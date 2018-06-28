美58岁妇女遭年龄歧视被迫辞职 获赔1.8亿人民币

美国洛杉矶一名58岁的妇女在职场上遭到年龄歧视后被迫辞职，她已于6月26日获得2800万美元（约合人民币1.8亿元）的赔偿。

来源：中国日报网

原标题：遭年龄歧视被迫辞职 获赔1.8亿元

中国日报网6月28日电 据新加坡联合早报网报道，美国洛杉矶一名58岁的妇女在职场上遭到年龄歧视后被迫辞职，她已于6月26日获得2800万美元（约合人民币1.8亿元）的赔偿。这可能是洛杉矶司法史上同类案件中最高的赔偿。

原告瑞尔曾在南加州的盛邦牙科专科（Sybron Dental Specialties）和卡瓦集团（Kavo-Kerr）从事采购与规划工作，但于2014年10月被迫辞职。

瑞尔称，自己在美国科技巨头丹纳赫集团（Danaher）旗下的这两家公司工作期间，频频遭到主管和上司的无理对待及言语上的攻击。她经常被告知自己“已经与时代脱节”，或者“我们这里需要更年轻的员工”，甚至被辱骂是个“愚蠢的女人”。

瑞尔不断遭到羞辱，在工作上蒙受极大压力，最终被迫辞职。法庭文件显示，她的职务后来被一名20多岁的男子取代。

洛杉矶高等法院26日下令这两家遭起诉的公司分别支付瑞尔1600万美元（约合人民币1.06亿元）和1200万美元（约合人民币7919万元），作为惩罚性赔偿。此外，瑞尔也因同一起案件，于上周赢得300万美元（约合人民币1980万元）的损失赔偿。

陪审团裁定，瑞尔受到年龄歧视和遭到不当解雇，其雇主带有恶意、对员工进行压迫以及涉及诈欺行为。

法院的裁决令瑞尔喜出望外。她强忍泪水，表示自己“从没有想过会有这种结果”。

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