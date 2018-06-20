女儿30没对象急坏家长 母亲手机上全是婚恋APP

“看微信、看大家亲、看网爱天下，每天都要打开无数次。”家住重庆洋河一村的方昭端午假期也没闲着。她告诉记者，当律师的女儿杨洋已经30岁了，对象还没着落，于是她下载了目前最常用的几款手机应用，除了浏览资讯，在女儿的婚恋问题上倾注了绝大部分的心思。

婚姻的围墙之外，超过2亿的单身人群及其背后的家庭组成了庞大的相亲市场，家长在各类相亲场所中奔忙，折射着中国式的婚姻焦虑。

未来十年将是90后、00后的婚恋高峰期，作为伴随着互联网成长的群体，对智能手机具有严重的“依赖性”，尤其随着各类APP的“主力军用户”——90后一代全部迈入成年，网络婚恋相亲迎来爆发，令诸多新兴企业看到了这一领域的市场蓝海。

网络婚恋交友占比将逐年提升

“用家长的视野来确定孩子未来婚姻的走向，是中国式婚姻的一大特色。”复旦大学历史系副教授孙沛东曾于2007年深入研究白发相亲角现象，并著有《谁来娶我的女儿？》一书。

90后一直给人们一种“非主流”、“任性”的感觉，但随着这批年轻人步入适婚年龄，他们的爱情观开始被归类、引发一些讨论。世纪佳缘CEO吴琳光从在其网站上注册的90后相关数据中发现，这群人的爱情观反而保守，一方面对“相亲会”不屑一顾，但另一方面在生活中也羞于表白，属于“伪奔放”。对物质要求没有那么多，但软性要求不少，比如爱旅游、爱宠物，恋爱要有心跳的感觉等。

在移动互联网兴起前，家长为儿女寻找对象一般是通过熟人介绍，或者通过线下婚介所、城市公园相亲角等线下聚集地去收集婚配对象信息。而如今，这种“中国式焦虑”有了更深刻的“互联网+”的痕迹。

有调研数据显示，当下，国内的单身成年人数超2亿，其中未婚人数达1.4亿。虽然“脱单逃避”一度成为许多年轻人的洒脱标志，但实际调查中，92%的人都并非真正享受单身状态。仅2017年，市场上婚恋交友APP月用户规模已达千万。

随着互联网的不断发展和移动互联网的发展，中国适婚人群中，无论是作为第一代互联网用户的80后，还是作为移动互联网原生用户群的90后，都更加倾向于从移动互联网上寻找与认识自己的婚恋对象。

据统计，中国网络婚介市场巨大，2016年中国网络婚恋交友行业市场营收为34.4亿元，在整体婚恋市场中占比为36.5%，预计到2019年，网络婚恋交友市场规模在整体婚恋市场中将达到41.7%。

网络婚恋企业在线下市场与移动端积极布局，且随着互联网和移动互联网的发展，网民规模持续增加，用户使用互联网交友习惯不断养成，网络婚恋交友在整体婚恋市场中占比将逐渐提升。

可以预见的是，当下的婚恋市场正随着85后、90后一代的婚龄逼近而开始全新崛起，未来十年将迎来爆发性趋势，企业如果在当下把握住这一行业动向，以先行者姿态率先站稳市场，将收获巨大的品牌价值盈利。

父母还在相亲角彷徨，孩子已撩遍全网

当下，相亲角遍布全国各地：重庆的洪崖洞、成都的人民公园、南京的玄武湖、杭州的万松岭、南通的桂花公园、济南的泉城广场等。无论是传统的婚介所，还是各种婚恋网站，在效率方面都远胜相亲角。

相亲角

当前，市面上普遍流行的社交类APP即陌陌、探探等“快餐类”社交APP，其主要针对年轻化、有恋爱需求的年轻一代，这一类人群普遍没有“追求稳定”的结婚态度；而传统老牌如百合网、珍爱网、世纪佳缘等知名网站，也因更迭速度等一系列不可避免的弊端，并不受到年轻一代的追捧。

