情感一直是女性的软肋，这也是行骗者屡屡能得手的原因，可事发之后真的能追回被骗款，让行骗者受到法律制裁吗？今天我们请来两位嘉宾来跨界对谈PUA情感诈骗的那些事儿！

近年来“情感诈骗”的新闻屡见不鲜，甚至出现了一个新名词新团体，“PUA”，字面意思是“搭讪艺术专家”。据相关人士介绍，早期PUA只是分享男性如何通过技巧和心理学应用，去接近、搭讪自己喜欢的人，但后来演化成骗色、骗财的手段，设立所谓步步陷阱的情感操控术，甚至不惜会导致对方自杀来达到情感操控目的。情感一直是女性的软肋，这也是行骗者屡屡能得手的原因，可事发之后真的能追回被骗款，让行骗者受到法律制裁吗？并不是那么容易的，所以为了替大家敲响警钟，今天我们请来两位嘉宾来跨界对谈PUA情感诈骗的那些事儿！

唐有讼，知名法律博主，法律务实专家

一稼，《美好人生运营指南》作者，人生教练，哈佛MBA“冯氏奖学金”获得者

直播链接：《帮她说》碰上了骗钱骗情的PUA，我能告他吗？”

>>>http://zhibo.sina.com.cn/eladies/pua

唐有讼&一稼做客《新浪会客厅》

新浪女性：一稼老师是不是听说过PUA这样一个听上去就像是外来词汇的这样一个课程？

一稼：是的，因为PUA是从美国来的，它的英文名词叫Pick—up Artist。中文翻译，中性的翻译是搭讪专家，和女孩子的撩汉是对等的，本身是中性的词汇，美国60年代开始的，那时美国性解放，大家追寻更好的关系，也是希望更多的自由，泡学从那个时候开始延伸起来。更多其实是帮助那些不是特别了解女性，不是特别了解如何和女性沟通，没有办法陷入爱河的直男但是又向往爱情的那些男性更好地学会如何让女性比较舒服的方式和他建立一个恋爱关系，这是一个比较高效的方式。那时60、70年代泡学就开始比较红火起来，70年代一个这写了一本《搭讪圣经》，很多人都看过这本书，他把这个东西写出来，大家就非常了解。2000年以后又有一位泡学专家，中文叫做“迷男”，他做了一个电视节目，用泡学的方式教一些比较不懂和女孩子交往的男性怎么样去搭讪，非常非常高效，正式把泡学带入了一个主流市场。所以，这的确是舶来品，但是它的起点其实是无害的，甚至对一些人是有用的。

新浪女性：刚才一稼跟大家讲，还是挺有效的一个课程，蛮不错的。但是它在中国发展得就非常邪乎，就开始有“情感操纵”，不光男性可以搭讪女生，直男没有这种情感经历的男生可以学习以后可以找到女朋友，慢慢地发展得更过分了，用“操纵情感”、“骗钱骗色”。

我接下来这个问题一定要请我们的唐博主给大家好好说一说，这样的课程到底在法律上是不是合法的？

唐有讼：我大概分析了一下，这个课程分几个类型，如果说它单纯是教我们如何与别人沟通，如何跟女性更好地相处，这个本身就像刚才一稼老师讲的它没有问题，因为它更多的是情感交际的途径。这个里面如果涉及到色情的东西，可能会有法律上的风险，但是这个风险是不是一定会引起直接的后果，还要看内容的本身。

如果仅仅轻微涉嫌一些色情和黄色，我们国家会有专门的扫黄打非的部门可以对它进行取缔，我们也可以进行举报，它涉及一些黄色的内容。如果它里边涉嫌教唆我们去强奸或者诱奸，这个可能就涉嫌犯罪。这个时候如果他教唆他人进行犯罪，他一定是违法的。因为我们国家机关不可能随便把它拘捕起来，需要我们相关的人员及时举报，公安机关获取证据之后才能最终获得法律的制裁。所以这个课程到底是不是违法，还要看它的内容到底怎样。

新浪女性：刚才我们提到记者在网上发现它有好多好多群，群里有好多学员，通过互相分享和交流怎么样控制这些被他们称之为“猎物”的这些女生，怎么样去骗钱，好像记者有说到，他们发现做课程的教师会给他们发很多很多资料，资料里涉及到先要包装自己，把自己包装成什么形象，去骗女生，再按照他们的步骤，一步一步地从宠物养成，他要给自己的宠物、猎物打上自己的专属的烙印，最严重的有一个自杀鼓励。如果到这个层面，是不是他们已经触犯了法律的准绳了？

