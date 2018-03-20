快围观一下妈妈们的丝巾拍照大法，有图有真相！

这几位阿姨到重庆游玩，带了多条换装丝巾，换了10个地方拍照，她们表示：为了美，不怕累！网友：我妈和她们闺蜜姐妹们也是这样。

原标题：“阿姨们照相带7条丝巾”上热搜，网友忍不住晒出自家妈妈…

一大早看到“阿姨们照相带7条丝巾”上了热搜。

赶紧点开，嗯，我妈不在里面……

阿姨们照相

美美的

这几位阿姨到重庆游玩，带了多条换装丝巾，换了10个地方拍照，她们表示：为了美，不怕累！

网友：我妈和她们闺蜜姐妹们也是这样。

网友们的评论

看来全世界的妈妈都差不多

都说同一个世界同一个妈，现在得加一条丝巾了。

摇曳的薛甄珠

JasmineKii：我妈

和丝巾一起飞

ATang阿汤呀：我们的妈妈是不是都渴望飞翔啊

自由飞翔

斯绮姚：也是醉醉的哈哈哈哈

醉醉的

晶晶吃阮不吃硬：我那活泼跳跃的麻麻~

活泼跳跃

羊咩咩的肥肠肚：害怕吗，我还有很多

还有很多丝巾

墨瑾兮如_殁紫：我妈出门都要带三四条颜色不一样的丝巾

照片拍得好全靠丝巾

浅末_微凉：我妈

迷之好看的丝巾

羊咩咩的肥肠肚：吹啊吹啊我的骄傲放纵

来吧一起蹦

动哥动哥哈哈：前几天去玉龙雪山偶然拍到的大妈，后来看照片的时候笑到昏厥

飞扬的丝巾

故城事：我妈的围巾

就是这么酷

BardedChains：走一个

来啊一起飞啊

普罗旺斯的苗主人：我妈是一股清流，纱巾绑在腰上

丝巾缠在腰上

SofiaSofantasy：我妈哈哈哈哈哈

就是这么有朝气

牛奶惑星_L：我妈就算脖子上戴着一条丝巾 那去旅游景点必须再买一条

不买丝巾不叫旅游

蛋堡圈圈圈圈：恩 头被丝巾砸的是我妈，前段时间去青海玩的时候我给她们拍的

和姐妹们一起飞舞丝巾

CNinoo：忍不住放我妈美照 简直仙女

必须是仙女了

LearBlank：我：？？？

飞起来啦！

甜甜其其喵：我妈自带丝巾哈哈哈她衣服就这种款式

丝巾和衣服融为一体

麻辣五香怪味豆：嘎嘎嘎我妈

晒妈妈

oh乌龟：看到评论说母亲们人手一条丝巾。不，我妈有两条

我妈可不止一条丝巾

-来一斤糖炒栗子啵-：我妈

笑昏过去了

羊咩咩的肥肠肚：哈哈哈

很可以了

郑一欠：送我上去 好更新第二弹

丝巾才是阿姨们的真爱

秦剑殇z：我妈

我的妈妈

桂林主持胡志鑫：谁说只有妈妈有丝巾

我本人也很爱丝巾哟

或许你喜欢甜不辣吗：我的天这是我本人，我拍照也是这样的

绝不认输

不音乐不成活：来晚了 应该换成爸爸 哈哈哈哈哈

爸爸也不落后

除了丝巾照，妈妈们每到一个景点，都一定会和花拍拍拍！

当妈妈独自带你去旅游 来自@戏精牡丹

快来和花合影

Maxs_Oreo_：我妈第一美不接受反驳

我妈第一美

抹茶味的初七：我妈的闻花照

闻花

玉米琳：我妈

我妈和花

草莓味枫：我妈妈也有闻花照

这也太美了吧

辣眼睛小公举：闻花姿势必备

闻花必备姿势

本喵22：我说她这样拍不好看，我妈还噘嘴，跟我哼！

撅嘴妈妈

兔兔的胖次酱：我爸

我爸也闻花

爸爸绝不认输

别挣扎了，妈妈们的拍照审美从来不接受反驳。

meko-：“这个车好这个车好快帮我拍”

我要和车车合照

胖虎不干了：我妈，不忍心拒绝她，妈妈我还是爱你的

拒绝给你拍照

Superdryoff：我们团的俩阿姨 可以说是戏精了

戏精阿姨

AGong927：我妈

就这么飞起来了？

黑田羽赫：“妈，好老土的姿势” “你懂个屁”

你不懂！

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