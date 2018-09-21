恋爱老失败怎么办？心理角度解码恋爱失败。

人们在恋爱中，常常有一些不健康的心理，这些不健康的心理最终导致了恋爱的失败。

失落

人们在恋爱中，常常有一些不健康的心理，这些不健康的心理最终导致了恋爱的失败，恋爱失败会给带来心灵的阴影和伤害，从而影响心理能康，了解恋爱失败的原因，能够避免我们在恋爱中栽跟头，从而使得恋爱顺利，心情愉快，生活幸福。

导致恋爱失败的心理原因主要有哪些？

一、苛求对方完美救的心理

年轻人往往在择偶之前，心里住着一个自己想象出来的异性的形象，这种形象的形成的根源大多来源于文学作品中或者电影、电视中的明星人物，他们常常迷恋虚拟的那个人，结合自己丰富的想象，最终形成了自己心里的那个异性形象，当双方恋爱时，总是以自己内心那个虚拟的人物与现实世界中的人物对比，久而久之，心理会产生极大的失落感，最后，双方矛盾不断激化。

矛盾

二、大男子或女强人主义心理

在现实生活中，很多年轻人仍然深受传统观念的影响，特别是一些男青年，总觉得只有对方在各个方面都不如自己时，自己才有优势，才能确立威信，结婚之后才能成为家庭的权威。受到这种不良传统思想的影响，很多青年都不敢和那些自己喜欢，但比自己优秀的女性交往。同时，女青年在择偶时，也经常要求对方在经济条件、社会地位、学历、工作等方面高于自己，否则就会产生一种“失落感”。

三、攀比心理

有些女性有着强烈的虚荣心，她们在择偶时常常以朋友的配偶做参考，如果自己的恋人比不过朋友的恋人，那么她们就会有一种强烈的自卑感，觉得自己在朋友面前很没有面子，所以会嫌弃自己的恋人，不能正确地认识自己和恋人，有些人看自己的时候只看优点，看别人的时候只看缺点。错误的认知过分地抬高自己的价值，这就使得他们无法欣赏恋人身上的好处，拉大了和恋人之间的距离，结果使本来有希望进一步发展的恋情夭折了。

恋爱失败并不可怕，可怕的是，你找不到失败的原因，生活中，我们常常听见失恋这个词，当我们从心理角度来解码失恋，你会找到不一样的答案。当然，恋爱失败不一定都是坏事，它教会我们成长。只有在恋爱中拥有正确的恋爱心理，才能有幸福的爱情。

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