男生最反感的女生撩汉行为

喜欢一个人就别把对方当巨婴看待，谁都知道熬夜对身体不好。要么就是工作做不完，要么是手机太好玩，轮得到你当我的人生导师？

文章来源微信公众号：我走路带风

我以不记名、不公开、不特别对待为原则，采访了工作室的几位男生以及我的男朋友。

精心总结了这么一份：男生最反感女生什么样的撩汉行为！

△过分亲密的肢体接触▽

“我最tm讨厌讲话还要动手动脚的女生。”来自一位不愿意透露姓名的实习生。

他说的那种女生是讲话讲到激动的时候，就会啪啪啪地拳打脚踢，大笑或者搭配一些“你好讨厌欸~”。

“可能她撩我是假的，但是打人很疼是真的，而且一点也不亲近，只会觉得她。。。没礼貌。”

自以为是小粉拳，在男生眼里是这样的：

此外，其他男士纷纷呼应：故意讲话要挨到身上、挤多了护手霜强制摸手、问是不是长肌肉了拍拍身体某一块区域。。。。。。都算是“过分亲密的肢体接触”。

（男生真的好严格）

尤其是用胸器袭击这种的，他们口供离奇统一：这样撩，只能撩到肾，撩不到心。

而且，也算是一种性骚扰。

尬聊

△自以为很甜的尬聊▽

有些女生真的热爱使用大量表情包和颜文字，为了突出自己是众生皆苦里唯一的那个草莓味。

提供一个反例：

尬聊

“看着头疼”“一点都不萌”“吐了”。。。。。。工作室的直男是这样跟我说的。

表情包颜文字这种东西，更加适合用来结束一段对话，还有就是聊天中穿插各种自以为很有意思的文字：

“我是个可爱又迷人的反派角色”“我很酷，不聊天。”

除了显示自己没有主见，只喜欢抄网上流行装作自己跟上时代步伐，还有一种“只有我知道但你不懂”的优越感。

如他们所说：“这种聊天跟电脑弹窗广告一样，只想关掉窗口。”

△强行装逼的引起注意▽

这是所有男士一致认为的从情窦初开时期到稳扎社会年代都有的，女生撩汉最无脑的一项“罪名”。

学生年代是：故意跟闺蜜讲话很大声或者矫揉造作地笑来引起男生注意，这种手段已经很低级了。

现在，可能有些女生会刻意营造一种自己很受欢迎很多人追的形象。。。。。

搭配一些自拍发到朋友圈，一天发个19960720条。

可怕的是真的会有人把“会哭的孩子有奶喝”这种话当做真理，全靠折腾，想方设法在他面前晃来晃去自卖自夸。

等对方稍微给一点注意力了又突然开启装逼模式：

一夜之间保持距离，各种装高傲装冷漠装自己是那个万里挑一的有趣灵魂。

直男：不会觉得你有趣，只会觉得你有病。

△死罪：强势插入他的生活▽

这个“撩汉行为”被这几个受采访人士的高度认同且全票通过成为第一名。

解释一下就是，打着“我是关心你”“为了你好”的旗号，强势插入男生的生活。

轻度是日常问候：“吃了吗？”“睡了吗？”“天凉了多穿衣服。”

请问你是电脑管家吗？

重度是天天叮嘱：“经常打游戏伤眼睛”“少熬夜对身体不好”

请问您是我母亲吗？

直男说，最难的是他每次都得礼貌回句“好的，谢谢你。”

现代社交原则之一：没有内容的问候是一种骚扰，没话找话构不成一段聊天。

喜欢一个人就别把对方当巨婴看待，谁都知道熬夜对身体不好。要么就是工作做不完，要么是手机太好玩，轮得到你当我的人生导师？

撩这种事见好就收，怎知有人轻言肆口。

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