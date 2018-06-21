河南一街道规定彩礼不超2万 过多以贩卖人口论处

兰考惠安街道办社会治理中心面向辖区所有居民宣布，订婚彩礼不超过两万元，索要彩礼过多者，交公安机关调查，严重者以贩卖人口或诈骗论处。

原标题：河南一街道办出台彩礼标准：不超过2万，索要彩礼严重者以贩卖人口论处

河南兰考县惠安街道办引发争议的红白喜事操办标准

这两天，一份红纸黑字的《惠安街道办红白喜事操办标准》在网上引起热议，该标准第一条规定：索要彩礼“严重者”以贩卖人口或诈骗论处。

6月20日，河南兰考县惠安街道办事处社会治理中心相关负责人回复上游新闻记者（全国新闻热线：M17702387875@163.com）称，红白喜事操办标准正在严格执行，此举是为了倡导婚俗新风。

“婚后你要给丈母娘一千万，我们也管不了”

据了解，今年5月，兰考惠安街道办社会治理中心面向辖区所有居民，颁布了红白喜事标准。标准共有九条，其中第一条规定，订婚彩礼不超过两万元，索要彩礼过多者，交公安机关调查，严重者以贩卖人口或诈骗论处；第二条至第八条对宴席标准、参加人员、车辆等方面均作了规定；第九条规定，办理红白喜事的家庭必须要上报村委，村委上报至该中心备案，村委负责监督。

九条标准中，第一条引发网友热议，网友大伟调侃道，去年8月，他给了丈母娘8万元彩礼。要是规定早颁布就好了，那丈母娘是在贩卖女儿；网友河底的鱼说，倡导彩礼不超两万元是好事，但女方要多了就成了诈骗犯，这有点吓人。

惠安街道办社会治理中心相关负责人介绍，彩礼标准是不能超过两万元；如果该中心接到举报，他们就会先期介入调解，让女方不超标；如果调解不成，他们会视情节是否交由公安机关调查，如果公安机关查实了涉嫌犯罪，那就是涉嫌贩卖人口或诈骗了。

该负责人称，标准要严格执行，对辖区所有人都是这样，这样做的目的是倡导婚俗新风。到底是不是贩卖人口或诈骗，公安机关说了算，“结完婚后，你要给丈母娘一千万，我们也管不了，但彩礼钱就不能超过两万。”

著名行政法律师张新年认为，地方政府可通过倡议的方式来提倡、鼓励不要过多索要彩礼、滥办酒席的新风尚。但对普通群众来说，法无禁止皆可为。特别是《惠安街道办红白喜事操办标准》第一条的规定有点耸人听闻，反映了当地有关单位严重欠缺法治思维。

兰考曾发生多起借订婚诈骗彩礼案

此前的2016年12月31日，兰考县委、县政府联合下发了《兰考县关于红白事大操大办问题专项整治实施方案》，并公示了《兰考县红白事操办标准》。官方提出要坚决纠正红白事大操大办、讲排场、比阔气、挥霍浪费和借机敛财的不良风气，切实减轻广大干群负担，形成全社会崇尚文明、秉持节俭的良好风尚。

《兰考县红白事操办标准》第一条即明确订婚彩礼：县城规划区内不超过 3 万元，农村不超过 2 万元。索要彩礼过多拒不退还涉嫌犯罪的，由公安机关依法处理。

兰考县政府网发布的信息显示，该县三义寨乡近期以来，就有11家红白喜事操办严格按照要求进行了报备和操办，受到群众的支持和认可。

上游新闻记者梳理发现，2017年至今，兰考发生过多起借彩礼敛财的诈骗案件。

2017年前后，兰考孟寨女子王某第一次和程某订婚，彩礼9.9万元；王某第二次和杨某订婚，彩礼12.9万元。最终，父女二人涉嫌诈骗，被刑拘。

2018年年初，兰考仪封派出所成功打掉一个“一女嫁五夫”的骗婚团伙，该团伙瞄准农村未婚男青年，以结婚为由骗取彩礼，连续作案5起，非法获利40余万元。该团伙利用农村“订婚”的风俗，向男方索要6万元到16万元不等彩礼，一得逞就立即消失。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）