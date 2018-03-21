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数据显示：你的睡眠时间还比不上猴子

数据显示：你的睡眠时间还比不上猴子
2018年03月21日 11:14 新京报
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调查显示，有56%的互联网用户表示自己有睡眠问题。其中，25-29岁的青年群体受睡眠问题困扰的比例最大，18-24岁的人群中有睡眠问题的也超过半数。

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　　原标题：数据显示，你的睡眠时间还比不上一只猴子 |有理数　

　　近日，美国杜克大学科学家在新一期《美国自然人类学报》上发表文章分析了30种灵长类动物的睡眠情况，结果显示人类是其中睡得最少的。我们通过梳理数据发现，在睡觉这件事上，我们可能不只拼不过猴子那么简单。

　　人类理论睡眠时间9.5小时，你差多少？

　　研究表明，在30种灵长类动物中，人类的平均睡眠时间最短。研究者通过分析体重、脑容量、饮食结构和生活方式等因素，得出理论上人类每天应该睡9.55小时，但经过调查，人类实际平均一天只睡7小时左右。与人类亲缘关系最近的灵长动物——黑猩猩的睡眠时间为9.67小时。从进化的角度看，人类从树上下到地上，需要面对更复杂的环境风险以及学习、社交等需要，更多睡眠时间因此被占据。（更多新闻，请关注新京报微信公号：bjnews_xjb）

30类长灵的动物睡眠时间30类长灵的动物睡眠时间

　　也许是为了适应睡眠时间缩短，研究发现，在30种灵长类动物中，人类的快速眼动睡眠时间所占的比例最高。快速眼动睡眠时间对解除疲劳有较大的作用，其占比越高，说明睡得越香。

　　地域差异，哪儿的人最缺觉？

　　除了与“亲戚们”存在明显差异，在人类内部也存在着明显的地域差异。在另一项研究中，学者们运用互联网技术手段，对世界上四十多个国家居民的平均睡眠时间进行了大规模调查预测。虽然这个研究具体数据与“灵长类动物睡眠”研究存在差异（因为两个研究采用了不同的调查方法、调查范围），但可以用于整体趋势判断。

　　这项分析结果显示，中国人的平均睡眠持续时间为8小时39分钟。在45个国家中，日本人睡眠最少，阿根廷人睡得最多。

45个国家居民平均睡眠时间45个国家居民平均睡眠时间

　　地域差异还表现在城际上，近期的一项关于中国网民的睡眠状况调查发现，在发达城市和普通城市之间，人们也存在着睡眠差异。一线城市由于生活压力较大，有六成受访网民有睡眠问题，比其他城市高出8个百分点。

一线城市及其他城市睡眠问题用户占比一线城市及其他城市睡眠问题用户占比

　　睡不好的90后，你在愁什么？

　　说完地域差异以后，我们再扒一扒睡眠的代际差异。调查显示，有56%的互联网用户表示自己有睡眠问题。其中，25-29岁的青年群体受睡眠问题困扰的比例最大，18-24岁的人群中有睡眠问题的也超过半数。这两个年龄段的人群基本都是90后，他们在网络上购买助眠产品也最多。

2017年不同代际人群睡眠情况2017年不同代际人群睡眠情况

　　日前，中国医师协会发布《2018年中国的90后年轻人睡眠指数研究》，被调查的90后睡眠时间平均为7.5小时，低于健康睡眠时间，六成以上的被调查者觉得睡眠时间不足。75.1%的被调查者有睡眠问题，仅24.5%能够安然入梦。

95后遭遇的睡眠问题95后遭遇的睡眠问题

　　从整体数据看，睡眠时间少、质量差，可能是物种差异，可能是地域差异，也可能是年龄差异。你睡不好的原因是什么？

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