【帮她说】分手后如何追讨回恋爱期间的金钱付出？

我一直强调所有的情况下，包括我们朋友们，甚至包括给财礼，都要通过转账的形式留言，一个是证明你给了钱。更重要的是你的留言要有技巧。

近年来“情感诈骗”的新闻屡见不鲜，甚至出现了一个新名词新团体，“PUA”，字面意思是“搭讪艺术专家”。据相关人士介绍，早期PUA只是分享男性如何通过技巧和心理学应用，去接近、搭讪自己喜欢的人，但后来演化成骗色、骗财的手段，设立所谓步步陷阱的情感操控术，甚至不惜会导致对方自杀来达到情感操控目的。情感一直是女性的软肋，这也是行骗者屡屡能得手的原因，可事发之后真的能追回被骗款，让行骗者受到法律制裁吗？并不是那么容易的，所以为了替大家敲响警钟，今天我们请来两位嘉宾来跨界对谈PUA情感诈骗的那些事儿！

唐有讼，知名法律博主，法律务实专家

一稼，《美好人生运营指南》作者，人生教练，哈佛MBA“冯氏奖学金”获得者

直播链接：《帮她说》碰上了骗钱骗情的PUA，我能告他吗？”

>>>http://zhibo.sina.com.cn/eladies/pua

唐有讼

新浪女性：刚才一稼老师说的寻求专家帮助，这是我们一直想大家推荐的，把专业的事情交给专业的人去处理，给我们带来的利益不光是给您省钱、省时间，可能在心情上和你整个的生活的过程中间，你都会相对地放松一点、轻松一点，不至于越陷越深，越来越纠结。

为什么我们说到女性可能一碰到这种情况，一个可能是有点害羞，或者是她觉得这个东西实在说出来有点丢脸。还有一种情况，大家都觉得一旦涉及到法律层面的事情就特别复杂，流程特别的多，环节特别的多，我请唐律师给大家好好科普一下，如果我们想立案的话，在整个立案流程中都会涉及到哪些方面呢？

唐有讼：其实我的建议是先不要考虑去立案的问题，因为你要真的通过司法程序去解决问题的话还是很麻烦的。如果说确实是金额比较大，或者是造成很严重的后果，这时要坚决拿起法律武器解决问题。

这个立案分两种情形，一个是去公安机关报案，你只要作为被害人，及时把相关证据拿给公安机关，公安机关进行审查之后，觉得这个事情没问题，有可能涉嫌构成犯罪，他来给你处理。

第二所谓的立案，通过法院来解决这个问题。现在好一点，北京有很多地方有互联网法律，网上就可以提交我们的手续，把你受害的情况，当然这必须是民事案件，民事案件你要考虑到你是什么性质，给你这个钱，你到底是告什么理由，所以这恐怕就需要根据个案去解决一下，你到底是选择一个什么样的方式去解决。

当然最直接的就是去报公安，如果说公安解决不了的情况之下，我们去报民事的立案，通过民事诉讼程序也可以，但这个要分清楚你到底是有没有证据，而且当时你被骗钱的时候，你有没有留下客观有效的东西。如果你给的现金，那恐怕就很难要回来。

新浪女性：刚才您说的走公安报案的途径应该算是走刑事方面的。

唐有讼：对。

新浪女性：到法院去就是民事方面。

唐有讼：对。

新浪女性：您能不能给大家说一说刑事和民事，假设这个事情我们都报案成功或者立案成功，接下来能给到我们这些去寻求帮助的人，她能够得到一些什么样的支持或者是她能够得到一些什么后果呢？比如说是判刑？赔钱还是什么样的？

唐有讼：如果通过刑事报案给你解决，这个时候我们就可以通过《刑法》的追诉机制，一是给他判刑。第二，在过程当中你作为受害人，财产可以给你返还。所以，这是没问题的。

新浪女性：所以《刑法》既可以惩罚伤害者，又可以把钱财收回来。

唐有讼：对，如果这个钱经公安机关认定，很难认定构成诈骗的情况下，因为很多时候是披着恋爱的名义，内心的说法很难通过外在的证据表面出来，所以可能我们去立案的时候会碰到很多困难，也不要责怪谁怎么样，因为确实主观是不是骗你很难证明。你如果通过民事途径，恐怕就要分情况，这个钱给你是借款吗，好像不是。如果是赠予吗？赠予很麻烦，按照法律规定，一旦赠予很难要回来。