唐有讼：是这样的，也还要看它里面到底是什么内容，如果交流仅仅是心得体会，可能更多是道德层面的东西，一般这种事情不会在网上大肆宣扬。如果说它里边涉及到发表一些视频，甚至一些录像，尤其是一些涉及淫秽的录像，它可能会涉嫌刑事犯罪，传播淫秽物品。如果以这个牟利更是犯罪。取决于行为性质本身的不同。

还有一个问题，分享资料，还要看分享的资料是什么内容，如果仅仅是文字描述，也很难说构成犯罪。但是如果是教唆他人自杀，教唆他人强奸，这种行为本身一定有问题。但是教唆也要有区别，理论上来讲是有些争议的，因为我们一个成年人，不可能随便听别人教唆自杀，因为我们是有自己主观判断，我们知道死亡的后果是什么样子的。对不对？当如果说我教唆的是一个未成年人，或者是没有自我判断能力的人、精神病人，甚至你采用一些其他控制的方法导致他人自杀，一定是犯罪。所以，取决于他的行为性质到底是什么模式。

新浪女性：刚才唐律师给我们讲了很多分级以及不同的行为在法律上是如何界定，刚才我们都没有提到的是骗钱的部分，接下来请唐律师再给我们讲一讲，如果涉及到钱方面的时候，因为它是包装出来的，比如我跟你交朋友，你给我多少钱支持我做生意，或者我要买房子，你给我多少钱。这种情况下算不算违法？

唐有讼：显然是这样，如果涉及到骗钱，诈骗罪核心是骗取钱财为目的，会产生一个法律后果，一个是金钱多少，骗10块、8块没有问题，因为是日常性质不是很恶劣的违法，比如说买个水果或者是买个什么衣服一般不要紧。

如果按照法律规定，骗取的金额在3000以上可能就构成犯罪。当然这个金额它会根据各个省的经济发展程度，它可以有些差异，但总体来讲，如果说到了3000这个线就可以称为数额较大，如果到3万就是数额巨大，10万以后可能就属于数额特别巨大，就是很严重的，所以逐级要增加它的刑罚内容。如果以诈骗为目的，骗了没多少钱，但是造成很严重的后果，让别人疯掉了，使别人自杀了，这是属于诈骗的严重情节，也可以依照诈骗的行为给他处罚。

所以，骗钱的问题要看金额大小，以及产生的后果严重程度。

新浪女性：刚才我们谈到了3000块钱的这个底线，从我们现在人的意识中肯定不会只在3000块钱就止步不再往前骗了。

唐有讼：其实很多诈骗是以恋爱为名义，两个人所谓共同相处，然后男方或者女方，其实也不光女孩受害，也有男孩受害，虚构一些所谓的投资，我要去创业，我要打理一个什么产业项目来骗取钱财，一般数额很高。因为涉及到能够被公安机关所关注的，能够使受害人拿起法律武器维护权利一定是很严重，一般骗个手机或者骗个电脑，可能很多人就选择算掉，不会去追究了。但是一旦涉及到数额很大的时候，肯定对他来讲是很严重的问题，所以他就需要报警，寻求法律的帮助。所以，但凡到了法律这个层面，都是数额很大的。

新浪女性：刚才您也提到了有些女性，我们先假定受害者还是女性，毕竟我们今天为女性发声。有些女性会选择通过法律途径寻求帮助，但是也有一些女性就算反应过来我上当了、我受骗了，她也不太愿意寻求法律帮助。就这种情感诈骗，我觉得好像是在我们整个社会上来说，大家都是一个很想把它隐藏起来的受害经过。一稼老师在这个方面能够给我们一些网友们、女性朋友们一些什么建议，给大家做一些心理建设，不要碰到了伤害就躲起来。

一稼：首先女孩子学会自我保护，现在我们有很多的问题是处于其实是这些骗子选择性地接触一些女孩子，这些女孩子普遍的特征是她可能对于爱情过于的依赖，她非常非常向往进入一个爱情，她本身也是处于要么心理不是特别强大，或者是非常单纯的一个性格，这样的人骗子比较容易骗到，所以他的目标人群本身就是选择一些可能出现了问题非常难以接受，或者说很好地处理的一些女性，因为他找的就是软柿子去捏。当这样的女孩子真正受到比较强大的挫折和冲击的时候，如果光靠你自己没有办法真正寻求到很好的出路和解脱，我建议你可以选择专家来帮助你，现在我们国内有非常好的一些心理咨询师、人生教练，也可以选择一些情感方面的法律律师，给出你一些非常专业的意见。很多时候我们自己身处险境，很难真正知道该怎么处理，朋友、家长也没办法真正帮我们看清楚一些问题。但是寻找一些专家帮你做出指点，我认为是比较安全的，也是一个比较高效的方法。

