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你有见过爱情最理想的模样吗？

2018年03月02日 07:26 新浪女性
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如果你是这样的人，或者你被这样的人深爱着，不论你们的最后结果如何，此时此刻，你就是那个拥有幸福的人。

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　　文章来源微信公众号：听语

爱情最理想的状态爱情最理想的状态

　　你有见过爱情最理想的模样吗？爱情最理想的状态就是你中有我，我中有你。

　　没有人会是一座孤岛，因为总会有一个人义无反顾的来爱你。爱你的时候，无关风和月，就是不可自拔的爱上了你的所有，爱你灵动的双眸，爱你迷人的微笑和有趣的灵魂。

　　如果你的ta足够深爱你，那么必定会时时刻刻把你放在心上，而你只需用心去感受就能明了。

在乎ta在乎ta

　　越是深爱一个人就会越在乎ta。当ta不在你身边的时候，你可能会时时刻刻想着ta。有时候，忍不住就想给对方发条消息：“嘿，你在干嘛呢？”而实际上的内在语其实就是“我好想你”。

　　在乎一个人就是从想念开始的。如果你的ta没有来找你，你的心里就会七上八下，十分忐忑。你会想各种原因，为什么ta还不回我消息，也不给我回个电话。

　　其实你就是想对方了，想着ta能够多花点时间陪陪你，就算是两个人在冬日的午后晒着太阳聊聊天，也是极其浪漫的事情。

　　越是深爱一个人就越是能够包容ta。心有多宽，世界的舞台就有多大，而感情里的包容，更像是恋爱中的催化剂。

　　恋爱中难免会有磕磕碰碰的时候，即使是热恋期也难免少不了吵闹任性。在这时候，如果对方足够爱你的话，那么ta一定是懂得如何包容你的。

性格古怪性格古怪

　　尽管你的性格古怪，脾气阴晴不定，但是爱你的人愿意照顾你的情绪，不会让你受一点委屈。

　　如果你是这样的人，或者你被这样的人深爱着，不论你们的最后结果如何，此时此刻，你就是那个拥有幸福的人。

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标签: 模样爱情一个人对方热恋期

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