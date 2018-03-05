比起爱我，你更要爱你自己

人真正变强大，不是因为守护着自尊心，而是抛开自尊心的时候。在妈妈眼中，你，永远排在了她自己前面。

文章来源微信公众号：我走路带风

过完年来上班的第一周，各种提不起精神，中午吃外卖时听边上几个妹子在聊在家的事。

“好想念我妈做的饭啊，外头没法比”“过年带我妈去买了件大衣，开心得跟个孩子一样““走时给我整整塞了一箱吃的，让我车上吃”。。。

各种其乐融融，唯独我没有共鸣——这种事情离我很远。

每次过年回家，就想着平时经常熬夜加班，趁放假多补补觉，结果我妈每天早上七点多就叫我起床吃早饭，比平时上班还早。

叫不醒就打开房门在外头无限念叨，说怪不得一年到头也没见着长胖，肯定在外面三餐都这样，对自己太不负责了。

最后听烦了，我就会隔着房门大吼：“真饿了我自己不知道去吃吗？一个劲催什么啊！在外面现在都是点外卖，都是送到家里的，用不着你们瞎操心，你女儿饿不死！”

吼完我就后悔了，可是太晚了。

我妈又开始絮叨外卖又贵又不健康，电视上不知道报导了多少次地沟油事件。。。

光为这些鸡毛蒜皮的小事，从初中之后，印象中我和我妈就没少吵架。

评论

每次在朋友圈的发自拍，我妈都是秒评论“这张表情不好看，那张衣服颜色老的”；

她永远觉得我买的那些衣服不好看，只想让我穿几件粉嫩连衣裙，像偷了小猪佩琦的衣服；

她也不理解我为什么打字经常带脏字，觉得我和朋友那样聊天很差劲，我说妈，因为我们关系好才用那种语气的；

有次知道了我新买的lamer价钱后，出门时直接锁进抽屉里，我就和她说，妈，小偷不偷这个的。

有段时间我是单身一个人在外面住，我妈还会给我转那些女孩被偷被抢被拐卖的新闻，简直有女儿被害妄想症。

最要命的就是，她觉得我玩手机的时间太长了，吃饭在看窝在沙发也在看，那是因为我就是做这一行的啊。

印象最深的一次争吵是高中，有一段时间里我都很叛逆，不好好读书，也不怎么和家里人沟通。

有一次期中考试，直接旷掉出去和朋友们玩。班主任通知了家里人，晚上回家吃饭，我妈问我干什么去了，我没好气的说用你管。

我妈抬手要打我，虽然停在了半空，但我有些害怕有些愤怒的摔门而去。

在闺蜜家住了一晚上，第二天我爸发来短信说：“回来吧，你妈舍不得打你，昨晚一夜没睡着，一直念叨着你小时候最喜欢她了，现在是怎么了。。。”

看完短信，我穿上衣服就回家了。

到家发现全家都是黑的，就客厅开着灯，我妈一个人坐那。

我走过去坐她对面，两人都不说话。

后面我先开了口：“我知道你要说没去考试的事，下次去就是了，你也别总管我自己找点事儿去不行？你就不能有点自己的追求吗？你去玩手机啊，看电视剧啊，去外面旅个游啊，一天到晚盯着我，我很累的啊。”

我妈没说话，我扭头偷看她时她眼圈红着说：“你以为我不想晚饭后去广场活动活动，不想休息的时候出去逛逛？怕你上学累身体跟不上，我报了营养班，担心你回家路上不安全，早早地守在家看时间走到九点半下楼接你。。。我就你一个女儿，当然要做这些。”

我半天没说话，逞强说了句算了，心里却是说不出滋味，总觉得她对，但又觉得不对。

我也知道，爱我们是她们的天性，但时代变化太快了她们又跟不上，和我们之间总是缺少共同话题。

我开的玩笑她听到觉得是没有修养，她关心的话题我又压根不care，完全不知道怎么沟通交流，话越来越少，彼此的关系也越来越远。

多希望她们有自己的生活和兴趣爱好，多去关心自关心自己啊，对我们的过度关心总会让我们觉得很累，甚至成为生活的累赘和负担。

一直纠结找不到与妈妈和平相处方式的我。

今天偶尔看到一个视频，妈妈那些本来是爱却被我们会错意的举动，竟好像自动回播一下，全都出现在了我眼前。

人真正变强大，不是因为守护着自尊心，而是抛开自尊心的时候。在妈妈眼中，你，永远排在了她自己前面。

我这才突然意识到，要她们驾轻就熟的刷微博看视频，想旅游时就出发，喜欢上一件衣服就买下。。。这些我们看起来轻而易举、理所当然的事情，对他们来说——就像逼我去玩蹦极、学跳伞、出去social变得开朗一样，是一件多么困难的事情。

妈妈们也有自己的时代和生活，一味地强迫他们追赶我们，真的不道德。

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