新浪女性：刚才一稼老师说的寻求专家帮助，这是我们一直想大家推荐的，把专业的事情交给专业的人去处理，给我们带来的利益不光是给您省钱、省时间，可能在心情上和你整个的生活的过程中间，你都会相对地放松一点、轻松一点，不至于越陷越深，越来越纠结。

为什么我们说到女性可能一碰到这种情况，一个可能是有点害羞，或者是她觉得这个东西实在说出来有点丢脸。还有一种情况，大家都觉得一旦涉及到法律层面的事情就特别复杂，流程特别的多，环节特别的多，我请唐律师给大家好好科普一下，如果我们想立案的话，在整个立案流程中都会涉及到哪些方面呢？

唐有讼：其实我的建议是先不要考虑去立案的问题，因为你要真的通过司法程序去解决问题的话还是很麻烦的。如果说确实是金额比较大，或者是造成很严重的后果，这时要坚决拿起法律武器解决问题。

这个立案分两种情形，一个是去公安机关报案，你只要作为被害人，及时把相关证据拿给公安机关，公安机关进行审查之后，觉得这个事情没问题，有可能涉嫌构成犯罪，他来给你处理。

第二所谓的立案，通过法院来解决这个问题。现在好一点，北京有很多地方有互联网法律，网上就可以提交我们的手续，把你受害的情况，当然这必须是民事案件，民事案件你要考虑到你是什么性质，给你这个钱，你到底是告什么理由，所以这恐怕就需要根据个案去解决一下，你到底是选择一个什么样的方式去解决。

当然最直接的就是去报公安，如果说公安解决不了的情况之下，我们去报民事的立案，通过民事诉讼程序也可以，但这个要分清楚你到底是有没有证据，而且当时你被骗钱的时候，你有没有留下客观有效的东西。如果你给的现金，那恐怕就很难要回来。

新浪女性：刚才您说的走公安报案的途径应该算是走刑事方面的。

唐有讼：对。

新浪女性：到法院去就是民事方面。

唐有讼：对。

新浪女性：您能不能给大家说一说刑事和民事，假设这个事情我们都报案成功或者立案成功，接下来能给到我们这些去寻求帮助的人，她能够得到一些什么样的支持或者是她能够得到一些什么后果呢？比如说是判刑？赔钱还是什么样的？

唐有讼：如果通过刑事报案给你解决，这个时候我们就可以通过《刑法》的追诉机制，一是给他判刑。第二，在过程当中你作为受害人，财产可以给你返还。所以，这是没问题的。

新浪女性：所以《刑法》既可以惩罚伤害者，又可以把钱财收回来。

唐有讼：对，如果这个钱经公安机关认定，很难认定构成诈骗的情况下，因为很多时候是披着恋爱的名义，内心的说法很难通过外在的证据表面出来，所以可能我们去立案的时候会碰到很多困难，也不要责怪谁怎么样，因为确实主观是不是骗你很难证明。你如果通过民事途径，恐怕就要分情况，这个钱给你是借款吗，好像不是。如果是赠予吗？赠予很麻烦，按照法律规定，一旦赠予很难要回来。

新浪女性：赠予就是给了。

唐有讼：关键是在恋爱过程中是一种彼此之间的情谊的行为，法律不会评价，给就给了，你愿意。所以建议女孩子和男孩子，给钱的时候一定要通过支付宝或者是微信。

新浪女性：您给支付宝和微信做了一个大广告。

唐有讼：而且一定要留言，我一直强调所有的情况下，包括我们朋友们，甚至包括给财礼，都要通过转账的形式留言，一个是证明你给了钱。更重要的是你的留言要有技巧，比如女孩子给男孩子留言，你说给他10万块钱，我给你留言，亲爱的，这个钱你先用着，也不着急还，就可以了。

新浪女性：不是给你一个大红包，上面写着“恭喜发财”。

唐有讼：这样的话你到了法院去，因为你是第一时间给了钱，又留了言，法院就说你看他给了钱，而且说不着急还，肯定双方是借款的行为，这时百分之百判还你。但是如果你说发个红包200，再发个红包800，再发个红包1000，再给个手表，不好意思，这是赠予行为，法院很难帮你要回来。

新浪女性：一个小的留言就能够形成将来帮你收回来的技巧。

唐有讼：当然留言不一定会要回来，但是比起没有来，肯定是比没有强得多的多。

新浪女性：留言也不一定能要回来？

唐有讼：当然了，留言不对呢？比如说“亲爱的我爱你”，给一笔钱，有什么用呢？更重要的是你要让对方看到“我喜欢你”的意思，而你要留一手的是你不着急还，说明是借钱。这是留言的技巧。

