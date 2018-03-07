一个温暖的拥抱，就能驱散离愁，让人感到心安。你知道吗？我会在这里一直等着你，等到和你相聚的的那一天。

文章原标题：其实我每一天都在想你

文章来源微信公众号：听语

每一天都在想你

最近，你还好吗？在得不到你任何消息的日子里，其实我每一天都在想你。

日子掰着手指头数，一天一天就很快过去了。时间一晃，我们已经快两个月没有见面了，你过得还好吗？

送你去车站的那一天下午，我的心情很忐忑，因为又要和你分别了，而这次我却不知道你的归期。

人潮涌动

在熙熙攘攘的车站，人潮涌动，每个人似乎都归心似箭，而我却不舍得你走，不舍得你离开我。

那一天，我不敢哭，也不敢和你说再见，因为我害怕说出口的“再见”会让我再也见不到你。你让我不要担心，你安慰我说每一次分别都是为了更好的相聚，你告诉我你很快就会回到我身边。

可是我的心里就是很乱很不安，因为见不到你的日子，我每时每刻都在思念你。

我呆呆的站在原地，看着你的背影渐行渐远，最后消失在我的视线之内，我的心也跟着你走了，只剩下空落落的一副驱壳，整个人都恍惚了。

我想象着我们下一次见面时的场景，也是在同样的车站，你站在拥挤的人海里，而我却能在刹那间搜索到你的身影。

这样的场景在我的脑海里上演了成千上万遍，我就一直等待着那一天的到来。

等到下一次见面的时候，请你一定要抱我抱紧一些，因为拥抱的时候是最能给人力量的时刻，也是最能让人感到有安全感的。

一个温暖的拥抱，就能驱散离愁，让人感到心安。你知道吗？我会在这里一直等着你，等到和你相聚的的那一天。

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