脐带血存留引争议：高价无用还是救命利器

我国正规批准的脐带血库仅七家，很多不合规的公司在宣传和从事脐带血储存业务，市场混乱，出现临床无法应用、质量问题频发的现象，用户质疑声越来越多。

原标题：争议脐带血存留：高价无用还是救命利器

图片来源：视觉中国

“我们存脐带血到底有没有用？”6月2日，北京某三甲医院产科门诊几位孕妇相互探讨是否要留存小孩的脐带血。而正在他们讨论之时，身患急性白血病的刘青已经在4个月前成功移植了两份脐带血干细胞。

脐带血造血干细胞可应用于急慢性白血病、多发性骨髓瘤、恶性淋巴瘤、重症再生障碍性贫血、重症放射病等80余种疾病。

近日，北京市脐血库一位负责人向21世纪经济报道记者介绍，截至2018年5月底，北京市脐血库已有1159份脐带血应用于临床，成功挽救1102名患者，涉及疾病37种。

但自我国2001年开展储存脐带血服务以来，关于自存脐带血是否有用的争议就没停止过。一直有观点认为，脐带血治不了小病，也管不住大病，存储脐带血花的钱都打了水漂，为孩子储存脐带血的父母，其实只是买了一份高额保险而已。

上述北京脐血库负责人也向21世纪经济报道记者表示，我国正规批准的脐带血库仅七家，很多不合规的公司在宣传和从事脐带血储存业务，市场混乱，出现临床无法应用、质量问题频发的现象，用户质疑声越来越多。与此同时，医疗环境和临床医生在造血干细胞移植上的研究和进展相对较少，真正会用脐血的医生也不多。

博雅控股集团董事长许晓椿指出，脐带血是造血干细胞的重要来源，造血干细胞是目前临床应用最为成熟的干细胞，对于血液系统疾病及部分免疫系统疾病有治疗作用，不过，脐带血作为一个“老”技术，存在一定局限性。

争议存储脐带血

“之前听朋友说过，保存胎儿脐带血会很有作用，也听一些家长说，为了救治患有白血病的孩子而再生一胎，这听起来太残忍了，还不如存一份孩子的脐带血。”6月2日，在北京某三甲医院产科陪妻子做产检的张明向21世纪经济报道记者表示。

张明说他周围的几位准妈妈都想存一份脐带血。不过，21世纪经济报道记者在北京随机访问了20名待产、产后孕妇，其中只有1/3的人考虑留存脐带血，真正决定签订脐带血自体保存协议的只有一个。

其中，一位今年9月份预产期的准妈妈向21世纪经济报道记者说，还没想好是否要留存：“不知道有没有必要，现在向我推销的机构很多，但觉得都不太靠谱。”

家在北京丰台的阿曼达女士坦言，不想留脐带血，因为费用太高，并戏言这或是“穷人思维”。实际上，她更担心的是现有血库的保存和管理水平，认为脐带血存储更像商业化的消费品，还未达到医疗级别。

而有两个孩子的杨阳告诉21世纪经济报道记者，他两个孩子出生前医生都告诉他存脐带血的作用，问他是否要保留，但他认为存脐带血纯属浪费，都拒绝了。

实际上，自从我国2001年开展储存脐带血服务以来，是否要存储就争议不断。近日，又出现了“储存脐带血自救白血病是‘经久不衰’的忽悠”的论断，称保存脐带血自救白血病是违背科学常识的，“‘有基因缺陷保存了也不能用，没有缺陷根本就用不着’，与此同时，脐带血量应用还受限制，一般只能够供给体重二三十公斤以下的儿童使用；如果多采了本属于婴儿的血液，既有违伦理更损害健康”。

对于取脐带血对婴儿是否安全的问题，在5月下旬的一个行业会议上，北京大学人民医院妇儿科孙敏指出，为了既保证母婴安全，又能把原始的造血干细胞完整保存下来，医生在采集工具、采集流程、人员培训等方面做得非常严谨科学。脐带血采集是在婴儿正常断脐之后采集胎盘和脐带里残留的血液，并不是抽取婴儿身上的血液。

据了解，国家对于胎儿分娩断脐操作有明确的规范指导，而且《脐带血采集操作规程》规定，脐带血采集处于第三产程，胎儿娩出断脐后方可采集，不存在采集婴儿血液的情况。

孙敏指出，从儿科数据看，断脐之后采集脐带血并没有造成孩子出现早产儿的状况，对孩子没有任何伤害，因采集导致出现早产儿症状或者认为采的是孩子血液，属于误导。

对于脐带血应用方面，一位业内人士向21世纪经济报道记者指出，每份脐带血能够提取的造血干数量是不同的，因人而异并和断脐时间、操作人员水平都有关系，临床上疾病对干细胞数量需求也不同，确有成功救助更大体重成人的个案。

