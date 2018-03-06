当你心碎的时候怎么走出来

切断情境，就像让神经回路脱离由惯性带来的虚幻感，承认现实，忍耐、按捺住对无法联结的恐惧和焦虑，保护好自己，保护好情绪，一步步从恢复正常的生活开始。

文章来源微信公众号：十分心理

爱情

小二姑娘的爱情告白刷了屏，立即带动着民众的视线从前一个爆炸般的重磅议题上转移，转到人人都可以畅所欲言但跟自己没半毛关系的八卦问题上。这也是惯于自娱自乐的我们将自己从疑惑、焦虑、不安中转移的解脱大法。

尽管有很多说她炒作的声音。不过，在我看来，小二姑娘也是在找自己的解脱大法，是从心碎中尝试脱离的努力。

这么说，是因为在读到她的十万+告白文章之前，我先看的是她的自拍视频。后来又看了她的采访视频。EFT情绪聚焦疗法的学习中有一种训练方式，是从一个人的声音里找线索，携带特殊情绪的声音掩藏着个人情结。我在视频里看到，即便表现得很坚强、甚至淡定笑谈，她亦有抑制不住的哽咽——比如说到初来北京为生活所迫接受人家的帮助时，其实是被包养……在小船上的告白，更是有很多的伤心和泪水。那是感情不可得的深切悲伤。

若文章与视频的接收顺序颠倒，解读的感受恐怕会很不一样。小二姑娘的文章既是一篇告白文字，亦是一封告别信。行文还算有文艺青年文笔清新、情感既浓烈又克制之风。但先看视频的印象，就会觉得是一个精神出了严重危机的姑娘。

我爱你

她出了什么问题呢？一个心碎的几乎处于崩溃的姑娘，强撑着自己，用前世的幻想一遍遍地安慰自己内心深处的巨大空洞，试图用灵魂转世说填补强烈的联结渴望。完全是精神受创后的奋力挣扎。

自媒体时代，真是有万种方便，可以不求他人协助，就这样轻易地将自己内心的戏码，放大数万倍示于天下，求天下人的看见、支持与安慰。

对一般人来说，受到打击或重创后，想维持心智的正常与稳定，靠独自承担是很难的，常常需要求救于家人、好友，依靠他们的情感支持系统。这支持最有效的，就是陪伴、倾听。

伤痛者的叨逼叨，无意识、混乱的呓语，尽管在旁人看来非常可能是极其愚蠢、不明就理的，只要不遭受嫌弃、贬低、评断，尽情地支持他/她说出来，就会是一种非常好的疗愈。可以说出来，就有可能把所有复杂的、纠缠的、郁结的爱恨情仇通过言说倾倒、整理出来，就不致于只能让伤痛的情绪堆积着在心里沤着、发酵，就不会被抑郁拖带、沉沦下去。

每一个受到重创的人，都可能会是一个祥林嫂，需要一遍遍说。若有人肯听，耐心地听，支持性地听，便不会疯掉。

（小二姐和导演张杨合影）

遗憾的是，现在这个社会，除了需要付费邀请的心理专业人士，“付出耐心”日渐成了一种奢侈品。在焦虑的驱策下，我们大多数人要么活在一种奋不顾身力争上游的忙碌中；要么活在一种寝食无度、注意力涣散的无明中。友谊、亲情、爱情这类极需投注时间、精力的关系，维系起来变得成本极高见效却差。这也是为什么炮友易做，爱却很难。

还记得《facebook效应》那部传记电影吗？交待了大学时代在爱情上受挫的扎克伯格是如何发明了社交媒体。社交媒体的诞生，竟然是在解决我们无法实现联结的渴望。事实上，亲密关系是决定人类存在质量的生理性需要。没有人可以躲过对它的渴望。

小二姑娘在视频里说，在18岁之前，她连串地失去了很多于她最有意义的亲人，父亲、爷爷、奶奶……重大亲密关系的早期丧失，带给一个人的难题通常是，极度地甚至不顾合适与否地渴望情感，却又缺乏建立稳定关系的能力。在遇到不婚主义的导演之前，她有着各种短暂无望的爱情，各式各样奇葩的男友……

稳定的可信任的关系，可以支撑着我们面对这个无常世界。

在这个90后孩子的身上，我们似乎能看到，那种难以从父母、长辈身上收获亲密关系硕果的困境——既缺乏榜样又无方法，加重了内在自体的不稳定。她尽管言之凿凿在探索真我、做自己，却只有鲁夫之勇，处处是分裂与矛盾……

共生在社交媒体时代的90后小二姑娘，向全世界写下一篇文章、拍下一个视频，不惜把自己的情感裸露出来，向不明对象的陌生人求助，又不得不向四面八方泼来的脏水应战，誓言自己此生只爱此一人，不会再爱他人……这努力，是拼尽力气求助的呼喊，是难掩亲密关系缺席的孤独，是种种被关系伤害、抛弃后的愤怒与不甘。

只是，在全世界的陌生人中这样孤注一掷的求助，像短暂的一夜情、随意的性一样，真正的联结无法发生，还会给她带来海啸般更大的伤害。但也许，忙于和陌生人应战，这愤怒与攻击性，至少可以暂时转移、减轻灵魂空洞带来的吞噬感。

没有爱参与和滋养的性，无法帮我们跟一个人深刻地联结。但借助幻想可以。唯有幻想，只在自己头脑里就可以完成。其他人愿不愿意都不重要。在幻想层面，我们已经深刻地在一起。幻想让自己感到还有支撑下去的气力和希望。

记者在采访中特地问小二姑娘，她和张扬相处过的最长时间是多久，她说就是一个上午。但即使如此，也不妨碍她在幻想中把所有相遇的、未遇的都解释成量子纠缠，解释成前世的安排。在命运面前，我都臣服了，你，也要臣服才行啊……这些喃喃自语，在爱的表达上显得那么深切，在现实里，却只是一场荒诞的独角戏，还弄得自己心碎不已。

小二姑娘

前几天，恰好有朋友转来一个TED演讲，“心碎后如何走出来”。我倒很想小二姑娘可以看到。演讲的心理学家建议道，当你感叹命运的种种无情与不公时，当你面临打击接踵而至时，“幻想”尽管可以帮你暂时性地感到安慰，但它更像是毒瘾。你搜集的每一个微弱的用以证明他爱你的线索，都像吸毒一样，一遍遍地给你安慰，却更将自己带回了那些伤害、无望的境地，像牢笼和沼泽地一样，让你陷在其中兀自打转。他不会回来救你，仅留你还在这自我设置的绝境里。

切断情境，就像让神经回路脱离由惯性带来的虚幻感，承认现实，忍耐、按捺住对无法联结的恐惧和焦虑，保护好自己，保护好情绪，一步步从恢复正常的生活开始，让身体正常的吃喝睡，才能尽早走出心碎，走向新的生活。

小二姑娘用了108颗佛珠指导自己，她也渴望借助佛教的智慧来生活。但宗萨蒋杨钦哲仁波切在回答什么是智慧的时候说，处于正常状态的心，即是智慧。我们在寻求痛苦的解脱之道时，也要用不幻想、尊重现实的行动，这是努力解脱与自救的唯一方向。

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