新浪女性：刚才我们聊的这些都是伤害之后，还是会有一些对大家的建议、处理方式。但是肯定我们是更希望说所有的人都可以不上这个当，不用去最后再处理这些受伤的过程。

我知道我们一稼老师新出了一本书，书里面有这样一个标题特别特别的吸引我，叫做《高质量脱单》，相信我们所有的单身女性朋友们对这个特别想知道、了解，我们请一稼老师给我们简单介绍一下，怎么样来高质量脱单。

一稼：高质量脱单往大了讲是希望找到和你三观一致，大家可以互爱，可以建立一个良好的长期的伴侣。往低了讲，千万不能被骗，也不能被这些泡学的人利用。

涉及几个东西，第一点，女性脱单的心态。其实心态对于任何事情都是最最重要的，我们在小时候考试的时候都知道，有些人可能成绩很好，他水平很高，但是他每次临考都紧张，所以发挥不出来，这样的话他考试成绩也考不好。而有很多人可能水平本身很一般，但是他心态非常好，每次考试都能够正常甚至超常发挥，所以女性脱单的时候帮助你高质量脱单，而且最少最少不被受骗，我们把心态摆正是非常非常重要的。

我们先讲两个女性常见的比较错误的心态，一种错误的心态是把爱情看作是必需品。什么叫做把爱情看作必需品呢？女孩子觉得我年纪大了，再不嫁没人要，或者父母逼婚必须结婚，否则他们在我耳边叨叨，我撑不住了，这时你会陷入扔进篮子的都是菜的情况，这个人即使和你的三观不一致，有原则性分歧，最差的是他就是一个骗子，你都看不到征兆，因为你特别想脱单。这种情况下你找到一个非常质量不高的伴侣的概率甚至被骗的概率是非常非常高的，这是一种不是特别建议的心态。

第二种不是特别建议的心态是把爱情看成是一个奢侈品。有些女孩子可能因为原生家庭父母不是特别幸福，或者是他和父母亲的关系不是特别好，或者是年轻时候受过一些男性或者是伴侣的一些伤害，觉得好的爱情是绝大多数人不可能获得的，也是我不可能获得的，他对爱情会有一个抵触心理，也会有一个非常非常防范的心理，对男人也是有一种不信任。

这样的心态下，好处是你很难被骗，因为谁都不信任。坏处是好的男人出现在你生命中你也没办法把握，因为你不敢相信这个东西真正的存在。

什么是正确的心态？正确的心态就是把爱情看作是一个轻奢品，什么叫轻奢品？如果出现好的轻奢品出现在你面前，你肯定买得起，但是你不急于买，慢慢找，正因为不是必需品，除非你特别喜欢，你不需要。这时女性就会散发出非常轻松、自然、向往、好奇，但是不急的状态。这样一个状态，首先对于好的可能的伴侣是非常有吸引力的，因为你的美好会吸引到男性，男性觉得我是受你的欢迎的，因为你有对爱情的向往，同时你非常的不急躁，你不是拉到篮子里都是菜，我也很希望把你的这样的美好带入我的生活，我也希望贡献到你的美好中来。这样的状态是很有吸引力的。如果你有这种状态，那些骗子或者搭讪达人，看到这个女孩子这么健康、这么正能量、这么强大的心态，可能就没有兴趣接触你，因为他在你这边成功的可能性非常非常低。

所以，女孩子心态摆正是超过50%的高质量脱单，也是防止自己被骗的一个很重要的点。

第二，心态摆正以后，女孩子也是要知道，我们究竟要找什么样的伴侣。当然如果你现在只是想谈个恋爱，也不在乎天长地久，这倒没关系，随便谈谈也没关系，注意不要被骗就好了。如果你是正儿八经想进入一段长期的爱情的，或者说想结婚，我就建议大家千万不要用找临时工的态度找一个合伙人，万一你找错人，接下去你要求爱情再好，再怎么经营也没有办法把这个东西拉到很高质量。

我在这本新书《美好人生运营指南》里面，有一整套帮助你怎么样理清，我们究竟想找什么样的伴侣的方法。因为我们传统来讲找伴侣，要三观一致，要门当户对，这些都没有错，但是太抽象，你没办法用。什么叫“三观一致”、“门当户对”？我们要把这个东西具像到你需要一个什么样伴侣的品质，跟你首先是没有原则性冲突。其次，可以和你经营起高质量的爱情。所以，知道自己要什么，你就可以在陷入任何一段爱情的时候都保持三分清醒，我是挺喜欢你的，但是我也有三分清醒，这才是我真正想要的伴侣需要具备的品质，你就可以不断地观察他，这个人是不是正直，他是不是有稳健的金钱观。如果一个男孩子跟你约会三个月就向你借钱，这是不是一个比较正常的？你想不想和这样的人走下去？他即使不是骗子，你是不是想和这样一个男性走下去呢？这其实都是我们在完全陷入没有办法自拔的情况下之前你得有三分清醒，而这三分清醒就是我们知道自己究竟要什么，知道自己要什么才知道自己不要什么，对不对？

