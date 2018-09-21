该不该为了孩子而选择不离婚？怎么正确对待离婚？

矛盾

如果夫妻俩一起为孩子们硬绑在一起，那么夫妻之间的不快乐，会让孩子看到很多不好和不和谐，以及两个陌生人似的夫妻、或两对夫妻每天争吵的影响，远远超过离婚对孩子的影响。如果真的为孩子好的缘故，还是趁早分开的好。

那么，该不该为了孩子，而选择不离婚？怎么正确对待离婚？

一、离婚尽量不要瞒着孩子

既然孩子对信息的接受程度很高，离婚的父母还需要担心什么呢？他们早已通过电视、其他方式对离婚有深刻的理解，他们比想象的更成熟，更以平静地态度去面对父母离婚这个事情。

二、父母争吵对孩子的影响

冷战或争吵的夫妻对孩子的影响更大。这种状态下的夫妻对孩子的关注较少，孩子可能会因父母的不和谐关系而产生各种不良情绪。这将会传达给孩子，虽然父母是无心的，但这种无意识已经对孩子的一生已造成了很大的影响。

孩子

三、夫妻关系恶劣对孩子的价值观产生不利影响

夫妻关系不和睦，最终可能会影响孩子对婚姻和未来生活的扭曲价值观，夫妻应该衡量离婚的好与坏。

四、能在孩子面前扮恩爱，就可以选择不离婚

如果面和心不和的两夫妻，在孩子面前强行扮演超级恩爱的场面，如果是这种情况，完全是不需要离婚的，那为什么还要想离婚呢？只要互相再努力一些，就可以有很好的婚姻家庭生活了，只要把恩爱戏加码变得24小时就可以了。

五、如果夫妻之间的矛盾可以化解，就不要选择离婚

夫妻之间的矛盾纠纷，如果不是无法挽回的，那么可以进行一些调整，这样当关系可以得到改善，那么就可以不需要离婚了。如果能够有改善和调整的能力，并且夫妻之间的关系变得更加和谐，那么为孩子不要离婚是值得的，这种状态更有利于孩子身心的健康成长。

如果为了孩子暂停离婚，或者根本就不打算离婚，就应该找到一种方法来改善夫妻之间的关系。否则，只保留一对夫妻家庭的空壳，让孩子感觉不到家庭生活的温暖和幸福，这样对孩子反而是一种无形的伤害，这种情况下，离婚比不离婚好。能够走到一起是一种缘分，要多加珍惜，如果有可能要尽可能地修复夫妻关系。只有真正意义上的完整家庭才能给孩子带来幸福和快乐。

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