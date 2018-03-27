“京城第一男红娘”：女性藏不住高学历只好瞒报收入

现在大部分都是父母替孩子相亲了，其实本人亲自过来相亲的效果更好，父母和子女之间往往在择偶标准上达不成一致。

3月26日报道，近日，一段“北京男子相亲故事”在网上热传，故事中的男子从29岁相亲到65岁，仍未能找到对象。

北京青年报记者从做了47年婚介的老人朱芳处获悉，这名男子确实存在，其未能找到对象的主要原因是始终不肯降低择偶标准，“他要求高，要漂亮的，还要比他年纪小；另一方面，他的要求还有点天真，希望女方会写诗，这要求太细了”。

朱芳介绍，自己给人介绍对象已经有47年了，其间遇到过各种男男女女。他总结说，来求相亲的女性往往比男性条件好，但来的男性数量比女性要少很多。

图片来源：视觉中国

男子相亲36年引热议

近日，一段“北京一男子从29岁相亲到65岁，还没找到对象”的故事在网上流传。故事中介绍，该男子前后经人介绍和很多女孩子相过亲，但因为不肯降条件，始终没能找到心仪的女朋友。

海淀区“朱芳婚介所”的朱芳告诉北青报记者，确实有这么一个人。“这个人姓赵，从上世纪80年代初我就帮他寻摸着，那年他才29岁，一直到现在也没找到合适的，今年（他）都65岁了。”朱芳说。

朱芳告诉北青报记者，赵先生一直没能找到心仪的对象，问题还是出在他提的要求上，“一方面他要求高，要漂亮的，还要比他年纪小；另一方面，他的要求还有点天真，希望女方会写诗，这要求太细了。”

而随着年纪的不断增大，赵先生的要求却没怎么降低，择偶的难度自然是越来越大，最后也没能找到他理想中的女性，“30岁的时候找不着，60岁更不好找了，最后自己也放弃了。”

实际上，这样的故事并非孤例。朱芳今年已经74岁了，从27岁开始就帮人牵线搭桥，介绍相亲。据他说，他在47年间撮合了超过1600对男女。

在朱芳看来，同样一心想找漂亮姑娘的小张（化名）就相对比较明智，“他从25岁一直相到33岁，我给他介绍了150多个姑娘，最后都挑花眼了。”最终33岁的小张终于放下了自己25岁时的执念，选择了一位“看着顺眼”的姑娘喜结连理。

相亲者档案有近百本

朱芳在海淀区常青园北里小区经营着一家以自己名字命名的婚介所。说是婚介所，实际上只是把女儿按揭买的一所80平方米的两居室的客厅布置了一下，墙上简单地贴着用毛笔在红纸上题写的“朱芳婚介”就算是招牌了。

比起这个简陋的招牌，满墙男男女女的照片似乎更能配得上朱芳“京城第一男红娘”的名号。朱芳告诉北青报记者，这些照片有数百张，大部分都是相亲者的照片，“不少人来我这找对象都会带着照片，一张贴自己的资料上，一张贴在墙上。”

客厅靠墙放着一个老式的带桌子的书柜，两层书柜上满满当当地码着近百本档案夹，在这些档案夹里收纳着每位相亲者的资料。在他看来，决定一个人能不能在他这顺利觅得另一半的关键，其实在于资料中的“要求”这一栏。比如前述的赵先生，就是因为“要求”始终不肯降，至今没能相亲成功。

女性月入3万只写1万

朱芳告诉北青报记者，不少来相亲的女性学历都是硕士和博士，但是男性大部分都是本科和大专，二者很难匹配上。

高学历、高个子藏不住，为了增加自己相亲的成功率，不少姑娘开始在朱芳的档案上“瞒报”收入，“有的姑娘月入3万，但是在资料上只写1万。”朱芳说起来有点哭笑不得，但是即使是这样，他手头的资料里月入过万的男性也只占很少的比例。

然而，虽然“硬件”条件的平均水平上女性远高于男性，但是来找朱芳介绍对象的仍然是女性更多，“我这儿的年轻人资料里，女孩有61本，男孩只有27本，一半都不到。”而就是这两天，来找朱芳介绍对象的有将近40个女孩，男孩却只有4个。

“2000年以前来我这儿的大部分都是自己过来的，之后自己来的越来越少。现在大部分都是父母过来替孩子相亲了。”朱芳有些遗憾地表示，其实本人亲自过来相亲的效果更好，父母和子女之间往往在择偶标准上达不成一致。

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