接下来在知道你自己要什么的情况下，我们不能只对别人有要求，我们要对自己有要求，我们想要这么一个好的伴侣，把自己提升到这样一个高度甚至更高，才能把握这样一个伴侣。提升女性魅力自我的方式，我的《美好人生运营指南》有是有一整章。女生与生俱来一个很大的优势就是女性魅力，但是现在社会上女汉子太多了，大多数女孩子以一个刚硬的态度面对世界、面对工作、面对男性、面对自己的伴侣，这其实是一个非常不讨巧的方法。如何用一个非常好的方法，把你存在内心的女性魅力、能量给挖掘出来，以你最本真的面貌来对待这个世界、对待你的工作、对待你的伴侣，你就可以很轻松面对这个世界。

这本书里有“女性能量舞蹈”，这个练习你每次做20分钟，一周做两次，一到两周以后你的内心就可以通过这个女性能量舞蹈和女性魅力完成对接，你会觉得自己说话方式、思维方式都会不同了。所以，提升自己的魅力，把自己提升到和你想要的伴侣是一个阶层的，这是非常非常重要的一点。

最后一点，我们要打开渠道。经常有读者跟我说“一稼，我是体制内工作的，我身边都是女孩子，我碰不到任何男生”。

新浪女性：这种情况太多了。

一稼：但是我们自己把自己给堵死了，这个社会上有太多，新媒体这么发达，社群这么发达，完全可以参加一些兴趣爱好俱乐部，线上线下成长俱乐部，各种各样的方法。要知道我是哈佛MBA毕业，我有很多同学他们来读个MBA并不仅仅是为了学位，他也是希望在这里能够找到志同道合的另一半，因为这是个年轻的一些非常上进的人非常集中的一个地方。她投资两年读个MBA，一方面拿个学位，另一方面也是投资自己的未来。你不想读MBA，你身边有没有朋友他的校友会，你可不可以参加。现在的途径这么多，而这个世界上有很多人为了打开自己的渠道，花费非常多的精力和自己的努力。所以，你找一找自己有哪些渠道是可以充分利用和打开的，相信你一定找得到方法的。

新浪女性：一稼老师给我们广大女性朋友说的这个特别特别有效的高质量脱单，其实还是从每个人自身的能量积蓄做起，一定要使自己先强大起来。

唐老师刚才在旁边一直在笑，也在点头，唐老师作为在这个舞台上的男性代表，刚才听了一稼老师的分享，您觉得对女性来说，更刚强一点还是更柔弱一点好？

唐有讼：这个话题不太好讲，刚才一稼老师从战略上已经给大家做了指导，我谈具体的战术。

因为实际上我们很难区分一个人靠谱还是不靠谱，我们可能两个人生活在一起5、6年，才发现他有各种各样的毛病，人有的时候会隐藏，会藏得很深。所以，我的建议：

第一，我身边有很多我的同学还没有结婚。

新浪女性：哇，我觉得在这儿插播一个广告，大家一定要关注唐有讼博主，他这里还有很多很多待发掘的青年才俊。

唐有讼：他们很年轻，工作、收入都非常好。但是像刚才一稼老师讲的，他们确实不着急结婚，很优雅，确实自身会有很特殊的气质，很多人觉得非常好。确实不用太着急。但是我们又有很世俗的生活，家长确实催，怎么办？还得接触。建议是放手去爱，但是给钱的时候要谨慎。有一天爱不在了，钱能要回来。

新浪女性：您说的这些是不是在工作中确实有一接触到这种类型的案件？

唐有讼：当然。包括现在很多时候，农村也好，城市也好，都有彩礼的概念，很多人给了彩礼以后，一般男方的家长给女方家长的形式，而且现在随着人们的生活水平提高了，这个彩礼会很多，以前是1000，后来是10000，后来是30000，还有金饰、银饰，很多人拿到彩礼之后不跟你结婚了，我走了，这时你再要彩礼，人家说没拿彩礼，因为给的是现金，没有证据。这而对方在不认可的情况下，你又没证据你给了彩礼，这个钱就没有了。因为情侣之间日常的赠予是没办法要回来的，不管额度有多么大，只要符合你的消费习惯，不是说明显的被受欺骗而给的，你很难如果分手了，给你买的电脑要回来，因为赠予结束了，一般情况下没办法要回来。但是彩礼，因为是结婚目的去的，是一个约定，我要跟你结婚。如果这个婚姻结不成，按照习惯也好，按照法律也好，都应当是返还的，但前提是你得有证据证明你给了这个钱。所以，我们法律看证据。我们始终认为一点，法律从来不会给什么人撑腰，它只会给证据撑腰，这是我们今天来讲很多人打官司也好，很多人解决问题，老是埋怨法律怎么样，法律不会保护任何一个人，也不会欺负哪个人，它只会保护证据。

