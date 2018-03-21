数据显示：你的睡眠时间还比不上猴子

调查显示，有56%的互联网用户表示自己有睡眠问题。其中，25-29岁的青年群体受睡眠问题困扰的比例最大，18-24岁的人群中有睡眠问题的也超过半数。

原标题：数据显示，你的睡眠时间还比不上一只猴子 |有理数

近日，美国杜克大学科学家在新一期《美国自然人类学报》上发表文章分析了30种灵长类动物的睡眠情况，结果显示人类是其中睡得最少的。我们通过梳理数据发现，在睡觉这件事上，我们可能不只拼不过猴子那么简单。

人类理论睡眠时间9.5小时，你差多少？

研究表明，在30种灵长类动物中，人类的平均睡眠时间最短。研究者通过分析体重、脑容量、饮食结构和生活方式等因素，得出理论上人类每天应该睡9.55小时，但经过调查，人类实际平均一天只睡7小时左右。与人类亲缘关系最近的灵长动物——黑猩猩的睡眠时间为9.67小时。从进化的角度看，人类从树上下到地上，需要面对更复杂的环境风险以及学习、社交等需要，更多睡眠时间因此被占据。（更多新闻，请关注新京报微信公号：bjnews_xjb）

30类长灵的动物睡眠时间

也许是为了适应睡眠时间缩短，研究发现，在30种灵长类动物中，人类的快速眼动睡眠时间所占的比例最高。快速眼动睡眠时间对解除疲劳有较大的作用，其占比越高，说明睡得越香。

地域差异，哪儿的人最缺觉？

除了与“亲戚们”存在明显差异，在人类内部也存在着明显的地域差异。在另一项研究中，学者们运用互联网技术手段，对世界上四十多个国家居民的平均睡眠时间进行了大规模调查预测。虽然这个研究具体数据与“灵长类动物睡眠”研究存在差异（因为两个研究采用了不同的调查方法、调查范围），但可以用于整体趋势判断。

这项分析结果显示，中国人的平均睡眠持续时间为8小时39分钟。在45个国家中，日本人睡眠最少，阿根廷人睡得最多。

45个国家居民平均睡眠时间

地域差异还表现在城际上，近期的一项关于中国网民的睡眠状况调查发现，在发达城市和普通城市之间，人们也存在着睡眠差异。一线城市由于生活压力较大，有六成受访网民有睡眠问题，比其他城市高出8个百分点。

一线城市及其他城市睡眠问题用户占比

睡不好的90后，你在愁什么？

说完地域差异以后，我们再扒一扒睡眠的代际差异。调查显示，有56%的互联网用户表示自己有睡眠问题。其中，25-29岁的青年群体受睡眠问题困扰的比例最大，18-24岁的人群中有睡眠问题的也超过半数。这两个年龄段的人群基本都是90后，他们在网络上购买助眠产品也最多。

2017年不同代际人群睡眠情况

日前，中国医师协会发布《2018年中国的90后年轻人睡眠指数研究》，被调查的90后睡眠时间平均为7.5小时，低于健康睡眠时间，六成以上的被调查者觉得睡眠时间不足。75.1%的被调查者有睡眠问题，仅24.5%能够安然入梦。

95后遭遇的睡眠问题

从整体数据看，睡眠时间少、质量差，可能是物种差异，可能是地域差异，也可能是年龄差异。你睡不好的原因是什么？

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