“插队”怀孕被训斥！ 日企女性轮流怀孕制遭吐槽

不少受访女性指出，轮流怀孕会使新婚妇女或年纪较大的妇女有“赶快生”的压力。在成为人母后，日本妇女也往往在职场上受到诸多歧视。

中新网6月4日电 据新加坡《联合早报》报道，日本生育率不断下跌，当地许多雇主却要求女职员“轮流”怀孕生子，若无法在排到自己时受孕便得等下一轮。专家指出，这种普遍存在的现象凸显了日本当前最迫切的两个社会问题：人口逐年萎缩，以及妇女难以平衡家庭与事业的困境。 35岁的佐与子是日本企业“轮流怀孕制”的受害者之一。在她尝试两年却一直怀不上第二胎后，雇主告诉她，她的期限已过，现在轮到另一名新婚的女同事怀孕了。

轮流怀孕

原来，她任职的日间照护中心有一项不成文规定，即女员工须按照非正式的“轮值表”生育。她表示：“我当时震惊得无法回应。”之后，她辞职到另一家中心，并在最近如愿产下第二胎。

“插队”生育者被迫道歉

这样被迫“轮值”生育的例子在日本比比皆是。一名男子早前投函媒体，称自己和妻子因“插队”生育而被妻子雇主训斥并被迫道歉，掀起了日本社会对轮流怀孕现象的热烈辩论。

专家指出，强迫员工轮流怀孕是违法行为，但在日本非常普遍，特别是在流动率高、以年轻女员工为主的医院、托儿所等职场。

日本生育率不断下降，造成劳动力短缺，是轮流怀孕制盛行的原因。与此同时，日本社会仍普遍认为，妇女应负责照顾家庭和孩子，许多职业妇女因此面对家庭与事业两难全的处境。

日生基础研究所研究员天野可奈子说：“当人们认为女性最好是当全职家庭主妇时，他们会认为，女性怀孕后大可辞职；如果你想继续工作，就应等轮到自己时才生孩子。”

她表示，在这样的大环境下，一些妇女非但没有意识自己受到不公平对待，反而会因为请产假而感到抱歉。

身为人母女性在职场遭歧视

天野也指出，日本雇主称让员工排队生育是应对劳动力短缺的措施，但这种做法反而加剧了生育率下降的问题，形成恶性循环。

不少受访女性指出，轮流怀孕会使新婚妇女或年纪较大的妇女有“赶快生”的压力。在成为人母后，日本妇女也往往在职场上受到诸多歧视。

最近生下第三胎的42岁护士真由说，她回到工作岗位后申请参与一项为升职铺路的培训项目，上司却告诉她：“你已经拿了产假，工作时间也比别人短。你还想受到怎样的优待？”

真由说，她是按照一项让育有孩子者减短工时的政策，以减薪换取每天少工作一小时，没想到因此断送升职机会。由于担心上司报复，她不敢投诉，只好忍气吞声。

天野指出，日本若要提高女性劳动参与率，就必须改变职场文化，不再把为事业而牺牲私人生活视为值得赞扬的行为。

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