新浪女性：您也给大家说一说，除了刚才我们说通过网络转账，加上比较有技巧的留言，在生活中，比如说我真的遇到了情感诈骗的骗子，可能还有哪些作为证据要保留下来的？

唐有讼：一个是你们日常聊天的记录，因为现在很多人用微信会删掉，你要保留一下，你的通话记录，通话记录如果在谈到借钱或者是关键问题的时候，有些手机是有一键录音功能的，当然现在某些手机不行，你要用那种手机，你可以录音。长个心眼。但是实际上我们每个人作日常交往当中不可能推理别人是骗子，很难去做。但我们至少要做到我们要长个心，一旦谈论到财务的时候，心里边就要有一个数，小额的无所谓，日常的三千、五千的无所谓，但是一旦大额金钱，心里面一定要有数，这样即便是骗了感情，骗不了钱。因为感情骗和不骗有时很难区分，后来分手了怎么办？我不爱你了，没有办法。法律不管感情，只管财物。

新浪女性：您刚才说的如果我们谈恋爱的过程中，不管送的额度稍微大一点还是稍微小一点，法律不太支持要回来。

唐有讼：首先你很难证明买过。

新浪女性：有发票呢？

唐有讼：证明你给他了吗？又没有录像，他不承认很难讲。再一个，因为这是双方在情感交往过程中的一种日常的交流就跟我为你倒一杯水，你请我吃个饭是一样的道理，是日常情谊，法律不做过多评价。再一个，法律就算做评价，一旦交往结束，没有正当理由一般要不回来。

新浪女性：什么是正当理由？

唐有讼：正当理由，有这种情况，比如说夫妻之间，比如说我把和我爱人共同的财产送给了小三，这个时候我是非法处分了夫妻的共有财产，这个时候我的媳妇儿可以告我，问这个小三把钱要回来。

新浪女性：是全部吗？

唐有讼：全部都要要回来，因为本身这个处置是无效的，但是这种情况很少。

新浪女性：还是回到今天情感诈骗的话题上来，刚才我们说情感诈骗，一旦挂上情感，好多事情都不太好判断了，再请唐律师给我们大家好好说一说，如果只是诈骗的话，在法律上是怎么定义的？

唐有讼：诈骗就是非法骗取他人财务为目的。所以你说情感诈骗，这个说法其实是我们生活的一种用语，骗情和骗色、骗泡，就是日常生活当中人们对这种行为的一种排斥，本身没有法律上的意义。

一稼：如果他不是以一个真实的身份和你交往，这算不算情感诈骗？

唐有讼：这算情感诈骗，但是他只要没骗你的钱，就不是诈骗罪。如果你作为平台来讲，比如找对象的平台，你给我隐匿了一些信息，因为通过你找到这个人，我造成了财产损失，我倒是可以找一些损失，但是如果说诈骗，要有一些经济的往来才能说是诈骗，因为虚构事实，隐瞒真相，以恋爱的目的骗取你巨额的钱财，一定构成诈骗，但是如果没有后面的情节，仅仅是我们的情感没谈好，仅仅是和你谈了一场有开始没有结局的爱情，这个东西法律不管。

一稼：我会觉得很奇怪，为什么女孩子认识一个男孩子半年不到就会把大量的钱财给到另外一方呢？这个其实大家本身自我保护意识，财产上可能不是和你真的要结婚的话，也不用那么多共享吧。

新浪女性：刚才一稼老师说的这个是我们很多人在面对第一次听到PUA，比如大量榨取钱财，让女性心灵受到损伤，都觉得很奇怪，明明这是一个人渣，为什么这么多女性上当呢？但是咱们聊到这儿，我必须给大家继续讲一讲PUA到底有些什么样的行为，会让这些女性一步一步地走进去。

他们是这样的，首先，它的这个教程里是五步骤的陷阱，一个分步的课程。第一，先是诱惑，不管是用包装出来的外表也好，包装出来的身份也好，去吸引这些可能相对内心不那么坚强或者没有那么独立的女性，她对情感更渴望一些的女性，先吸引她。吸引上来之后，他用的是什么方法呢？他用的是征服。征服包括的是你可以是言语侮辱她，你甚至可以是打她，你也可以让她行为上跪在那里，或者是精神上侮辱的一些行为调教她们，让她们服从。

