你不再懂我了，也不再理解我了，只剩下你对我的埋怨和不满。我们之间还剩下什么？这一路走来，并不容易，尖酸和苦楚我们可以一起承担，可是往后幸福的时光却无法共享。

文章原标题：我累了

文章来源我相信公众号：听语

无休止的争吵

不知道什么时候开始，我们之间总是无休止的争吵，总是因为一点点不起眼的小事。小事只有被无限放大后，才会成为我们之间的导火线。

我不想总是和你争吵，可是又控制不住自己。终于有一天，我累了。

我怀念的是从前无忧无虑谈恋爱的时光，虽然也会有小打小闹的时候，但是很快就能和解。那个时候的我们，纯真又美好。

无限的遐想

我们对未来有无限的遐想，我想要和你有一个属于我们俩的家，一个温馨而充满了爱的港湾，那是我们的避风港。

回忆之所以有它迷人的地方，就是因为没有人能够有办法回到过去，所以才会一遍又一遍的追溯从前。

往事历历在目，你还是那个我喜欢的少年，那段岁月是我们一起度过的最幸福的时光。生命里所有美好的东西，都有你可以分享。我曾经以为，一生有你，足矣。

原来，爱情也是会变质的啊。在我们一次又一次的争吵中，我们的感情早就已经有了裂痕。我们之间到底是怎么了？

你不再懂我了，也不再理解我了，只剩下你对我的埋怨和不满。我们之间还剩下什么？这一路走来，并不容易，尖酸和苦楚我们可以一起承担，可是往后幸福的时光却无法共享。

疲惫不堪

这次，我真的是累了。每天疲惫不堪，身体和灵魂都是如此。

一直以来，我都不愿放弃我们来之不易的感情，不愿意去接受这个现实。可是，这次我真的坚持不下去了。

余生，愿我们坦然面对，各自安好。