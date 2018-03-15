19岁双胞胎漂亮姐妹分别被牛津剑桥录取！

姐姐开玩笑说：“以前妹妹的数学成绩真的跟我差不多，没想到为了上学长的课她的数学成绩突飞猛进，还申请到牛津大学的数学系，真的不敢相信。”

原标题：杭州这对19岁双胞胎姐妹分别被牛津和剑桥录取！

这两天，一条消息在网上热传：杭州有一对非常漂亮的双胞胎姐妹，分别被牛津大学和剑桥大学本科录取，令人意外的是，她们并不是传统意义上的学霸……

姐姐冯亚晞（右）和妹妹冯亚晗（左）受访者供图

冯亚晞（姐姐）和冯亚晗（妹妹）是一对漂亮的双胞胎姐妹花，曾是绿城育华学校初中部2012级睿励班学生。今年2月，姐妹俩分获牛津大学和剑桥大学的本科Offer。

联系上姐姐冯亚晞时，她刚到英国两周，原以为她已经开始在英国的求学，结果她的回复让人有些吃惊，她到英国不是在校内上课，而是在大英博物馆里深入探索西方美术史，她可能不会选择剑桥，而是选择美国最小的一所常春藤大学——达特茅斯学院。

而妹妹冯亚晗，最近刚到北极，暂时无法联系。姐姐说：“妹妹申请的是牛津大学的数学系，可妈妈说妹妹身体弱， 担心她读数学算来算去太累。妹妹可能会选择其他系。这一点我们父母很开明，会尊重我们的决定。”

姐姐冯亚晞，生于1999年12月21日。“你知道吗？妹妹比我晚出生14分钟，但她的生日是12月22日了，所以我们两个，一个是射手座，一个是摩羯座。”

冯亚晞的声音很甜，语速有些慢。

初中时有次数学只考了17分

卷子发来下都不太好意思让同学知道

姐妹俩是温州人，爸爸做企业，妈妈是全职太太。亚晞亚晗只上过一年幼儿园，“幼儿园时我和妹妹经常闯祸，老师都拿我们没办法，爸爸妈妈索性就让我们在家学习了，经常带我们出去旅游。小学我们是在温州实验小学（市府路校区）上的，妈妈给我们选学校时，是因为学校的校训是来玩、来学、来创造。妈妈看到‘来玩’两个字，觉得太适合我们了，就把我们送去了。”

姐姐冯亚晞和妹妹冯亚晗初一时的照片

七年级时，姐妹俩从温州来到杭州绿城育华学校初中部。亚晞说，因为校园很漂亮，老师看起来很亲切，一下子喜欢上了这个学校。绿城育华学校初中部的徐茜老师清楚地记得双胞胎当年报名时的情景：“哎呀，真的是太漂亮了，皮肤非常白，头发卷卷的，混血儿一样，性格也非常活泼。”

姐姐冯亚晞

亚晞说： “因为睿励国际化的小班制，老师对于每个孩子的教育方式非常灵活，当我科学学得很好但跟不上数学的时候，老师会帮我在日程表上做相应的调整，让我弱项学科学得更扎实。我和妹妹属于性格非常活泼的女孩子，但之前成绩真的非常差。差到什么地步呢？大概就是全年级300多名同学，妹妹倒数第二、我倒数第三。数学考过17分，真的很惭愧。有时候卷子发下来，我不太好意思让别的同学知道，就拜托一位特别好的朋友，如果我不在教室，就帮忙把试卷藏起来不要被其他同学发现。”

八年级，亚晞亚晗到美国求学。亚晞说，适应了一年后，九年级感觉读书才是正轨并且下定决心认真对待学业。除了学校教的课程外， 亚晞认真自学大学选修课程和SAT学科考试，就这样，她和妹妹互相帮助，并在学业上突飞猛进。一部分也受到了美国学霸室友的影响，她几乎每天写作业写到凌晨三四点，第二天起得还很早。

姐妹俩九年级时就读于美国怀特蒙德学校（也称白山中学），这所学校在山谷里，一个年级只有20个人，整个学校只有100多个学生。“我非常喜欢这样的学校，我的成绩，九年级保持得不错，十年级进步很大，我们也花了不少时间去做志愿者，十一年级请了半个学期假，跟着国际公益组织去了美洲和非洲做我认为更有意义的事，十二年级的时候我便早早修满学分然后决定提前毕业，并决定下半学期游学欧洲。”

