往前走吧！我们都不要再回头了

同样若是一方不爱，也要明确的告诉对方，模棱两可的只会让那个深爱的人陷入一场无法自拔的感情里，一旦筋疲力尽，便会头也不回的选择放手离开。

文章来源微信公众号：听语

文 | 冷

图 | sorry贾骨文

爱一个不爱你的人很累，再舍不得也要学会放下，毕竟你付出了那么多，依旧得不到对方的心，那么即便做的再多，对于他们来讲都是没必要的打扰。

很多时候我们的放不下，不过是因为不甘心，可当你真的能够接受现实，不再抱有任何幻想的时候，你就会潇洒的放手，绝不回头。

感情里的拉拉扯扯，不过是因为一个人的眷恋，拖延着彼此散场的时间罢了。

一段往事

今天和朋友聊天的时候说起了这样一段往事，他说一直追求的一个人，就在今天放弃了，因为心真的很累，不想再为那些得不到的东西而劳心劳神。

可能这就是所有爱而不得一厢情愿最后的结果，毕竟一个人的感情算不得真正的感情。付出的多了看不到回报，也就没有勇气再继续下去了。

又有谁会知道，你说的那句再见需要多大的勇气。你转身之后，又有谁能看见你落寞无助的表情。

无济于事

可是感情真的不能强求，走不进对方的心里，终究无济于事，所以即便是再舍不得，我们都要在决定离开以后，选择不要回头。

其实感情里最忌讳的就是拖着，时间久了，曾经的那些美好都会被时间消耗殆尽，那些在心里仅存的一些美好，也终将在以后的岁月里不再想起。

暧昧不清，拖拖拉拉，面对感情这样的纠葛终究没完没了，彼此的心也会在这段时间越来越疲惫，越来越伤感。

记得曾经有位朋友说过这样一段话，他说“喜欢一个不喜欢自己的人真的很累，付出了所有却依旧感动不了一个人，那么既然如此，只能选择放手，不再回头”。

现实终究是这样，一个人当时有多喜欢你，在离开时的那一刻就有多坚决。伤透了心失望也攒够了，必然会走的更加坚决。

那些曾经深爱过你的人，原谅他们突然之间选择离开，你要知道，离开一个深爱的人，是痛苦的，但是留下来，又看不到希望。

不同的境遇

每个人都有各自的生活，每个人都有不同的境遇，但若是彼此对对方都有心意，那么一定要告诉对方，不要不清不楚的让两人备受煎熬。

同样若是一方不爱，也要明确的告诉对方，模棱两可的只会让那个深爱的人陷入一场无法自拔的感情里，一旦筋疲力尽，便会头也不回的选择放手离开。

只愿那些纠缠在感情里的人，都能够懂得彼此的心意，好聚好散，好好把那些美好的回忆珍藏在心底，相遇是一场缘分，相爱是一种幸福。

但我们终究要学会向前看，说出口的话，做出的决定，我们都不要再回头了。

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