唐有讼：但这个调教是在哪儿？

新浪女性：两个人的行为，两个人在一起，女生和男生之间，听上去很可怕。

唐有讼：这就是法律问题了。如果说你侮辱，严重的情况之下我们可以说他有侮辱罪，这时你可以自己到法院去提起刑事自助，但是取证很难。

新浪女性：如果这个过程中不小心录音，是不是有效？

唐有讼：你录音没问题，当然可以录音。

唐有讼：而且录音是证据，你即便是取的方法不太那么正当，法院都会支持，因为我们不可能要求每一个取证都像访谈一样在镁光灯下，不现实。只要你取证不是明显违背公序良俗，违背道德风尚，法律就会认可这个证据的真实性。比如打她，如果造成伤害，我们可以举证追究责任。如果打伤了我，我可以要求你赔偿，最起码医疗费、误工费要赔偿我。如果说所谓的征服，有强奸的行为，只要那一刻你说我不愿意，而且是在强制的情况下和你发生关系，那好，你一举报，很快就能抓起来。

新浪女性：所以在刚才第二段的时候，还没有进入到要钱的环节里，就已经有了违法。

唐有讼：对，如果这个过程中，你说的调教，就有故意伤害、非法拘禁、强奸、侮辱，每一条都够他被捕，但是你要有这个意识，这时法律就很重要，女孩子遇到调教这种事情，要坚决报警。

新浪女性：我们把它从第三人称去看、去捋了之后，发现你接触的这个男生开始出现这种类型的行为的时候，其实不是一个正常的情感交往的过程了，它已经进入到，它可能有目的地去做这些事情了，这时候一定要提醒自己要警醒，要注意，要准备，如果他确实是很可怕的一种状态发展下去的话，你一定要准备着离开他了，这是我们刚才讲到的第二步，征服的部分。

第三步之后，除了情色的部分，就开始是钱财了。钱财可以是小额先要，然后大额的一点一点的增加，然后说“你不给我你不爱我，你对我不好，我还有其他的女性朋友对我足够好”，其实就是精神和心理包括钱财上面的多重压榨。这个时候当真正开始要钱的时候，一开始女性朋友们基本上都是挡不住的。我今天钱不够了，你给我买个单吧？咱俩一块儿吃饭，你买单吧。接下来说我今天手头不够了，你给我再转个一千块钱吧。等你逐渐逐渐发展下去的时候就变成大额了，甚至最严重的情况下，他是要你卖掉你的房子，关掉你的公司，把钱付给他。

这种情况下，我觉得我们所有的女性朋友千万千万记住，不要走到这种情况，这种情况已经非常极端了，而且到了这种情况下，一旦你把这个转成了现金给到他的手里面，那就没有办法追回了。

我看唐律师已经开始摆手了。

唐有讼：要看情节，确实有一个骗取的行为，这个钱可以累加，不是单笔算。

再就是说一般意义上来讲，男同志，像我，我就是属于直男的概念，一般咱们请客吃饭，平时我们自己出钱。如果一个男同志三番五次让你去买单，至少证明这个人首先经济上不宽裕，你要考虑这一点。你结婚是要过日子的，你经济上那么拮据，当然我们不是歧视贫困，你这么拮据还搞得这么花哨，你就有问题。第二，你老是让我给你买单，我看了那篇文章说增加女孩子对男孩子所谓的依赖感，你就要琢磨，你不能老这样，单方面的付出一定有问题。不管是朋友也好，还是爱你的人也好，你老是单方面付出这里面就有鬼。

一稼：完全同意，我非常非常建议女孩子在进入一段感情之前要想清楚自己想要的人需要具备什么样的品质，因为你进去了以后，陷入爱情，我们女孩子都是很纯的，爱情就是爱情，不想太伤感情。

新浪女性：对，谈钱伤感情。

一稼：还是会为爱你做很多事情。但是如果你脑子里是有一个尺度，我要的人是需要具备这样一个品质的，包括稳健的金钱观，这个时候你脑子里就会有一个雷达出现，这个人这样子可能不符合我的要求，他就有问题，这样的话你其实就可以非常主动辨别一些完全不符合你要求的男性，无论他是不是骗局。

新浪女性：网友的问题其实挺有意思，跟我们这个环节本来讨论的骗钱、骗情的PUA稍微有点延伸。她就说其实现在社会上有很多很多交往的情况，就容易存在着互相伤害，甚至是说可能会有一些违法的行为，比如说身体的伤害。当有一个人不停地要接近我，但我想离他远一点，甚至是我想拒绝跟他交往，这种情况下有没有法律来保护我们女孩子能够离这种人远一点呢？

