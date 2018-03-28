父亲为女儿找对象8年未成：后悔将她培养得太优秀

新闻来源：北青网

原标题：父亲为女儿找对象8年未成 称“后悔将她培养得太优秀”

三月末的北京进入春季，气温逐步升高，各大公园的游客也渐渐多起来。在这些游园的市民里有一些特殊的游客，他们就是来替子女相亲的父母。各大公园的家长相亲会时间不一样，有些父母拿着“时间表”，挨个去公园“赶集”。

家长“摆摊”为儿女找对象 超八成信息为女性

在北京中山公园的筒子河畔，每到周四和周日下午都有不少老人前来“摆摊”，为自己的大龄未婚儿女找对象，这里被称为“相亲角”，据说有十几年的历史了。

3月25日，已有不少家长来到中山公园“摆摊”。大家从家里带来马扎，把征婚简介塑封好摆在地上，一排接一排。老人们在纸板后面，或坐或站，等待挑选。

来这里的家长分两种：一种是拿着资料来摆的，一种是拿着本子来记的。通常见面第一句是：您家是男孩还是女孩？不少家长都是瞒着子女过来的，一位老先生说，他在这边好几年了，但儿子都不知道，不过如果有好的对象的话，给了儿子他也愿意聊。

这里征婚的信息80%以上是女性。摄/法制晚报·看法新闻记者 杨小嘉

法制晚报·看法新闻记者发现，在这里摆放的信息有数百条之多，但超过80%的都是女性；大家对自身条件和对方要求的描述多数是一些可具体量化的方面，比如身高、体重、年龄、学历、工作单位、房子、婚史、父母的工作和经济状况等；除此以外，女性对配偶的要求里，“条件相当”也是出现频率较高的一个词。

在这些常规的征婚语之外，也有一些比较特别的说法，比如：“结过婚的、未婚同居过的、整容过的免谈”、想找“有劳保的”、找“会过日子的（不买降价食品的）”、“一个担心自己将来做的饭菜老公总是不怎么喜欢吃的女孩”要求“男士单位有大食堂（万人以上吃饭）的，或婚后婆婆能帮些忙的（帮做面食）”。

征婚

有征婚者担心自己做饭不好吃，希望配偶在有大食堂的单位。摄/法制晚报·看法新闻记者 杨小嘉

老先生为孩子找对象已有七八年 “女儿已做好单身准备”

在众多征婚信息中，一则颇为反常的信息吸引了不少人的注意：“寻不到1米6的，无独立住房的、月入2800以下的、大我一轮的……”这些一般都是别人拒绝的理由，怎么会成为姑娘找对象的条件？姑娘的父亲解释说，之所以提这些不寻常的条件，“都怪闺女太优秀”。

据女孩父亲介绍，他女儿今年29岁，曾赴海外留学，现在高校任职。女孩父亲称，自己从一岁多就开始培养女儿，九岁英语过四级。聊天过程中老先生连称：“后悔将她培养得这么优秀。”

“没有办法，因为她不写这些条件的话，没有人要她。你看到这个地方来的男孩，都是要找一个很普通的老婆，跟他生孩子，给他理家务搞卫生，找你这样的教授干嘛？”老先生说，自己为孩子找对象已有七八年，“事实上她已经做好了单身的准备，但我们作为父母还是担心她”。

这里来来往往的基本都是父母，但偶尔也会有亲自来相亲的年轻人：一位从澳大利亚回来的男孩第一次来公园相亲，他希望能找一个女孩一起到澳洲工作和生活，因为自己短期内没有回国的打算。当问到为何在不澳洲当地找时，他说周围的中国留学生年龄太小，相差近十岁，不好找。因为不久他又要回澳大利亚了，旁边摆摊的阿姨见状主动说，只要她过来就帮他把信息一起摆放，男孩连连称谢。

中山公园的相亲角队伍达长一百多米。摄/法制晚报·看法新闻记者 杨小嘉

到下午14时，摆摊相亲的队伍已有一百多米长，老人们略显疲惫，双眼却又充满希望。

法制晚报·看法新闻 记者 杨小嘉

来源：法制晚报·看法新闻

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