申请学校时压力非常大

帮助最大的还是自己的性格

除了剑桥大学，亚晞还申请了达特茅斯学院的哲学专业。达特茅斯是常春藤最小的一所学校，包括研究生只有五六千人，文理科非常厉害，每年只招个位数的中国学生。亚晞顺利地拿到了Offer。“我很喜欢达特茅斯，因为它离我的高中很近，有独特的学年行程， 还可以滑雪，很偏僻很安静，可以专心学业。”

姐姐冯亚晞被达特茅斯录取

亚晞说：“申请学校前，我仔细分析了自己的优势和劣势。我们最大的优点是对这个世界充满好奇心以及心态非常乐观，就像打不死的小强，每天嘻嘻哈哈。劣势是基础知识没有别人扎实，因为出国早，理科远远不及其他国内的申请者。好在后来特别努力， 总算赶上来了。”

姐姐冯亚晞

剑桥大学的本科，出了名的难申请，录取率非常低。“申请过程真的是这样，压力非常大。申请剑桥时有一门笔试是逻辑思维，我从小没学过奥数，也是个非常感性的人，所以对于我来说还是很困难的。可能对我帮助最大的还是性格，他们可能没见过我这种奇葩，我和他们聊到塔罗牌神秘学，还和他们一起聊运动以及对政治的看法，和面试官聊得很开心，聊完后基本上都会加facebook。”

妹妹亚晗：为了上学长的课

数学成绩突飞猛进

妹妹亚晗的课外生活非常丰富：滑雪、长跑、观星，花费了她大部分的时间。九年级的她很少把心思放在学习上，再加上美国鼓励自主学习，她的成绩一直不怎么好，直到后来遇到一位学长令她发誓做出改变。之后的3年里，她除了做志愿者，就是全身心地投入到学习中。

妹妹冯亚晗

亚晗在一篇日记中写道：“我们学校每个学期都会有成绩打分，只有成绩好的学生才能上一个叫做head‘s list的榜，那个学长每年都在榜上。因为两个人的学习水平有差距，我不可以上那个学长上的课，这让我发誓从此要好好读书，以便能有机会和学长上相同的课。”

姐姐开玩笑说：“以前妹妹的数学成绩真的跟我差不多，没想到为了上学长的课她的数学成绩突飞猛进，还申请到牛津大学的数学系，真的不敢相信。”

妹妹的兴趣爱好十分广泛，比如她对古文化发展有独到的见解，曾经研究过古波斯楔形文字。在一次历史课题中，她做的调查是古波斯文化，在研究了罗林森1846-1851年编写的《贝西斯顿波斯楔形文字铭文》之后，她对这种文字产生很大的兴趣。书中提到的古波斯语的译文语法分析以及注释，她可以背出来。在做了大量的调查及记忆之后，她可以看懂部分古波斯语的历史文献。

由于对古文化的热爱，她曾随业余考古学家队深入寻找海底古国——亚特兰斯，一座传说中的高文明城市，在很久之前突然沉入深海消失。她开始钻研哲学家柏拉图留下的文献，如《克里特阿斯》《提迈奥斯》和《对话录》等，她的梦想是有一天可以破解出亚特兰斯的秘密以及提供它存在过的证据。

感恩我们生活在一个充满尊重、欣赏和爱的环境中

姐妹俩生活在一个开明幸福的家庭里。

姐姐冯亚晞（右）和妹妹冯亚晗（左）

亚晞说：“爸爸妈妈非常开明，如果别人家是放养式教育，我们家就是‘放生’式教育。我们从来没有上过任何除了兴趣外的补习班，爸爸妈妈对我们三个孩子（我们还有个乐感特别棒的弟弟，他坚持学到了钢琴十级）学习上的要求是只要问心无愧就可以，所以不管考得多糟糕，他们都不会责怪我们并且给予更多的鼓励。别人利用寒暑假上课，我们的寒暑假是和妈妈一起环游并探索世界，我和妹妹精通四国语言：英语、法语、西班牙语、中文。”

“妈妈非常保护我们的自尊心。在绿城睿励班时，妈妈不鼓励我们参加各类期中期末考，怕跟其他同学比打击到我们。这样的家庭环境和教育模式是十分罕见的，但培养了我们初生牛犊不怕虎以及不会轻易受挫的性格与乐观心态。”

相比学习，爸爸妈妈更关注姐妹俩的运动。“爸爸妈妈对我们的运动要求非常严格，放学一回家就被赶出去运动，每天要跑步、打网球、练跆拳道，运动两个小时才回家写作业。和成绩相比，他们更在乎的是我们身心健康、为人处世和热爱生活，我们是在一个充满尊重、欣赏和爱的环境下长大的。”

来源： 都市快报

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