唐有讼：要看行为的情节。一般来说男同志想和女孩子谈恋爱，纠缠一下有时在楼下喊一喊，恐怕在日常生活当中经常见的，法律也不管。但是如果严重地影响他人的生活，法律是管，但是他管得很慢，因为你要通过你去报警也好，警察说你这个是民间纠纷，因为没有造成伤害，不管。你到法院去，法院从立案、开庭，一审、二审，可能几个月就过去了，这个事情起不到真正好的效果。当然还有一些所谓的比如说像在家庭当中的人身保护制度，也需要申请，很麻烦。更多的我们其实要把这些问题不要把它泛法律化，一定要把它作为一种生活智慧来处理。

比如说有人骚扰我，你让男同事跟你一起走就行了，说是你男朋友。

新浪女性：但不能一直麻烦。

唐有讼：但是一两次之后不会来缠你。

新浪女性：唐老师在这方面稍微有点天了真，社会上其实还是很复杂，而且这种坏人还挺多，不知道一稼老师在美国有没有经常能看到，我们能看到的影视剧里会有这种情节，申请人身禁止。

唐有讼：咱们也有。

一稼：保护证人。

新浪女性：您可以稍微给我们讲一讲这方面的事情。

唐有讼：但是我说了这个东西是有期限的，就给你保护一个月，一个月之后怎么办呢？所以，一定要把它不要泛法律化，还是把它放在生活当中，通过日常的交往，坚决地抵制。其实我们见坏人见了很多，不是见的少，我们生活当中，因为有法律问题的人，要么被人害了，要么自己就是害人的那个人，或者双方都有过错，肯定都是这种情况。所以，它一定是有问题。

这种人有很多，但我们的态度本身很重要。如果我们有时候坚决的态度，喝止的话，一般情况下不会怎么样。今天不要缠着我，明天打电话又接了，后天给你东西又要了，不可能分开，等于你自身有过错，导致人家天天缠着你，怪谁啊。

一稼：女孩子真的要学会自己保护自己，真的像唐老师说的，很多事情我们没法通过法律，除非他犯法，法律可以真的帮你一把。如果只是这个人死缠烂打影响你的生活，但是没有真的怎么样，还是像唐老师说的，真的非常坚决，以很清晰的态度拒绝对方，不要和稀泥，好像不好意思，我暗示你，你应该知道我不想和你继续在一起，但是你其实也没有明显说，所以男生只要有一线希望还会怎么样，或者觉得你是软柿子，继续缠着你，相信有一天能够感化你。

如果女孩子非常坚定，我们有女性魅力，但是内心很坚定自己要什么不要什么，给男性一个很清晰的信号，同时对方万一有些什么暴力倾向甚至是一些精神上的问题，还是期望你给自己带一点防狼小武器，保护一下自己，因为男同事不可能一直和你在一起，万一对方图谋不轨，再报警就晚了。准备一些防狼武器，保护一下自己，不要伤害对方，我们是保护自己最好的方法，当自己很强大，我们有很好的方法的时候，这时坏人对你也没有太大的兴趣，因为你的难度太高了。

新浪女性：刚才一稼在提到防狼的小喷雾，别伤害意图侵犯你的人。其实最近网上有这些行为，正当防卫和防卫过当，中间有一个法律的知识，请唐老师给大家说一说。

唐有讼：针对女孩子，本身她是属于相对弱势的一方，如果采取一种故意伤害甚至是有强奸的行为，一般意义上的骚扰，比如打电话，在门口等你，可能不构成你人身上的威胁，所以不能一来就给你喷雾，也不太合适。一旦有动手，坚决喷，不用害怕，咬定他先动手就完了，因为警察肯定当场处理，一问这个情况，你说清楚之后，可以认定，因为你没有给他造成严重伤害，喷雾也好，喷剂也好，都是瞬间的，比如瓦斯什么的，眼睛流泪，对身体不会造成伤害，一会儿就好了。如果他严重倒要强奸的程度，这是法律规定的，对于当街行凶、故意杀人、抢劫强奸，你把他当场就像白衣大哥一样，当场打死都不算是防卫过当，法律其实是保护我们弱势群体，只不过说我们不能泛化地使用这种手段，因为要严格来限制，否则大家都去……

新浪女性：对，我就说你强奸，给了你一刀。

唐有讼：那个肯定不行，一般的骚扰我们拒绝，严重的骚扰可以用喷雾，再严重的可以正当防卫。

新浪女性：太感谢唐老师最后给广大女性科普的正当防卫和防卫过当的差别。今天的《帮她说》就要到此结束了，也非常欢迎我们两位嘉宾来到我们的演播室，给大家进行情感和法律上两方面知识的一些讲解和科普，接下来如果大家有情感和法律上的问题，可以在新浪女性的微博上给我们留言，我们也会从中挑选，看哪些问题是大家特别关注的，我们也会邀请法律专家和情感专家来到我们的演播室，跟大家继续地聊天。

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