记者从360手机助手发布的《2017年应用行业趋势报告》中看到，年轻网友们对陌生人社交并不拒绝，只是比起直白的相亲方式，他们更乐意在网上交朋友。而且在通过传统的图文、语音等传统的社交方式之外，他们甚至还会通过游戏、视频等方式去认识新的人。数据显示，在2017年上半年，游戏社交下载用户增长倍数较2016年同期猛增37.4倍；而在新上线的社交应用方面，游戏社交和视频社交的占比则分别高达18%和24%。可以说，游戏和视频已经成为了年轻人认可的社交方式。

年轻人社交方式的转变，自然为婚恋市场带来改变。360手机助手温馨提醒操心的父母们，与其处处对孩子逼婚，还不如顺其自然。因为，你的孩子可能已经从传统社交APP到新的社交方式、从游戏到娱乐社区，他已经撩遍全网了。

因此，当下的婚恋市场普遍存在这一现象：年轻一代有正式婚恋的需求，但社交类APP相对娱乐化；而老牌专业婚恋APP在很多功能上并不能满足年轻一代的多元化需求。这就造成了婚恋APP市场看似饱和，但仍未出现一款真正结合现代化娱乐性与专业服务性的婚恋APP。

这一现象对于创业型企业来说，是不可多得的好时机，如果企业能将APP社交、互动、专业性和娱乐化全面结合，开发一款专业的优质婚恋APP进驻市场，必将受到年轻一代的喜爱与追捧。

资本纷纷垂青“相亲经济”

随着“非诚勿扰”、“我们约会吧”等电视相亲节目的火爆播出，越来越多的人将目光聚焦在“相亲”这个话题。一些时尚交友网站也开始频繁地举办单身派对、时尚的万人相亲大会、婚博会、专业媒体组织的大型交友活动、大大小小的婚介所推出的见面专场……各种“相亲活动”层出不穷，从婚介所、交友网站、媒体，到公园、酒店、餐饮场所等，无不踊跃参与积极推动，也使得“相亲经济”颇为红火。

节目《非诚勿扰》

随着经济的发展、社会节奏的加快和竞争压力的加大，大量都市男女在忙碌的工作学习之余无暇顾及个人婚姻问题。目前，中国正在经历新一轮波涛汹涌的“单身潮”，据统计，在北京和上海这样的大城市当中，适婚青年的单身率达到了30%以上。于是乎，近年来传统的“相亲”，经各种形式改良后也随之兴起。相亲产业已经成为新朝阳行业。据保守预测，全国相亲婚恋市场可开发的商机每年高达数百亿元人民币，具有极大的潜在发展空间。

“相亲经济”的潜在利润已吸引了越来越多的商家、行业参与其中。从以往的婚介所、媒体，发展到网站、酒店、景区、娱乐场所，均纷纷借助节日抢搭“相亲经济”快车，就连一些小型心理咨询中心、形象设计公司也开始借“爱情诊断”、“相亲形象设计”等大打擦边球，成为“相亲经济”巨大消费链条上的一环。

2005年成立的百合网，已从单纯的婚恋网站向整个婚恋市场进军，从最早的“心灵匹配，成就幸福婚姻”的婚恋服务模式，转向布局婚恋全产业链，涵盖婚礼庆典、婚纱摄影、婚品、婚礼地产、互联融、情感医院等领域。2015年，挂牌新三板。2016年，百合网参股公司完成与世纪佳缘的合并，成为中国婚恋第一股。

据相关资料显示，2017年中国的网上相亲市场规模同比增长16%，达到40亿元。预计今后将继续以每年10%左右的速度增长，到2020年市场规模将扩大至52.7亿元。像珍爱网、百合网、世纪佳缘这样的国内知名婚恋平台，基本上只停留在一二线城市，忽略了三四线城市，而一些三四线城市的人对相亲的需求并不比一二线地区的少，所以相亲这个市场空间还非常巨大。

在国内婚恋网站市场上，至今共计有近10家婚恋交友网站获得融资，包括世纪佳缘、百合网、珍爱网、嫁我网、蜜糖网、绝对100、中国爱线和爱情公寓等。

当下，随着移动端APP的普及，主流婚恋品牌纷纷开始将重心置于手机APP上，据行业调研显示，百合网早在2014年，其移动端的营收已占线上服务营收总数的40%，而世纪佳缘同期调研显示其移动端登录次数占比高达70%。这一数据也意味着，无论是以往、当下还是未来，婚恋相亲网站的主要发力点还将凝聚于移动端APP上。

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