21世纪经济报道记者从北京脐血库官方获得信息显示，截至2018年4月30日，北京脐血库最小年龄移植患者为2个月，最大80岁；成人患者占比超过50%，患者最高体重超过220斤（对应使用的是一份脐带血）；冻存10年以上的临床应用了88份，临床应用最长冻脐带血14年，复苏后细胞活性96.14%；复苏检测最长冻存脐带血19年，复苏后细胞活性97.16%；接受脐血查询近万次，移植覆盖24省65家医院。

“脐带血在储存前都会进行一系列监测，只有合格后才会储存，如果检测不合格我们会全额退款。而且国家卫健委、其他监督管理机构等每个季度来脐血库检查和抽检一些脐血，我们连续15年通过季度质量检测。”上述北京脐血库负责人向21世纪经济报道记者说。

据了解，在脐带剥离后，由接受过培训的专门医生进行采血，脐血库工作人员24小时内将脐带血运送至血库后进入GMP实验室的超净间进行造血干细胞分离，留取检测标本，添加冷冻保护剂，程控降温，最终保存在-196℃的液氮中。

意外惊喜

就在脐带血存留与否争议还未落定时，刘青已经用上了脐带血。

2017年底，家在太原的刘青因为不明原因的出血到医院检查，当地医生初诊刘青患上了急性白血病。他当时就是觉得胃疼，浑身没有力气，持续性的低烧，一直不舒服，最后发病的那两天，身上都是红点点，就是出血点。

为了治病，2017年12月25日刘青在北京大学第一医院血液与肿瘤科经过各项检查后，再次确诊为急性髓细胞白血病。医生制定了刘青的治疗方案：进行造血干细胞移植，重建血液系统和免疫系统。

根据治疗方案，寻找造血干细胞供者成为关键。刘青父母都年过6旬，孩子才3岁，都不属于合适的供者。在中华骨髓库242万份数据中也没有一份能和刘青匹配。幸运的是，医生进一步向全国七家脐带血库发起配型申请，终于在北京市脐带血造血干细胞库找到了和刘青配型成功的两份脐带血。

“两个都是女宝宝三年前存的脐带血。”5月9日，刘青的妻子小微在提起这两份脐带血时，脸上仍然洋溢着一种“幸运”的神态。

这两份脐带血分别来自北京市妇产医院和北京通州妇幼保健院，复检结果，两份脐带血的细胞活性都非常强，可以用于刘青的治疗方案。在一般情况下，临床只需要用一份脐带血，而刘青需要两份。刘青主治医生许大夫解释，其中一份脐带血的作用是做“土壤”，另一份的作用是做“种子”。

“土壤”的作用是占领阵地、打好基石，有效削弱供体和受体之间细胞的相互排斥，既增加植入成功率，又降低移植物抗宿主病发生的风险及严重程度，帮助“种子”顺利在患者身体里植活。“种子”的作用是长成新的血细胞，在病人体内长期植入。最终，土壤和种子合二为一，为病人提供新的造血系统和免疫系统，使病人获救。

近日，小微兴奋地告诉21世纪经济报道记者，刘青的精神、胃口都比以前好很多，移植脐带血干细胞后，他的白细胞和中性粒细胞植活了，但血小板尚未植活，白红蛋白不稳定，目前最主要的合并症是肺部真菌感染。

小微觉得丈夫能够用上脐带血很幸运，而且两份脐带血只用了3万元。“我丈夫患病至今治疗费差不多花了160万，太原的报销60万封顶，治疗费用大头是药物治疗方面的。我们没有什么积蓄，在刚开始发病的时候用过一次水滴筹，现在实在没办法了，在支付宝的一个爱心捐赠排队。”

让小微感到抱歉的是刘青的病情让父亲受累。当初刘青在北京住院后，小微父亲在雪地里步行一个多小时后，又倒了9趟车，经历了徒步、三轮、客车、公交、出租、动车、火车、地铁赶到他身边帮助一起照顾刘青。

经历了此次脐带血干细胞移植后，小微向21世纪经济报道记者表示，希望太原也能存储脐带血，这样可以有更多的人受益。

根据原卫生部印发《脐带血造血干细胞库管理办法》（试行），卫科教发（1999）第247 号，规定脐带血造血干细胞公共库的性质为禁止以营利为目的公益库。同时，原卫生部明文规定脐带血不能异地采集并给7个省份发放了“脐带血库牌照”，包括北京、天津、上海、广东、四川、山东、浙江。

原国家卫计委在2015年12月下发的“关于延长脐带血造血干细胞库规划设置时间的通知”，2020年之前，在目前仅有的7家干细胞库基础上不再新设置脐带血公库。

对此，一位业内知名专家向21世纪经济报道记者指出，牌照制行政管理已经与行业发展不协同，影响了新的干细胞技术的发展。另外，我国干细胞仍局限于以临床单位（机构）为实施主体，且未对干细胞应用的准入及监管作出明确和具体的解释和说明，因此，长期以来困扰我国干细胞领域依法、合理、有序转化及应用的政策监管问题没有得到根本解决。

（应采访对象要求，文中刘青、张明、阿曼达、杨阳、小微均为化名）

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