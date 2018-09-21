为什么你们这么喜欢大叔？ 因为大叔暖心气质好

在我们的生活中，很多的女孩其实非常喜欢大叔，觉得和一些自己同年龄的人谈恋爱似乎总是找不到安全感。

爱慕

在我们的生活中，很多的女孩其实非常喜欢大叔，因为和一些自己同年龄的人谈恋爱似乎总是找不到安全感，而大叔们因为已经历经风霜，不仅非常的帅气、气质独特，而且还懂得照顾人，会让自己感受到一种非常温暖的存在，而且还不会像同龄人一样和自己斗嘴，所以很多人喜欢大叔也是不无道理的。

为什么大家都喜欢大叔？

1、除了帅还有气质

很多的女生简直是控制不住自己喜欢大叔的小心灵，因为大叔们的举手投足都非常的帅气，具体表现为一种干净利落干练，甚至还会出现一种霸道总裁的感觉，而自己就会非常喜欢这种被霸道的人温柔以待的感觉。

2、不会让你去嫉妒

因为大叔们知道自己喜欢什么，不喜欢什么，所以他们会和你不喜欢的人保持合适的距离，所以根本就不会给你留下任何嫉妒的余地，这样的人根本就是小女生的菜！

3、恰到好处的行为

因为大叔们也经历过很多的人情世故，所以他们所说的话、做的事都是一种恰到好处的感觉，他们不会用一些非常猥琐的语言去和你开不太好的玩笑，也不会用一些幼稚的行为来让自己生气，他们的所有行为似乎都是那样的恰到好处又正如其份，合了自己的意。

4、说不完的故事

其实很多的大叔们不仅会做一手好菜、照顾好一个人，他们还非常的幽默风趣，经历了世间沧桑的他们却能够说出很多让自己觉得非常神奇的故事，这些故事简直一步开始移不开身来。

5、很愿意拥有一段稳定婚姻

因为大叔们本就到了一个结婚的年龄了，所以他们和那些自己就还没有浪够的年轻人对比而言，他们更愿意拥有一段稳定的婚姻，所以和大叔们恋爱往往就是在做好结婚的打算了。

6、他的朋友和他都是一个年龄段的

因为大叔接触的人或者是周围的朋友基本上是和他一个年龄段的，所以根本就不用担心自己这么小的年龄、这么美貌的容颜还斗不过那些老巫婆了。

其实爱情本就是两个人之间的事情，而且好的爱情本就是一个相互的过程，所以要想让自己变得更加的开心，就应该和一个适合自己的人在一起，如果自己喜欢的大叔，就试着做大叔的小媳妇，听着他的安排并且对他温柔以待吧。

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