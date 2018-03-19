工作三五年白领啥需求？报告称期望月薪达11660元

报告还显示，在数据调研样本中，虽然跳槽高峰季已经到来，但年轻白领跳槽决策日趋谨慎，更加看重企业薪酬福利。

原标题：工作三五年的白领啥需求？报告称期望月薪达11660元

中新网客户端北京3月19日电（记者 吴涛）19日，58同城招聘发布的2017年《中国年轻白领就业报告》显示，工作年限在三年以下的年轻白领求职期望薪酬平均值为6320元/月，工作年限在三年到五年的年轻白领期望薪酬平均值达11660元/月。

平均期望薪酬前十大城市。

上海为期望薪酬最高城市

众所周知，薪酬对于人才选择企业、职业或工作城市而言，有着至关重要的作用，数据显示，很多城市白领对薪资的要求不断提高。

报告显示，年轻白领期望薪资平均值前十城市中，选择在上海求职的年轻白领期望薪酬平均值最高，达9911元/月；其次为北京9875元/月；深圳排名第三，为9386元/月；杭州位列第四，达9343元/月。

排名第五到十位的城市分别是广州8825元/月，武汉8688元/月，长沙8588元/月，郑州8584元/月，成都8430元/月，重庆8273元/月。

58招聘研究院院长李妍表示，杭州等新一线城市商业化进程加快、生活方式多样化等特点，推动年轻白领相关岗位的人才流动，带来经济发展，也同步提升了年轻白领的期望薪酬。

企业招聘需求热门城市。

这些城市成为求职者新宠

如上所述，部分城市从二线跃升为新一线城市，并且吸引了一些优秀企业的进驻，创造了大量工作机会和创业机会。

相比北上广深，成都、重庆、郑州、武汉、杭州、长沙等新一线城市也成为年轻白领求职和企业招聘的热门城市，这些新一线城市在人才落户、住房补贴、生活补贴等方面的优惠人才引进政策，确实吸引了大批年轻白领。

李妍分析，近两年，随着新一线城市的崛起，带动了人才需求增长，新一线城市人才竞争力也逐渐上升，吸引本地人才从一线城市回流的同时，也将吸引一线城市人才和海外人才流入。

求职者看重的求职、跳槽因素。

年轻白领跳槽更谨慎

报告还显示，在数据调研样本中，虽然跳槽高峰季已经到来，但年轻白领跳槽决策日趋谨慎，更加看重企业薪酬福利。

有25%的年轻白领正在观望求职机会；30%的年轻白领有明确的长期职业发展规划，但因职业发展前景不明朗，薪资期望未达成等原因，只是停留在“想更换工作”。

此外，调查显示，年轻白领期待薪酬上涨幅度过高，部分人认为跳槽应不低于30%涨薪，然而现实中，企业普遍能提供的涨薪水平在10%-15%之间。

女性就业创业专场招聘会

资料图。2016年3月4日，女性就业创业专场招聘会在福州市人才交流大厅举行。张斌 摄

年轻白领偏爱这些职位

在求职、跳槽因素方面，报告指出年轻白领求职关注因素排名第一的是薪资福利，占比81%，其次看重的是工作发展机会和工作环境，分别占比78%和70%。相比之下，上班地点、上班时间、工作压力和匹配专业已不是年轻白领主要关注的求职因素。

在岗位选择上，年轻白领求职热门职位排名前十位依次是：销售、人事/行政/后勤、教育培训、客服、财务/审计/统计、医院/医疗/护理、计算机/互联网/通信、美术/设计/创意、建筑、市场/公关/媒介。

李妍表示，从市场趋势的发展来看，中国年轻白领就业发展呈现选择多元化、竞争激烈化、市场丰富化、求职转型化的特征；从企业需求方来看，将来企业提供有吸引力的薪酬福利、建立职业生涯通道、营造良好的内部环境，将增加人才竞争力。（完）

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