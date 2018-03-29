母亲绘两千多张画记录女儿成长：记忆会褪色但画在

7年来，来自草堂小学的张欣妍的妈妈，周燕，不是用相机而是用画笔，创作了至少2000张图画，记录女儿成长的点点滴滴，给女儿讲故事。“记忆会褪色，但图画一直在，我会一直画下去。”

0岁时，孩子来到这个世界；4岁开始第一次旅行；上一年级了，又开始学着喂养起小动物……

7年来，来自草堂小学的张欣妍的妈妈，周燕，不是用相机而是用画笔，创作了至少2000张图画，记录女儿成长的点点滴滴，给女儿讲故事。“记忆会褪色，但图画一直在，我会一直画下去。”

周燕绘画作品 本文图片均来自“成都儿童团”微信公众号

周燕本就是美术老师，从怀女儿张欣妍开始，她就决定用绘画的形式记录心情，以及宝宝在她肚子里的变化，“她会唱了、会跳了、会生气了、会高兴了、会走路了、会说话了、每一次变化都让我兴奋、激动，我把每一个精彩的瞬间都记录了下来，希望孩子长大以后能够知道自己在成长旅途中欢乐，知道父母在她成长途中所付出的艰辛和努力。”

周燕说，“作为家长，我们都希望自己的孩子成才，但我们更希望她能像一棵小树一样，健康快乐地成长。”

人物的淳朴，在周燕的画笔下表现得淋漓尽致

她用画笔记录下女儿的点滴 如今已有2000余幅作品

第一次开始创作是在孩子4岁时，那是第一次带孩子出远门，到碧峰峡。从那以后，每带孩子去一个地方，都要画一个故事，把自己的感受表现出来，看到什么，想到什么，全部用绘本的形式记录下来。

几年来，远到桂林、海南、北京、杭州、西安、呼伦贝尔、广州、深圳、西双版纳、昆明，近到碧峰峡、西昌……都留下了带孩子出游的记录，而每次出行，每天平均创作大约10张，且每一次都会用不同的风格作画。

时而素描、时而水彩、时而水粉、时而彩铅……每一种风格，周燕都信手拈来。

一起旅游

西安游记及攻略

唯一的一次中途放弃是去西藏，当时张欣妍才5岁，因为高原反应，每天都要到医院吸氧，孩子还常流鼻血，画了几页就放弃了。

最开始画的时候，就是单纯的记录，后来周燕慢慢发现，在画纸上，还可以将相关的诗词、典故和心情都画上去。

例如去呼伦贝尔的那一次，有图片，有文字，可以说是精心设计的。去桂林的时候，母女俩开始有了出行前的计划，比如有哪些需要掌握的跟课文相关的文章，诗词，典故等。

去额尔古纳

呼伦贝尔大草原游记

在旅行中增长见识 在绘画中找到乐趣

周燕说，通过这种方式，女儿爱上了学习。比如去杭州，就发现了人民币上的三潭印月景观。而去钱塘江观潮，体会和理解了小学课本中的钱塘江观潮。

去北京，张欣妍爱上了历史，去了故宫，对清朝历史特别感兴趣，她说，皇帝的家怎么那么大，走一天都走不完，好累哦，一下子就对历史真正感兴趣了，自己还画了清朝历史表。

去西安，了解了玄奘的故事，知道一个不同于《西游记》的玄奘。而她自己不知道又感兴趣的，就会查资料。

目前，周燕和老公带着张欣妍出游的目的地都是国内，“等她广泛了解了中国历史，理解并热爱自己的国家后，再去了解国外的风土人情和历史。”

俄罗斯妇女

尤其难得的是，这些游记作品，都是在旅游过程中，每天按行程创作的。“我是想着，如果不做点什么，每次看过就忘，而边玩边画的同时，实际上也是学习的过程。”

不仅仅是妈妈在创作。张欣妍从小可谓耳濡目染，2岁就开始学习涂鸦，后来很多的旅游故事，张欣妍会跟妈妈分别创作，已经画了两三百页；就连张欣妍平常写的日记，也要配上画。

听说，张欣妍的同学们都对张欣妍的画功羡慕不已，说她是草小“未来的大画家”。

周燕表示，日记画是为了训练娃娃多认字、写字、学会观察和表达娃娃自己每天的感受而萌发的。不开心的事写出来，有人为她分担，开心的写出来，有人和她分享。

我是谁？兔兔去哪儿了？妈妈自制独一无二的绘本故事

在周燕的绘画故事中，不仅仅是游记，还有很多原创故事。

幼儿园的故事

绘本故事《悦悦日记》，自2011年开始创作，描绘的是张欣妍从出生开始的故事。

从出生开始记录

绘本故事《我是谁》，关于这个故事的初衷，周燕在创作的时候写道“再等1个月悦悦就是7岁的大娃娃了，童年的时光是多么的短暂，又是多么的美好，所以，这次我要送给她一个不一样的生日礼物，让她知道自己是怎么长大的，知道自己是怎样从无到有的，让她感受到生命变化的神奇。”

想要小兔兔

悦悦很开心

用故事记录了这一切

希望兔兔可以开心

兔兔去哪儿了

绘本故事《兔兔去哪儿了》，张欣妍读小学那一年，家里给她买了一只小兔子。结果，养了几天，小兔子就死了。当时，张欣妍可以说是“彻底崩溃了！”从知道兔兔去世后，张欣妍不间断地哭了几个小时，完全沉浸在兔兔不在的痛苦之中，就像她的精神支柱倒了一样。

回到家首先是看埋在大树下面的兔兔，从家里出去也要去看一眼。她跟周燕说“每天我在学校里最高兴的事就是想我的兔兔，现在它死了，我书都不想读了。”更让周燕担心的是，张欣妍因为不舍兔子，甚至将兔子的尸体从土里重新挖了出来，失去兔兔的悲痛还在她的心中持续。

为了让孩子尽快从悲伤的阴影中走出来，周燕创作了《兔兔去哪儿了》，用绘本的形式，告诉孩子兔兔到底去了哪里。故事里，兔兔变成了白云。后来，每次出门看到云，张欣妍就跟周燕说，妈妈，那是我的兔兔。当故事创作完成后，张欣妍终于不再伤心想她的兔兔，因为美好的故事结局让她很开心！

我们上小学啦



《我的一年级》，张欣妍刚到草堂小学上一年级的时候，脑子里全是各种稀奇古怪的问题，老师告诉她，张欣妍每个问题都很可爱，于是周燕就统统用画笔记录下来。

抓蝌蚪

讲述了蝌蚪的故事

《蝌蚪的故事》，小时候张欣妍很喜欢蝌蚪，到了春天每个星期都去抓，放在家里，因为没有生长环境，蝌蚪总是死亡。周燕就给她画了蝌蚪的故事，故事里，蝌蚪是要和妈妈在一起。

张欣妍听了周燕讲的这个故事后，就不再抓蝌蚪回家，每次看到蝌蚪就会说，它跟它的妈妈在一起的。

周燕说，张欣妍那时候比较小，用故事“忽悠”她，她更容易接受，而往往讲道理她就会嫌大人啰嗦，听不进去。

随着张欣妍渐渐长大，创作的内容就更多的在游记上了。

当别人都在用相机记录生活，记录旅行的瞬间。周燕，用自己的画笔，画下了女儿从小到大的每一个点滴、每一个瞬间。

（原题为《成都妈妈用2000多张绘画记录女儿成长！“妈，你家还缺娃不？”》）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）