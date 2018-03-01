我只想和你天长地久 去他的曾经拥有

或许每个人都要经历过几段感情之后，才能遇见那个天长地久的人，但我想最后变成曾经的感情，你都曾想过会是一辈子。

文章来源微信公众号：sorry贾骨文

祝你幸福

还能潇洒的说出祝你幸福

NO.1

不知道哪位圣人说的“不在乎天长地久，只在乎曾经拥有”。以前我觉得这句话真好，真心的爱一个人就该如此。

可是经历过诸多感情之后，我忽然间觉得这就是一句屁话。曾经拥有的太多，我只想找一个人赌一把天长地久。

在一段感情里，有的时候我们总是自诩为情圣，即使最后得不到，也要在人前装作一副潇洒又深爱的模样，实际上呢，在你的心里或许早已恨得牙根痒痒了吧！

你不敢承认自己的不甘心，你不敢面对即将逝去的现实，你最后深情的祝福，不过是掩饰自己的失落。

说过太多虚情假意的“祝你幸福”之后，我渐渐懂得，爱不到结果，就别情深意切，那些将要成为曾经的故事，就让它在那一刻黯然谢幕吧！

我们都想找一个牵了手就不放开的人，如果哪一天彼此不能再继续了，那么请不要相信我的祝福。

那些想到就会心酸的过往，真的希望能在你离开的时候，一笔勾销，互不亏欠。

因为你不在身边，所以曾经拥有一点意义都没有。

NO.2

是谁先开口说了天长地久，又是谁最后成为了曾经拥有。

那些嘴里说着只要拥有过就好的人，这样骗自己，不心酸吗？冷先生就是这样一个心酸的人。

提到冷先生我不得不说，他是我身边最优秀的人没有之一。

这些年认识了很多狐朋狗友，唯独冷先生一直都是我羡慕的榜样。

海归的富家子弟，不喜花天酒地，却偏爱学术研究，致力于拿各种奖项，精通五种语言，代表各种花式演讲。

你能想到抛头露面的场面，几乎冷先生都参加过，可就是这样一个见过世面的人，独独败给了爱情，可见爱情有多害人。

三年前冷先生认识了一位性格乖张的莫小姐，酒吧夜店KTV，啤酒烧烤小吃街，哪里人多哪里热闹她就在哪里。

截然相反的两种人，不知道老天爷是喝多了还是哪根神经打错了，让这两位相遇。

都说每一次相遇都有它的道理，可你不觉得有些遇见就是蛮不讲理吗？

我们想要遇见的，是那个可以和自己一同成长的人，而不是一个又一个教会我们成长的人。

别说我想要的太多，实际上我们每个人都在被欲望所驱使。

NO.3

一段感情可以成就一个人，但大多数情况下，感情致力于改变一个人。

冷先生和莫小姐的结合就是这样的结果 ，只是看谁改变的多，只是看谁越来越不像自己，只是看谁爱的比较深。

和莫小姐在一起的那段时间，冷先生每天都在试图改变自己，他自己也不明白为什么会喜欢上自认为绝不会沾染的这一类女生。

可是没办法，冷先生开始陪着莫小姐出入各大娱乐会所，酒量也成指数的上涨，他的自我要求是，不能比莫小姐先倒下。

而莫小姐这边也会偶尔安静的陪着冷先生泡在图书馆，尽管没看两眼书就会睡着，他们都在尽力的改变自己，适应对方。

可是感情最重要的不是改变，也不是迁就，而是两个人能否舒服的在一起生活。谁都不必勉强，谁都勉强不来。

开始总是美好的，矛盾都产生在相处阶段，冷先生会看不惯莫小姐的生活习惯，而莫小姐也会瞧不上冷先生的假清高。

很多时候两个人会因为意见不和而彼此争吵不休，彼此都觉得不合适，却死撑着不肯放手。

我曾经问过冷先生说“为啥这么执着”他回我说“因为我们曾经说过要天长地久，打死也不要放手”。

三年的时间过去了，这句誓言也早已作废，如今我在问起关于莫小姐的一起，冷先生总是一副潇洒的样子说“曾经拥有过，就已经很知足”。

NO.4

说知足的是你，哭成狗的也是你，若真的不甘心，就别故作潇洒的祝对方幸福。

与莫小姐分开之后，冷先生开始喜欢上了参加各种酒局，其实我们最害怕的不是离别，而是那个人留下的习惯。

一直不怎么善于吐露心声的冷先生，终于再一次酩酊大醉的时候，举着酒杯，扯着脖子喊“什么特么曾经拥有，什么特么祝你幸福，老子要的是和你天长地久”。

那一刻我觉得眼前的不是那个优秀到令人崇拜的冷先生，他只是一个普普通通，渴望一份长久爱情的痴情人。

很多人都会在提到前任的时候，潇洒的挥挥手说都过去了，可又有谁知道你那么喜欢熬夜，究竟是睡意太浅，还是故事太浓。

或许每个人都要经历过几段感情之后，才能遇见那个天长地久的人，但我想最后变成曾经的感情，你都曾想过会是一辈子。

别再说曾经拥有就好，你若真心爱过，怎会甘心让与他人。曾经越美好，如今想起就越心酸。

我不想你是我的曾经拥有，我只想和你天长地久的人。

你可以嘲笑我的幼稚，可曾经再美好，也不及一直有你在身旁。

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