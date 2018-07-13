9岁女孩与妹妹争宠退化成婴儿 二孩潮致同胞竞争障碍增多

中国迎来“二孩时代”，这不仅是对孩子的挑战，也是对过去几十年家庭教育延续下来的理念提出了新挑战。

当独生代开始养育第二孩，谁来为他们补上“兄弟姐妹之爱”这一课？

9岁女孩“争宠”，“退化”成婴儿

从种种迹象看来，9岁的小杰都在“越长越小”。

她坚决拒绝去自己的小屋睡觉，虽然在此之前她已经与父母分床睡了两年。她不想去上学，但更害怕自己一个人待在房间。有时她像个受了惊吓的小猫，时刻想往妈妈怀里躲；有时她更像个刚出生不久的婴儿，不停地要求妈妈“抱抱”“亲亲”，极度渴望那种在襁褓之中的安全感。

眼看小杰这样的状况已经持续了1个月，刚生完妹妹只有3个月的妈妈急得不行，正决心和爸爸一起好好教育一下“情绪闹得实在太过分的大女儿”，没想到，小杰的一句话，吓得父母脊背发凉。她指着屋里一个空白的墙角说，“妈妈，我看见一个穿白衣服的女孩站在那儿，她在冲我笑。”

第一次见到小杰，天津市安定医院青少年心理科主任孙凌就注意到，这孩子有明显的“退行行为”，“像是一种退化，各种行为能力都倒退回小的时候，比如她一直偎在妈妈怀里不肯离开。”

按照小杰的描述，医生怀疑她已经出现了幻视、幻听行为，要求住院观察。听说家里有个刚出生3个月的妹妹，孙凌提醒家长，孩子应该是因为二宝的出生而出现“同胞竞争障碍”的症状。

这是国际疾病分类（ICD）诊断标准提出的一种心理障碍，特发于童年的情绪障碍中。简单说，就是随着弟弟或妹妹的出生，儿童出现某种程度的情绪紊乱，表现为对弟弟或妹妹的竞争或嫉妒。

“以前这种情况非常罕见，近几年，二孩家庭越来越多，每个月都能见到几例，问题孩子表现出来的异常行为也各不相同。”孙凌认为，应该对二孩家庭涌现出来的儿童心理问题，给予更多关注和重视。

二孩家庭越来越多

如果从更长的时间轴来看，对一个家庭而言，“同胞”关系并不是一个新话题。人们把同父母所生的兄弟姐妹的关系视为“手足之情”，这种感情在中国传统文化中有一个精准的表达——悌。

“中国传统自古就有‘悌文化’，广义上理解，既指对兄长要尊敬，也包含了兄长有照顾弟妹的责任的含义。”天津师范大学人文学院院长赵利民认为，这种强调兄友弟恭的文化，如今在新一代年轻家庭的教育中已被渐忘，“应该补上传统文化这堂课，到了呼唤‘悌文化’回归的时候了。”

为何这些孩子出现“同胞竞争障碍”

听了医生的建议，妈妈把小杰带回家，悉心沟通后，孩子吐出真言，“那些话都是我编的，就是不想你看妹妹，因为你是我一个人的。”

孙凌认为，天真的孩子也有自己的烦恼，从家庭中人际关系的框架来看，她们很容易把“多了弟弟妹妹”与“父母不再爱我”的想法画上等号，产生嫉妒的情绪，孩子出现这种情绪波动也是正常现象。她认为，问题的关键，在于家长的行为和引导方式。

以小杰为例，如果家长不及时关注其情绪变化，一味责骂或置之不理，会导致孩子的情绪问题愈演愈烈，最终更难以控制。久而久之，她可能会分不出哪些是自己想象出来的情景，哪些是真实存在的，“确实有不少孩子已经出现了不同形态的幻视和幻听。”

还有的孩子对弟弟妹妹表现出强烈的敌意，甚至明显的攻击性，出现残害别人或自残的行为。

原本在班里成绩名列前茅的涛涛，因为“极不守规矩，还动手打人”，哪个老师都拿他没办法，几乎要被劝退了。原来，他的转变是从弟弟出生后开始的。一个邻居总爱开玩笑逗他说，“看，你妈妈生了小弟弟，你就掉价了！”这句话像一把小刀，深深地刺进小男孩心里。他的脾气越来越大，几次动手打过那个邻居。趁父母不注意的时候，他总狠狠地掐弟弟，疼得弟弟哇哇大哭，又引来父母对他一通责骂，也没少因此挨打。

他变得越发无理取闹，吃饭要让妈妈端到床上喂他，连大小便也要妈妈端着便盆在床上给他接。只要不依着他，他就在床上没完没了地打滚哭闹。很快，各科老师都请家长到学校，反映涛涛上课不听讲，低头玩自己的东西，甚至在课堂上随意走动，从不写作业……

