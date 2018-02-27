每一段爱情都来之不易，每一次离别都痛彻心扉，没有人能够永远陪着你，也没有人能够把你当做生命里的全部，我们都要有自己的生活，都要好好的生活。

文章原标题：你曾经来过，我曾经爱过

文章来源微信公众号：听语

文 | 粥先生

图 | sorry贾骨文

有些人的出现只是丰盈了你生命里的一段时间，时间一到他或她便消失的从此不见。我们会很惋惜，也会很难过，但是有些人注定了有缘无分。

经历过诸多的感情之后我们发现，有些感情只是一种经历，它不会有什么结果，却也让你曾经倾尽所有孤注一掷。

在感情的世界里，总会有人教会你如何去爱，也总会有人让你懂得如何放弃一段不美好的感情。那些我们曾经经历过的，毕竟都曾绚丽过你的人生。

一见钟情

我和她是家里介绍的，见过几次面我就是喜欢上了她，虽然我不相信一见钟情，但是我很喜欢和她在一起的感觉，很舒服让人放松。

我开始走在追逐爱情的道路上，怕追不上就会失去本该属于我的一切，从每天早晚问候，到按照她的喜好选择，这都是我不曾做过的。

但一切感觉都值得，我理解她是一个反射弧有点大的小公主，我去开导，自己要努力要换位思考，理解别人就是理解自己。

憧憬生活

情人节那天她答应我了！我很开心我都开始憧憬自己未来的生活。可是冬天的一丝凉意让我这颗炽热的心透着冰凉。

我想要去挽留，可是一份只有我一个人来付出感情的爱情，没有办法再继续维持下去了，我有了2018第一张好人来。

这就是我的经历，不是像孟姜女哭长城那般真挚，但对于我来说真的是很有意义。

每个人的生命里都会陆陆续续出现不同的人，开始的时候你或许不明白他出现的意义，可是当他离开的时候，你忽然间懂得，也会忽然间长大成熟。

他们陪你走过这一程不为别的，只是希望你能更好的生活，也希望你能看清这个世界，并为此更有勇气的去生活。

每一段爱情都来之不易，每一次离别都痛彻心扉，没有人能够永远陪着你，也没有人能够把你当做生命里的全部，我们都要有自己的生活，都要好好的生活。

很多事情我们以为就这样不了了之了，没有缘由没有结果，但过了一段时间之后才懂得，结果并没有想象中的那么重要，重要的是你曾经来过，我曾经爱过。

原谅那些离开的人，释怀那些没能熬到结尾的故事，人生终究需要向前看，我们不能频频回头，追忆那些已经不可能的人。

未来的路还很长，谢谢你出现在了我的生命里，我会记得你，然后更好的迎接新生活。

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