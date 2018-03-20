新浪女性 > 情感爱恋 > 正文

快围观一下妈妈们的丝巾拍照大法，有图有真相！

快围观一下妈妈们的丝巾拍照大法，有图有真相！
2018年03月20日 11:45 观察者网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

这几位阿姨到重庆游玩，带了多条换装丝巾，换了10个地方拍照，她们表示：为了美，不怕累！网友：我妈和她们闺蜜姐妹们也是这样。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　原标题：“阿姨们照相带7条丝巾”上热搜，网友忍不住晒出自家妈妈…

　　一大早看到“阿姨们照相带7条丝巾”上了热搜。

　　赶紧点开，嗯，我妈不在里面……

阿姨们照相阿姨们照相
美美的美美的

　　这几位阿姨到重庆游玩，带了多条换装丝巾，换了10个地方拍照，她们表示：为了美，不怕累！

　　网友：我妈和她们闺蜜姐妹们也是这样。

网友们的评论网友们的评论
看来全世界的妈妈都差不多看来全世界的妈妈都差不多

　　都说同一个世界同一个妈，现在得加一条丝巾了。

摇曳的薛甄珠摇曳的薛甄珠

　　JasmineKii：我妈

和丝巾一起飞和丝巾一起飞

　　ATang阿汤呀：我们的妈妈是不是都渴望飞翔啊

自由飞翔自由飞翔

　　斯绮姚：也是醉醉的哈哈哈哈

醉醉的醉醉的

　　晶晶吃阮不吃硬：我那活泼跳跃的麻麻~

活泼跳跃活泼跳跃

　　羊咩咩的肥肠肚：害怕吗，我还有很多

还有很多丝巾还有很多丝巾

　　墨瑾兮如_殁紫：我妈出门都要带三四条颜色不一样的丝巾

照片拍得好全靠丝巾照片拍得好全靠丝巾

　　浅末_微凉：我妈

迷之好看的丝巾迷之好看的丝巾

　　羊咩咩的肥肠肚：吹啊吹啊我的骄傲放纵

来吧一起蹦来吧一起蹦

　　动哥动哥哈哈：前几天去玉龙雪山偶然拍到的大妈，后来看照片的时候笑到昏厥

飞扬的丝巾飞扬的丝巾

　　故城事：我妈的围巾

就是这么酷就是这么酷

　　BardedChains：走一个

来啊一起飞啊来啊一起飞啊

　　普罗旺斯的苗主人：我妈是一股清流，纱巾绑在腰上

丝巾缠在腰上丝巾缠在腰上

　　SofiaSofantasy：我妈哈哈哈哈哈

就是这么有朝气就是这么有朝气

　　牛奶惑星_L：我妈就算脖子上戴着一条丝巾 那去旅游景点必须再买一条

不买丝巾不叫旅游不买丝巾不叫旅游

　　蛋堡圈圈圈圈：恩 头被丝巾砸的是我妈，前段时间去青海玩的时候我给她们拍的

和姐妹们一起飞舞丝巾和姐妹们一起飞舞丝巾

　　CNinoo：忍不住放我妈美照 简直仙女

必须是仙女了必须是仙女了

　　LearBlank：我：？？？

飞起来啦！飞起来啦！

　　甜甜其其喵：我妈自带丝巾哈哈哈她衣服就这种款式

丝巾和衣服融为一体丝巾和衣服融为一体

　　麻辣五香怪味豆：嘎嘎嘎我妈

晒妈妈晒妈妈

　　oh乌龟：看到评论说母亲们人手一条丝巾。不，我妈有两条

我妈可不止一条丝巾我妈可不止一条丝巾

　　-来一斤糖炒栗子啵-：我妈

笑昏过去了笑昏过去了

　　羊咩咩的肥肠肚：哈哈哈

很可以了很可以了

　　郑一欠：送我上去 好更新第二弹

丝巾才是阿姨们的真爱丝巾才是阿姨们的真爱

　　秦剑殇z：我妈

我的妈妈我的妈妈

　　桂林主持胡志鑫：谁说只有妈妈有丝巾

我本人也很爱丝巾哟我本人也很爱丝巾哟

　　或许你喜欢甜不辣吗：我的天这是我本人，我拍照也是这样的

绝不认输绝不认输

　　不音乐不成活：来晚了 应该换成爸爸 哈哈哈哈哈

爸爸也不落后爸爸也不落后

　　除了丝巾照，妈妈们每到一个景点，都一定会和花拍拍拍！

　　当妈妈独自带你去旅游 来自@戏精牡丹

快来和花合影快来和花合影

　　Maxs_Oreo_：我妈第一美不接受反驳

我妈第一美我妈第一美

　　抹茶味的初七：我妈的闻花照

闻花闻花

　　玉米琳：我妈

我妈和花我妈和花

　　草莓味枫：我妈妈也有闻花照

这也太美了吧这也太美了吧

　　辣眼睛小公举：闻花姿势必备

闻花必备姿势闻花必备姿势

　　本喵22：我说她这样拍不好看，我妈还噘嘴，跟我哼！

撅嘴妈妈撅嘴妈妈

　　兔兔的胖次酱：我爸

我爸也闻花我爸也闻花
爸爸绝不认输爸爸绝不认输

　　别挣扎了，妈妈们的拍照审美从来不接受反驳。

　　meko-：“这个车好这个车好快帮我拍”

我要和车车合照我要和车车合照

　　胖虎不干了：我妈，不忍心拒绝她，妈妈我还是爱你的

拒绝给你拍照拒绝给你拍照

　　Superdryoff：我们团的俩阿姨 可以说是戏精了

戏精阿姨戏精阿姨

　　AGong927：我妈

就这么飞起来了？就这么飞起来了？

　　黑田羽赫：“妈，好老土的姿势” “你懂个屁”

你不懂！你不懂！

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

我要反馈

精彩原创

新闻排行榜

原创视频

直播LIVE

医美热议

美图精选

每周精选

明星视频

  • 情感

  • 八卦

  • 医美

新浪女性意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有