孙凌分析，这是典型的“同胞竞争障碍”爆发出的行为问题：多动、注意力不集中；不服从父母的指令，与父母对立甚至冲突，“爱发脾气，甚至有的会离家出走。”

在孙凌看来，出现较严重“同胞竞争障碍”的孩子，当然有其自身性格特质的问题，但更重要的原因，是家庭教育出了问题。“有的家长从前对孩子过度溺爱、过度照顾，形成孩子以自我为中心的观念；或者光把孩子交给老人带，使得孩子对父爱母爱存在不确定性和不安全感。”他说。

孙凌建议，父母应该真正把孩子当成家庭不可或缺的一员，打算要二孩后，应从怀孕到弟弟妹妹的降生都让大宝参与其中，让其体会到分享的快乐，感受到自身的价值。

遗憾的是，这些年轻的父母自己也都是独生子女，他们自己的成长经历中，已经缺了“兄弟姐妹”这一课。

二孩时代对过去几十年家庭教育理念提出挑战

父母生二孩，导致老大焦虑不满，甚至以死相逼的例子，近年来并不鲜见。此前，有媒体报道，青岛一所小学四年级班主任称，班里有七八个孩子搞了个“反弟弟妹妹联盟”，集体抵制父母生二孩。还有一位4岁男孩给弟弟起名“多多”——多余的多。

“妈，我今儿就把话撂这儿了，你要是敢生二胎，我就敢死！”不久前，一位小男孩哭着以死威胁妈妈不生二胎的视频在朋友圈走红。而湖南邵阳一位15岁女孩干脆直言不讳地告诉父母：“你们敢生二胎，我就马上给你们添外孙。”

有人认为这是孩子在虚张声势地表达不满情绪，不必太当真。但孙凌认为，父母应及时关注孩子的情绪问题，如果童年时期这种负面情绪持续时间很长且无法及时调整，很可能会导致极端行为，“不仅影响其今后的情绪管理、人际交往等问题，甚至可能会对整个社会产生较大影响。”

这已经不再是一个家里兄弟是否和睦的小问题。赵利民从文化的角度来分析，孝悌文化的传承和发扬，关系到整个社会良好秩序的建立。

“孝悌”观念一直深受儒家重视，代表着任何人际关系都不可替代的亲情关系，这也是千百年来深入中国人骨髓血脉的文化基因。孔子说，“弟子入则孝、出则悌。”可以说，“孝”和“悌”是一种并列关系。“孝”指的是长幼之间，年轻人对长辈要孝敬和尊敬；“悌”指的是同辈之间，年幼者要尊敬顺从兄长。

取传统文化之精华，儒家思想重视“仁”和“礼”，赵利民进一步解释说，“仁者爱人，孝悌也是仁的根本；而礼即秩序，礼貌就是建立在秩序基础上的。因此孝悌文化，可以理解为一种秩序的含义。”

他认为，中国人谈家国，讲究“修身齐家治国平天下”。倘若家不能齐，如何能“治国平天下”？孝和悌，则构成了家的主要关系。因此，在家里处理好“孝”和“悌”的关系，才能由己推人，扩大到整个社会、整个国家，形成“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”的社会风气，让社会运行更有秩序，国家治理更讲规范。

他也看到，眼下“悌文化”缺失，“不仅发生在中国，也是一个世界性的问题。”

全球性的低出生率、少子化，使得兄弟姐妹的关系在减少。这个问题在中国可能更加显著一些，持续多年的独生子女政策，让人们开始淡忘了兄弟姐妹之间的情感关系。

如今的孩子已经是“独二代”，一个孩子从出生起，就习惯了独占父母和祖父母等多个大人的关爱。当中国迎来“二孩时代”，这些被捧在手心的“独苗”，必须学会面对一个新的变化：要与新来的弟弟妹妹分享大人的爱。这不仅是对孩子的挑战，也是对过去几十年家庭教育延续下来的理念提出了新挑战。

“从家庭教养方式而言，父母应该从小培养孩子与他人分享、关心父母、为他人着想的能力。”孙凌清楚，前来就诊的孩子大多是因为情绪问题导致无法正常上学，父母才想到来就诊求医，“可见家长还是更关注学习情况、学习成绩，而忽视了健全人格的培养。”

赵利民认为出现这些问题，也受到现在年轻一代生长生活的环境影响，“生长于e时代的一代，因为交流方式的改变，总的来看这个群体确实更关注个体的问题，交往和互助的能力有所减弱。”

因此从人类文明的发展来看，也在呼唤“悌文化”的回归，“这种互相友爱、尊重的关系，不仅让家里的人际关系更和睦，进而扩大到社会当中，也让人与人之间能够互相关心、互相关爱、互相帮助，更有合作精神和团队意识。”

他期待着，学校、家庭和社会等多方携手努力，“从孩子抓起，从让孩子诵读和学习国学经典开始，重拾’悌文化’，让传统文化在新时期焕发新的生命力。”

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