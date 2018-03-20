快围观一下妈妈们的丝巾拍照大法，有图有真相！

这几位阿姨到重庆游玩，带了多条换装丝巾，换了10个地方拍照，她们表示：为了美，不怕累！网友：我妈和她们闺蜜姐妹们也是这样。
原标题：“阿姨们照相带7条丝巾”上热搜，网友忍不住晒出自家妈妈…
一大早看到“阿姨们照相带7条丝巾”上了热搜。
赶紧点开，嗯，我妈不在里面……
这几位阿姨到重庆游玩，带了多条换装丝巾，换了10个地方拍照，她们表示：为了美，不怕累！
网友：我妈和她们闺蜜姐妹们也是这样。
都说同一个世界同一个妈，现在得加一条丝巾了。
JasmineKii：我妈
ATang阿汤呀：我们的妈妈是不是都渴望飞翔啊
斯绮姚：也是醉醉的哈哈哈哈
晶晶吃阮不吃硬：我那活泼跳跃的麻麻~
羊咩咩的肥肠肚：害怕吗，我还有很多
墨瑾兮如_殁紫：我妈出门都要带三四条颜色不一样的丝巾
浅末_微凉：我妈
羊咩咩的肥肠肚：吹啊吹啊我的骄傲放纵
动哥动哥哈哈：前几天去玉龙雪山偶然拍到的大妈，后来看照片的时候笑到昏厥
故城事：我妈的围巾
BardedChains：走一个
普罗旺斯的苗主人：我妈是一股清流，纱巾绑在腰上
SofiaSofantasy：我妈哈哈哈哈哈
牛奶惑星_L：我妈就算脖子上戴着一条丝巾 那去旅游景点必须再买一条
蛋堡圈圈圈圈：恩 头被丝巾砸的是我妈，前段时间去青海玩的时候我给她们拍的
CNinoo：忍不住放我妈美照 简直仙女
LearBlank：我：？？？
甜甜其其喵：我妈自带丝巾哈哈哈她衣服就这种款式
麻辣五香怪味豆：嘎嘎嘎我妈
oh乌龟：看到评论说母亲们人手一条丝巾。不，我妈有两条
-来一斤糖炒栗子啵-：我妈
羊咩咩的肥肠肚：哈哈哈
郑一欠：送我上去 好更新第二弹
秦剑殇z：我妈
桂林主持胡志鑫：谁说只有妈妈有丝巾
或许你喜欢甜不辣吗：我的天这是我本人，我拍照也是这样的
不音乐不成活：来晚了 应该换成爸爸 哈哈哈哈哈
除了丝巾照，妈妈们每到一个景点，都一定会和花拍拍拍！
当妈妈独自带你去旅游 来自@戏精牡丹
Maxs_Oreo_：我妈第一美不接受反驳
抹茶味的初七：我妈的闻花照
玉米琳：我妈
草莓味枫：我妈妈也有闻花照
辣眼睛小公举：闻花姿势必备
本喵22：我说她这样拍不好看，我妈还噘嘴，跟我哼！
兔兔的胖次酱：我爸
别挣扎了，妈妈们的拍照审美从来不接受反驳。
meko-：“这个车好这个车好快帮我拍”
胖虎不干了：我妈，不忍心拒绝她，妈妈我还是爱你的
Superdryoff：我们团的俩阿姨 可以说是戏精了
AGong927：我妈
黑田羽赫：“妈，好老土的姿势” “你懂个屁”
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