新浪女性：赠予就是给了。

唐有讼：关键是在恋爱过程中是一种彼此之间的情谊的行为，法律不会评价，给就给了，你愿意。所以建议女孩子和男孩子，给钱的时候一定要通过支付宝或者是微信。

新浪女性：您给支付宝和微信做了一个大广告。

唐有讼：而且一定要留言，我一直强调所有的情况下，包括我们朋友们，甚至包括给财礼，都要通过转账的形式留言，一个是证明你给了钱。更重要的是你的留言要有技巧，比如女孩子给男孩子留言，你说给他10万块钱，我给你留言，亲爱的，这个钱你先用着，也不着急还，就可以了。

新浪女性：不是给你一个大红包，上面写着“恭喜发财”。

唐有讼：这样的话你到了法院去，因为你是第一时间给了钱，又留了言，法院就说你看他给了钱，而且说不着急还，肯定双方是借款的行为，这时百分之百判还你。但是如果你说发个红包200，再发个红包800，再发个红包1000，再给个手表，不好意思，这是赠予行为，法院很难帮你要回来。

新浪女性：一个小的留言就能够形成将来帮你收回来的技巧。

唐有讼：当然留言不一定会要回来，但是比起没有来，肯定是比没有强得多的多。

新浪女性：留言也不一定能要回来？

唐有讼：当然了，留言不对呢？比如说“亲爱的我爱你”，给一笔钱，有什么用呢？更重要的是你要让对方看到“我喜欢你”的意思，而你要留一手的是你不着急还，说明是借钱。这是留言的技巧。

唐有讼：包括现在很多时候，农村也好，城市也好，都有彩礼的概念，很多人给了彩礼以后，一般男方的家长给女方家长的形式，而且现在随着人们的生活水平提高了，这个彩礼会很多，以前是1000，后来是10000，后来是30000，还有金饰、银饰，很多人拿到彩礼之后不跟你结婚了，我走了，这时你再要彩礼，人家说没拿彩礼，因为给的是现金，没有证据。这而对方在不认可的情况下，你又没证据你给了彩礼，这个钱就没有了。因为情侣之间日常的赠予是没办法要回来的，不管额度有多么大，只要符合你的消费习惯，不是说明显的被受欺骗而给的，你很难如果分手了，给你买的电脑要回来，因为赠予结束了，一般情况下没办法要回来。但是彩礼，因为是结婚目的去的，是一个约定，我要跟你结婚。如果这个婚姻结不成，按照习惯也好，按照法律也好，都应当是返还的，但前提是你得有证据证明你给了这个钱。所以，我们法律看证据。我们始终认为一点，法律从来不会给什么人撑腰，它只会给证据撑腰，这是我们今天来讲很多人打官司也好，很多人解决问题，老是埋怨法律怎么样，法律不会保护任何一个人，也不会欺负哪个人，它只会保护证据。

新浪女性：您也给大家说一说，除了刚才我们说通过网络转账，加上比较有技巧的留言，在生活中，比如说我真的遇到了情感诈骗的骗子，可能还有哪些作为证据要保留下来的？

唐有讼：一个是你们日常聊天的记录，因为现在很多人用微信会删掉，你要保留一下，你的通话记录，通话记录如果在谈到借钱或者是关键问题的时候，有些手机是有一键录音功能的，当然现在某些手机不行，你要用那种手机，你可以录音。长个心眼。但是实际上我们每个人作日常交往当中不可能推理别人是骗子，很难去做。但我们至少要做到我们要长个心，一旦谈论到财务的时候，心里边就要有一个数，小额的无所谓，日常的三千、五千的无所谓，但是一旦大额金钱，心里面一定要有数，这样即便是骗了感情，骗不了钱。因为感情骗和不骗有时很难区分，后来分手了怎么办？我不爱你了，没有办法。法律不管感情，只管财物。

新浪女性：您刚才说的如果我们谈恋爱的过程中，不管送的额度稍微大一点还是稍微小一点，法律不太支持要回来。

唐有讼：首先你很难证明买过。

新浪女性：有发票呢？

唐有讼：证明你给他了吗？又没有录像，他不承认很难讲。再一个，因为这是双方在情感交往过程中的一种日常的交流就跟我为你倒一杯水，你请我吃个饭是一样的道理，是日常情谊，法律不做过多评价。再一个，法律就算做评价，一旦交往结束，没有正当理由一般要不回来。

新浪女性：什么是正当理由？

唐有讼：正当理由，有这种情况，比如说夫妻之间，比如说我把和我爱人共同的财产送给了小三，这个时候我是非法处分了夫妻的共有财产，这个时候我的媳妇儿可以告我，问这个小三把钱要回来。

新浪女性：是全部吗？

唐有讼：全部都要要回来，因为本身这个处置是无效的，但是这种情况很少。

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