，《红海行动》单日排片成功逆袭，以31.26%超越了《唐探2》30.83%的排片比，呈现出对冠军的渴望。终于，在上映23天后，这部一开始不被看好在春节档上映的炸裂燃爆主旋律电影，在3月10日成为了春节档电影的最终王者。

春节期间一直在各地路演的演员杜江就说，他不太认可“逆袭”的说法， “作为一名85后，我从来没有怀疑过《红海行动》会受年轻观众的喜爱”。

林超贤觉得还可以更好

《红海行动》大获成功，有“魔鬼导演”之称的林超贤无疑是最大功臣，他在北京表示，虽然有过《湄公河行动》的经验，但是接拍这么宏大背景的电影内心很忐忑，“不知道从何做起”。但他始终坚定的一点是，战争片要能打动观众，最重要是“用画面的力量去传递真实”。由于取材自“也门撤侨事件”，林超贤拒绝了棚拍的建议，选择到摩洛哥实景拍摄，就是为了呈现一个真实的战乱环境。对于观众热捧和高票房，林超贤表示非常感谢，也坦言由于后期时间紧张，“我自己来看还是有一些做得不好。”

他还回应了“中国版《黑鹰坠落》”的评价，称自己也看了许多遍《黑鹰坠落》，里面部队的作战动态其实放到每个兵种或者不同国家军人体制里面是一样的，观众看出了相似，“这只是全世界通用的一种战略手法而已”。

在杜江眼中的“魔鬼导演”林超贤，其实是个非常珍惜生命的人：“有一场戏要炸掉当地一栋楼，开拍前导演拿着枪走进去一通开，因为里面有很多流浪猫狗，他进去开枪是为了把它们吓出来，以免误炸到。”于冬则感叹，他去摩洛哥探班时，发现林超贤比拍《湄公河行动》时瘦了两圈，“他每天把自己打扮成海军陆战队军事的装备，脸上抹着迷彩，挎着枪，演员做不到的地方他演给他们看，所以在导演的感召下才出色地完成，才有了这部电影这么强的口碑，这么好的一部影片”。（记者 陈慧）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）